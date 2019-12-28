Вице-министром по Каз-науке стал "ученый" Дауленов с 7 годами стажа работы

11:09 30.12.2019

Постановлением правительства назначен вице-министр образования и науки.



Им стал Мирас Дауленов, сообщает пресс-служба премьер-министра.



Мирас Мухтарович Дауленов родился в 1983 году в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова. Имеет научные степени магистра юриспруденции и PhD в области права.

Работал юристом в частных компаниях. В августе 2012 года назначен заведующим кафедрой международного права и международных отношений Казахского гуманитарно-юридического университета.

2015-2018 годы - заместитель председателя правления, директор Академии фундаментальных и прикладных исследований имени С. Зиманова Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.

С 2018 года - провост, директор Академии правовых и экономических исследований имени С. Зиманова Университета КАЗГЮУ имени М. С. Нарикбаева.