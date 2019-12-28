Курсом Ельцина-Козырева. Рос-дипломатия обслуживает интересы транс-национального олигархата

12:56 30.12.2019 Курсом Ельцина-Козырева

Вадим Тиксин: фельетон "в защиту" нынешней российской внешней политики



Вадим Тиксин



Российская внешняя политика, как мы знаем из популярных ток-шоу на ведущих телеканалах, пользуется заслуженным уважением и признанием во всем мире.



Однако находятся люди, которые эти шоу не смотрят. А кое у кого, даже после просмотра разгрома противников, уважения к нашим политикам не появляется. И хотя таких, слава Богу, пока немного, пора, наконец, пригвоздить их к позорному столбу. Этим я, как убежденный сторонник и активист партии "Единая Россия" и займусь, выделяя домыслы некомпетентных людей жирным шрифтом.



Чем хуже идут дела внутри страны, тем больше российские руководители занимаются внешней политикой. Невольно возникает аналогия с зарубежной активностью Горбачева. Показухой мнимых внешнеполитических "достижений" он стремился отвлечь внимание от провалов в экономике и социальной сферах, теша самолюбие высокими зарубежными рейтингами. Однако вплоть до горбачевской "катастройки" в советское время заключались важные соглашения и договоры, снижавшие политическую и военную напряженность, и в целом преобладала тенденция на улучшение международной обстановки.



Сегодня все развернулось в противоположную сторону. Всего шесть лет назад Украина была пускай не дружественной, но вполне лояльной страной. Сегодня она самое враждебное России государство мира, и приход нового президента ничего не изменил. Ослаблены российские позиции и в других регионах мира, надежных союзников уже не осталось. При этом резко усилился русофобский настрой и санкционный нажим Запада. Из ключевых международных договоров и соглашений выходят США. Российская же дипломатия попросту не в состоянии хоть как-то повлиять на все эти, крайне тревожные процессы, более того, она им фактически потакает. Результат очевиден: военная угроза возрастает, а мир становится все более хрупким. Короче, нынешняя внешняя политика России также неэффективна и безрезультатна, как и внутренняя, но при этом она куда более опасна для страны.



К ухудшению позиций России ее нынешние руководители не имеют никакого отношения. Тут, конечно, виноваты Ленин, Сталин и все последующие советские лидеры. Хотя они стояли у руля более полувека назад, от их тяжкого наследия не так-то просто избавиться. Предельно точно выразился по этому поводу российский глава государства, цитирую "Но я что-то не припомню, чтобы послевоенное советское руководство, лидеры советские послевоенные, также интенсивно работали, как это делаю я и Медведев Дмитрий Анатольевич. Они не могли и в силу физического состояния, и в силу непонимания того, чего надо делать".



Действительно, ничего в отличие от сегодняшних российских лидеров они не понимали, не умели, и в результате загубили страну! К срочному возрождению ее сначала приступил великий российский реформатор и патриот Ельцин, которому за выдающиеся заслуги перед Отечеством сооружено уже два роскошных мраморных музея.



Затем все перешло в руки его преемника, слава богу, интенсивно работающего и "все понимающего". Как известно, национальный лидер выступил с традиционным ежегодным призывом "без раскачки" притупить к делу, торжественно анонсировав при этом грядущий технологический рывок, причем в самые кратчайшие сроки. Правительство, проваливавшее до этого все федеральные программы, на сей раз превзошло себя, с ходу и "без раскачки" подготовив для быстрейшего и мощного технологического рывка необходимые предпосылки.



Предусматривается сначала нулевой, затем однопроцентный, а в перспективе даже полуторапроцентный экономический рост. Нет сомнения, что при таких темпах страна лет через пятьдесят, а, может быть, даже и сорок, осуществит этот рывок и встанет, наконец, с колен. Ну а тем, кому невтерпеж, приходится напомнить, что согласно крайне амбициозному замыслу того же правительства, через 15 лет Россия, если сильно поднатужится, догонит и саму Португалию. Хотя вряд ли надо так спешить.



Российским политикам, как и связанным с ними и контролирующим экономику главам крупных корпораций, и так хорошо. Миллиардные личные счета, комфортные условия, никакой ответственности даже за провалы в своей работе и, конечно же, высокие рейтинги - все это обеспечивает стабильность. А от добра добра не ищут. Стабильность - наше главное достижение, которым можно и нужно гордиться перед всем миром.



Запад, однако, недоволен начавшимся мощным экономическим и технологическим возрождением России. Смертельно напуганы там и сведениями о прорывных образцах российских вооружений, которых нет даже у американцев. Отсюда и санкции, которые призваны все сорвать и ничего не допустить. Но нас с безальтернативного, победоносного курса, разработанного великими реформаторами Горбачевым и Ельциным, не собьешь!



Действительно, ельциновско-козыревская внешняя политика, закрепляющая по сути подчиненное, полуколониальное положение страны на международной арене, фактически продолжается. При том, что от нее на словах всячески отмежевываются российские руководители, афишируя свой якобы твердый отпор шантажу и санкционному давлению со стороны Запада, прежде всего, США. Но натовские страны, те же Соединенные Штаты, по прежнему рассматривают как возможных "партнеров" и даже "союзников", лишь временно поддавшихся русофобской истерии, но потенциально готовых к "разумному" диалогу и "компромиссу" в рамках "равноправного сотрудничества".



Многовековая, "генетическая" враждебность Запада к российскому государству игнорируется. Также как и незыблемое законы современного капиталистического мира. Сейчас в нем даже больше, чем прежде, считаются только с силой - экономической, политической, военной. На "равноправное" сотрудничество и учет национальных интересов идут, лишь когда ее применение соперником нанесет куда больший ущерб, чем вынужденное соглашение и компромисс.



Пока полуразваленная, хилая российская экономика топчется на месте, все больше отставая от ведущих государств, никто с нашей страной всерьез считаться не будет. У сильного всегда бессильный виноват. Неистовый накал русофобской кампании определяется также неумением, да и нежеланием кремлевских руководителей, привыкших только оправдываться и призывать к "разуму" и "реализму", активно и эффективно защищаться, применяя, в том числе и силовые подходы.



А вот Китай тронуть боятся. Знают, что получат в зубы так, что придется отползать в сторону, поскуливая от боли. Чтобы тут же выместить злобу на безропотной и привыкшей все сносить России.



Тут все поставлено с ног на голову. В отличие от Ельцина, сегодняшнее российское руководство не поддается на шантаж и давление Запада, а неуклонно придерживается независимого внешнеполитического курса, определяемого национальными интересами страны. Российские руководители, когда это необходимо, выступают с твердыми и решительными заявлениями, в ряде случаев прибегают и к демонстрации военной силы, и не только в мультипликационных сюжетах. Это непросто в условиях глобальной русофобской истерии, но они умеют держать удар.



Отличий от ельцинского периода, по сути, нет. И тогда на фоне общей сдачи стратегических позиций России предпринимались отдельные "яркие" акции, призванные продемонстрировать независимость и самостоятельность внешней политики. Например, переброска российских десантников в Косово, где они противостояли вторгшимися туда натовскими контингентами, да и ряд других. Как нынешний, также "яркий" эпизод с Сирией.



В нынешнее время стало только больше пропагандистской шумихи и официального лицемерия. "Правильные" слова кремлевских политиков не подкрепляются конкретными делами не только во внутренней, но и во внешней политике. Вспомним обещания, касающиеся Новороссии, и гордые заверения о том, что Россия не допустит нарушения жизненных прав там своих соотечественников. Чувства разочарования и безысходности у жителей восставших областей Украины, да и всего ее Юго-Востока, вызванные невыполнением этих обещаний, ослабляют российские позиции и играют на руку бандеровским националистам. Советские же лидеры вплоть до горбачевской катастройки пустых обещаний во внешней политике не давали, хорошо понимая, насколько они обесценивают ее эффективность.



Однако новые образцы вооружений удалось создать, это неопровержимый факт. Также как и успешно осуществлена модернизация армии, поднят ее престиж.



Нас столько обманывали "достижениями" в области экономики и социальной сферы, что возникает недоверие и к информации о безопасности страны. Реальные данные об этом, естественно, закрыты. Тут должны судить военные эксперты, а они настроены не столь оптимистично. Что касается упомянутых достижений в области вооружений, то это, в основном, все разработки советского времени, восстановленные, когда жареный петух куда-то клюнул. Их еще надо дорабатывать, подготавливать к серийному производству. Учитывая, мягко говоря, плачевное состояние отечественной промышленности, это отнюдь не просто, да и займет немало времени.



Хрущеву, правда, в свое время аналогичное бахвальство, когда он пугал Америку ракетами, удалось. Нынешняя же, неумная, мягко говоря, бравада дала результаты, прямо противоположные ожидаемым. В центрах принятия решений на Западе знают истинное положение дел и рассуждают вполне логично: "Те, кто нарочито пугает, делает это от слабости и неуверенности в своих силах". Надо не задираться, вызывая раздражение и ответные уколы со стороны своих противников, создавая себе же дополнительные проблемы, а упорно и спокойно, без пропагандистской шумихи, укреплять позиции российского государства. Словом, "сосредотачиваться", как любил повторять выдающийся российский деятель ХIX века канцлер Горчаков. Царская дипломатия под его руководством сумела добиться поставленной цели, восстановив утраченные в результате проигранной Крымской войны позиции России. А вот сумеет ли добиться сегодняшняя российская - большой вопрос…



Отличительная черта российской внешней политики - ее креативность и то, что называется "чувством времени". Это в советские времена делался акцент на совместный с другими странами отпор силам реакции и милитаризма. Сегодня эти силы стали нашими партнерами и союзниками. Как по борьбе с международным терроризмом, который они, правда, сами же вскормили и направили против нас, так и для решения региональных конфликтов, на той же Украине, кстати, возникновению и обострению которых они также содействовали и содействуют до сих пор. Но все равно сотрудничать надо, даже если от него нет никакого толку, а лишь топтание на месте и даже очевидный вред. То есть говорить, призывать, разъяснять западным политикам пользу "разума" и "реализма" в международных делах, хотя они на эти разговоры никакого внимания не обращают. И гордиться тем, что в отличие, например, от США и их натовских союзников, которые все нарушают и во все вмешиваются, Россия, напротив все соблюдает и никуда не лезет без просьбы законных правительств.



"Разум" и "реализм" все равно возьмут верх в отдаленной перспективе, пусть даже когда нас уже не будет. Благородство и чистоту помыслов по достоинству оценят потомки.



Чем гордиться-то? Американские политики, действительно благородством и чистотой помыслов в отличие российских не обладающие, грубо "вмешивались", и бесцеремонно "не соблюдали", за что, конечно же, будут осуждены грядущими поколениями. Однако при нынешнем правлении сумели оторвать от единого русского мира Украину, сделав ее самым враждебным России государством, чего сотни лет не удавалось сделать самым лютым ее врагам - от турецких султанов и австрийских цезарей до Наполеона и Гитлера.



А российские политики, имея в тысячу раз больше возможностей повлиять на соседнее, совсем недавно братское государство, где чуть ли не половина населения которого имеет близких родственников в России, безвольно и безропотно сдало его бандеровским националистам и их далеким заокеанским покровителям. Без особых усилий и затрат, фактически даром Соединенные Штаты и их натовские союзники добились такого укрепления своих стратегических позиций, которого обычно достигается в течение многих десятилетий путем жесточайших и кровопролитных войн.



"Непонимающие" и "малоинтенсивные" советские лидеры смогли в свое время, введя войска в Венгрию и Чехословакию, эффективно защитить интересы своего государства на "дальних" рубежах. Столкнувшись с реальной силой, Запад впоследствии вынужден был пойти на подлинно равноправные соглашения и договоры с Советским Союзом. Нынешние же, российские, все "понимающие" и "интенсивно работающие", не сумели защитить национальные интересы даже на ближних, в центре русского мира, подтолкнув западных политиков к еще большей агрессивности и наглости: "Раз Россия так слаба, безвольно сдав близкую ей Украину, значит надо давить на кремлевское руководство еще и еще". И давят…



Еще опасней другое. "Незалежная" стала сегодня главной угрозой всеобщему миру и безопасности. Призывы к созданию ядерного оружия, чтобы "вышвырнуть российских агрессоров с украинской земли" звучат уже из уст советников новоизбранного президента Зеленского. И западные спецслужбы, обладающие немалым опытом организации самых грязных и кровавых провокаций против России, тут могут помочь. До большой, до страшной беды может довести наш народ якобы "реалистически" и "прагматически" мыслящие кремлевские политики.



Смена власти на Украине показала обоснованность Минских соглашений и начавшегося в их рамках по инициативе российской дипломатии миротворческого процесса. Урегулировать проблему Донбасса можно лишь на основе согласия и примирения враждующих сторон. Это единственно подлинно гуманный и подлинно справедливый подход, который дает возможность избежать крупномасштабной гражданской войны с ее массовым кровопролитием, лишением и страданиями сотен тысяч людей. Надо было дождаться изменений в настроениях украинского общества в сторону избавления от русофобского национализма и иллюзорных надежд на то, что "Европа нам поможет". И мы этого дождались. Во внешней политике, как и везде, необходимы осторожность, взвешенность и аккуратность, о чем постоянно напоминает российский президент.



Есть грань, за которой взвешенность и осторожность, абсолютно необходимые в политике, превращаются в инертность и пассивность, а отсутствие решительных и твердых действий в элементарную трусость и сдачу позиций. Эта грань в российской политике, как внутренней, так и внешней, давно перейдена, что особенно наглядно проявляется на Украине. Стенают о "гуманизме", о недопустимости гибели и страданий мирного населения. Но самые жестокие люди на земле - это как раз "миролюбцы" и "миротворцы", озаботившиеся поиском "национального согласия и примирения".



Никакой гражданской войны не было бы ни на Украине, ни в Сирии, если бы там вовремя оказали вооруженную поддержку тогдашним режимам по просьбе их руководителей, что полностью, кстати, соответствовало нормам международного права. Пример Крыма показал, что в условиях антибандеровского настроя большинства населения, никаких вооруженных действий и кровопролития ни в одной из восьми областей украинского Юго-Востока в случае ввода туда российских подразделений и проведения соответствующих референдумов не было бы. Отказав в такой поддержке восставшим жителям Донбасса, российское руководство развязало руки бандеровским националистам и спасло от полного разгрома находившуюся под их влиянием украинскую армию, которая фактически разбежалась после провалившегося наступления на Дебальцево. А Запад, США, прежде всего, никогда не вмешался бы в военный конфликт с Россией ради своих украинских холуев, что подтверждалось им неоднократно…



Хваленый "миротворческий" процесс, в ходе которого российская дипломатия сплошь и рядом отказывала в реальной поддержке друзьям и фактически помогала своим врагам, не только загонял конфликтную ситуацию в тупик, но и приводил к ее дальнейшему обострению и возобновлению военных действий. Так происходило всюду - при Ельцине в Югославии, Афганистане, затем, уже после него, в Ираке и Ливии. А сейчас происходит в Сирии и на Украине.



И все-таки это не ельциновско-козыревская дипломатия, когда Западу открыто сдавались стратегические позиции страны. Просчеты и неудачи можно найти в любом деле. Но Россия, чтобы там ни говорили, постепенно укрепляет свои позиции, утраченные после крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века - развала Советского Союза, как четко выразился российский президент. Подорванную в результате этого развала систему мира и безопасности на нашей планете не так-то просто восстановить, но процесс все-таки идет…



Но можно ли говорить о "восстановлении", если к катастрофе №?1, то есть развалу СССР, добавить геополитическую катастрофу №?2 - создание враждебной России Украины! Разрушительное воздействие этой второй катастрофы на международную систему мира и безопасности не менее очевидно… И если за первую катастрофу стопроцентную ответственность несут Горбачев с Ельциным, то за вторую, такую же стопроцентную - нынешнее российское руководство. И все его последующие внешнеполитические достижения на этом фоне мелковаты и второстепенны, тем более, что по-настоящему серьезных достижений-то и нет. В реальности по абсурду своих действий российские политики превзошли даже своих незадачливых предшественников.



И вот нынешнее, более "гибкое" и "конструктивное" по отношению к своим западным "партнерам", российское руководство все это позволило и допустило, создав себе дополнительные острейшие проблемы и спровоцировав их на постоянное усиление станционного давления по отношению к неспособным защитить интересы своей страны кремлевским "слабакам".



А возьмите введение Россией, самой находящейся под американскими санкциями, санкций против Северной Кореи под давлением тех же американцев… Или отказ под тем же давлением от открытой и активной поддержки соседнего, и в общем-то дружественного Ирана, которого США, обложив санкциями, пытаются сломать, сделав своим послушным сателлитом. Если это им удастся, возникнет серьезная угроза безопасности нашей страны в непосредственной близости от Кавказа и Средней Азии. А за Ираном приступят и к прямому слому уже и России.



Легко судить со стороны, не зная всех тонкостей и деталей сложившейся политической ситуации, договоренностей и соглашений, которые по ряду причин нельзя оглашать.



Знакомая с горбачевских времен погудка. Беспринципное делячество по-прежнему прикрывают неким ореолом таинственности. Для России, однако, объективно выступающей в роли стабилизатора ухудшающейся международной обстановки, самая лучшая политика - это принципиальная и открытая политика, которая только упрочивает ее позиции. А все эти закулисные договоренности, в конечном счете, свидетельствуют лишь о политической близорукости и некомпетентности тех, кто стоит у руля в Кремле.



Правящим в стране олигархическим кланам, влияющим, естественно, на российских политиков, не нужна твердая и последовательная защита национальных интересов. Куда важней стабильные отношения с Западом, его готовность принять в свое лоно новоявленных российских нуворишей, как олигархов, так и связанных с ними правительственных чиновников. Отсюда постоянные уступки и поблажки западным политикам, готовность пойти им "навстречу" даже за счет своих национальных интересов. Отсюда непоследовательность, нерешительность, противоречивость российской внешней политики. Отсюда привычная тактика "шаг вперед, два шага назад", ставшая ее фирменным брендом. И отсюда склонность к "закулисности" принимаемых решений.



Чтобы ни говорили, и у российского президента, и у министра иностранных дел высокие международные рейтинги. Налажены у них в результате интенсивных контактов и прочныеличные связи с политиками других государств, а это многого стоит. Сталин в гробу бы перевернулся от зависти к своему, пускай отдаленному, но все-таки преемнику, узнав, что его, преемника то есть, пригласили на свадьбу к европейскому политику среднего ранга. Невозможно представить также, чтобы Брежнев или Андропов выходили после двух-трех кружек из мюнхенской пивной в обнимку с западногерманским канцлером. О такой популярности никто из застойных и замшелых советских лидеров и мечтать бы не посмел!



В те далекие и, особенно сталинские времена, симпатии и похвалы противников и врагов считались не достижением, а, наоборот, явным признаком отхода от национальных интересов в угоду дешевой зарубежной популярности. В эпоху глобализации, слава богу, от этих замшелых критериев тоталитарных времен удалось избавиться. Правда, сегодня и Россию, и ее национального лидера на Западе не очень-то жалуют, более того, обвиняют во всех грехах и даже усиливают санкционный нажим. Но в отличие от советского прошлого не только ежедневно звонят, но и встречаться продолжают, при этом хвалят, говорят комплименты, жмут руку и даже дружески похлопывают по плечу. А может ли быть выше награды для российского политика, чем такое похлопывание и фотографии приятельских рукопожатий с сильными мира сего?



В наши далеко продвинутые рыночные времена все решает умело поставленный личный пиар лидера, а не конкретные результаты его политики. Высокий рейтинг, как во внутренней, так и во внешней политике достигается не только, когда этих результатов нет, а даже когда они отрицательны. Если уж на выборах четверть века назад "скормили" публике спившегося и ненавидимого страной Ельцина, то что говорить о сегодняшнем дне, когда технологии обработки умов шагнули на качественно новый уровень. Заголовки новостей, круглосуточные телерепортажи с саммитов, конференций, многосторонних и двусторонних встреч, пускай даже самых формальных и пустых, свое дело делают. Международный рейтинг и президента, и министра иностранных дел по-прежнему высоки при всем том, что на деле от всей их активности мало толку. Четко выразился по этому поводу министр Лавров на встрече в Хельсинки с Государственным секретарем США Помпео. На вопрос, оправданы ли такие заведомо безрезультатные встречи, своим ответом попал прямо в десятку: "Нужно было встречаться, чтобы нас не обвинили в том, что мы не встретимся. Вот мы и встретились". Сам Лавров неутомимо носится по всему свету, выполняя задачи, поручавшиеся в советские времена дипломатам средних и даже низших рангов. Без устали, подчас самоотверженно нарабатывает свой пиар. Иногда месяцами не заглядывает в свою страну, на руководство самим министерством, чему его руководители в советское время уделяли главное внимание, ни сил, ни времени не остается. Зато не возникает каверзный вопрос: "Кто же взамен? Другого-то не видно". Короче, министр, как, впрочем, и его прямой начальник, знает, что делает.



Но тесные, подчас теплые отношения со многими влиятельными политиками и общественными деятелями, сложившиеся у российского руководства - это весьма ценный капитал, который может принести нашей стране немалую пользу.



Со своим "близким другом" канцлером Западной Германии Шредером российский президент встречался более 40 раз. Но Шредера сменила Меркель и развернула, казалось бы, прочно сложившиеся "теплые" отношения между двумя странами в другую сторону. Понятно стремление решить обостряющиеся проблемы путем узко-кулуарного "междусобойчика" и сильными мира сего. Но почему-то в большой политике кланово-групповые разборки и договоренности, в чем российским политикам действительно нет равных, не срабатывают. Никакой серьезный политик не может перейти черту, которую правящая элита считает границей национальных интересов. Однако от привычного отказаться трудно. В прошлом, с "другом Бушем", "приятелем Обамой", сегодня с еще большим "партнером Эрдоганом" и возможным "партнером" Трампом. Хотя и старые, и новые "друзья" и "партнеры" в любой момент готовы ударить ножом в спину России, если сочтут это для себя выгодным…



Да, обстановка ухудшается, военная угроза растет, и тут ничего уже нельзя поделать. Но войны-то пока нет. Авось и пронесет. Главная надежда теперь - упование на волю Божию. Сейчас во всех церквях и храмах священники усиленно молятся за мир. Молятся и первые лица страны, члены Совета Безопасности, министры, губернаторы депутаты всех уровней и, конечно же, мы, активисты "Единой России". Раз уж в нас в политике и дипломатии не получается, надо постоянно обращаться к Господу с просьбой, с мольбой сохранить мир. Это в советское время недоумки-партократы из Политбюро делали акцент на укреплении экономической и военной мощи страны. Сегодня он перенесен на ускоренное строительство храмов и церквей в том числе и для военных, чтобы Господь побыстрее услышал наши молитвы! А заодно и благословил сопутствующее сокращение численности школ и больниц, которую безответственно наращивали те же советские партийные вожди, лицемерно ссылаясь на интересы страны и народа. Господи, спаси нас и сохрани мир, уповаем только на тебя!



Аминь! Пожалуй, лишь на молитвы и осталась последняя надежда. Каждый день слышим с высоких трибун прочувствованные фразы о цифровизации, глобализации, информатизации, роботизации и других современных трендах. А в реальной жизни идет возрождение современного средневековья с его невежеством, тупостью и мракобесием. Во внешней же политике налицо очевидный разрыв с традициями как советской, так и царской дипломатии с их умением добиваться поставленных целей. А это крайне опасно, поскольку наша страна в прошлом сохраняла, и пока еще, хотя и в гораздо меньшей степени, сохраняет роль главного гаранта и стабилизатора всеобщего мира и безопасности.



Анализ показывает: "Политическая некомпетентность и дилетантизм, подмена национальных интересов своекорыстными поползновениями олигархических кланов - все это подрывает эффективность российской внешней политики, придает ей показушно-рекламный характер. Своими действиями, а еще больше бездействием кремлевские руководители толкают мир к крайне опасной черте, а это касается уже судеб миллионов и миллионов людей. А поскольку эти же руководители наглухо заблокировали экономическое и научно-техническое развитие страны, не сознательно, разумеется, а в силу своей ограниченности и зависимости от олигархических группировок, то спасительный выход для России только один. Все эти "прагматически" и "реалистически" мыслящие деятели должны уйти со своих высоких постов, освободив их для тех, кто не на словах, а на деле займется возрождением великой страны, да и всего славянского мира. И будет делать политику не трясущимися, а твердыми руками, прислушиваясь к своему народу, а не к тому, что скажут в Вашингтоне, Лондоне или Париже, или что порекомендуют зарубежные специалисты по "международному рейтингу".



Согласитесь, тут комментарии совершенно излишни. Власть надо уважать, даже когда она этого и не заслуживает. Любая власть от Бога, чтобы она не делала. Настоящий государственник и патриот всегда будет со своим президентом, даже когда он, как это было при Горбачеве, поведет дело к спуску национального флага. И в части защиты себя власть упрекать в слабости и нерешительности не приходится. Принимаются законы об обязательном уважении к ней, а лиц, уличенных в неуважении, уже активно привлекают.



С недовольными, критикующими, митингующими, протестующими, короче, бунтовщиками всех мастей гвардейцы не церемонятся и церемониться не будут. За идеалы свободы, демократии и плюрализма мы, убежденные сторонники и активисты "Единой России" будем стоять до конца!



Так пропоем же аллилуйю внутри- и внешнеполитическому курсу России! Источник - СвободнаяПресса

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