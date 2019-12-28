Исфара. На таджикско-кыргызской границе стреляли в женщину

11:39 30.12.2019

На таджикско-кыргызской границе стреляли в женщину. Кыргызская сторона отрицает, что стреляли с их стороны



Мусо Бобоходжиев, Мавлюда Рафиева,



Раненная женщина сейчас находится в больнице под наблюдением врачей



29 декабря пресс-секретарь мэра города Исфары Согдийской области Таджикистана Икбол Тешаев на странице в Facebook написал, что местная жительница получила огнестрельное ранение на границе.

"Из охотничьего ружья застрелили 24-летнюю жительницу таджикского села Тайибу Сафарову, которая вышла из дома за водой. По словам свидетелей, выстрел был произведен из дома жителя села Кок-таш Баткенской области", - написал Тешаев.

Сафарова жительница села Сомониен джамоата Чоркух города Исфары.

В городской больнице Исфары "Азия-Плюс" сообщил, что "женщина в данное время находится в травматологии под наблюдением врачей".



Комментарии правоохранительных органов по данному факту получить не удалось.

Между тем, информационный сайт "Turmush", ссылаясь на полпредство правительства в Баткенской области сообщает, что по факту появившейся информации представители ОВД приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана провели встречу.



"На встрече было установлено, что на приграничной территории жители кыргызского села не слышали выстрела и не видели раненых. Информация Икбола Тешаева о том, что граждане Кыргызстана стреляли в гражданку Таджикистана, не соответствует действительности. По предварительным данным, инцидент со стрельбой произошел на территории Таджикистана на почве разногласий в семье", - пишет "Turmush".



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Между тем, сегодня жители села Сомониен обратились к компетентным органам Кыргызстана с требованием "возбудить уголовное дело в отношении кыргызстанца, который стрелял в Тайибу Сафарову.



"29-го декабря в нашем селе Сомониен джамоата Чоркух город Исфары была ранена жительница нашего села, гражданка Таджикистана Сафарова Тайиба, 1995 г.р., из охотничьего ружья со стороны граждан Кыргызской Республики, а именно Хадятулло, проживающего в селе Кокташ джамоата Аксай Баткенского района... Журналистами соседней страны была опубликована информация будто данное событие произошло на бытовой почве и граждане Кыргызстана не имеют отношение к этому. Но мы сами были оцевидцами событий...



Мы, жители села Сомониен города Исфары, обращаемся к компетентным органам Республики Кыргызстан и требуем возбудить уголовное дело в отношении Хадятулло, жителя села Кокташ джамоати Аксай Баткенского района, и расследовать данный инцидент и наказать виновных по всей строгости закона...", - говорится в обращении.

Несмотря на переговоры на высшем уровне и готовность двух стран решить проблемы на границе, на таджикско-кыргызской границе часто возникают различные конфликты, иногда вооруженные. В результате конфликтов с двух стран страдают и гибнут люди.



Напомним, что последний конфликт на таджикско-кыргызской границе произошел 18 декабря. В результате конфликта между жителями таджикского кишлака Сомониен и кыргызского села Кок-Таш пострадали более 10 человек с двух сторон.



Из 976-километровой линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь 504 км. На спорных территориях часто возникают конфликты из-за земель, воды, дороги и межэтнических разногласий.