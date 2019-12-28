Умер советский авиаконструктор создатель Ту-160, уроженец Восточного Казахстана Валентин Близнюк

23:05 30.12.2019

Авиаконструктор Валентин Близнюк, руководивший работами по созданию бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, умер на 92-ом году жизни.



Валентин Иванович Близнюк (12 апреля 1928 - 30 декабря 2019) - советский авиаконструктор, сотрудник ОКБ Туполева, руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Лауреат Государственной премии СССР.



Валентин Близнюк родился в селе Малороссийское в Восточном Казахстане.

В 1953 году окончил Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе.

С 1952 года работал в конструкторском бюро А. Н. Туполева, где в первые годы работы принимал участие в разработке тактического ударного самолета Ту-91 и серийного стратегического бомбардировщика Ту-95.

В 1957 году в ОКБ Туполева было создано подразделение беспилотной авиационной техники под руководством А. А. Туполева. В нем В. И. Близнюк руководил разработкой технических проектов беспилотных комплексов, в том числе Ту-121 "C", Ту-123, Ту-143, Ту-141, а также, с начала 1970-х годов - разработкой воздушно-космических систем - ударной беспилотной Ту-130 "ДП" и орбитального пилотируемого летательного аппарата Ту-136 "Звезда".

Валентин Близнюк внес значительный вклад в разработку первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 - был начальником отдела "Общих видов" этого проекта, затем заместителем главного конструктора.

Работа над стратегическим авиационным комплексом Ту-160 началась в конце 1960-х годов с активным участием В. И. Близнюка. В 1975 году он становится главным конструктором проекта и заместителем Генерального конструктора ММЗ "Опыт" А. А. Туполева. Валентин Близнюк не только осуществлял общее руководство проектом, но и непосредственно руководил разработкой аэродинамической схемы самолета, его силовой установки, включая многие инновационные разработки. В 1981 году разработанный Близнюком Ту-160 впервые поднялся в воздух, а в 1987 году поступил на вооружение ВВС СССР.

В последние годы Валентин Близнюк в качестве главного конструктора, а позднее - советника генерального директора ПАО "Туполев" руководил работами по модификации, модернизации и дооснащению комплекса Ту-160, благодаря которым он до сих пор считается самым мощным в мире. Кроме того, под его руководством разрабатывался проект грузового самолета Ту-330.



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