|Грузинские кипчаки. Куда и когда исчез этот народ
00:19 31.12.2019
Грузинские кипчаки: куда пропал с Кавказа этот загадочный тюркский народ?
Кипчаки - это ветвь древнего кочевого тюркского народа, населявшего обширные степи от Средней Азии до Восточной Европы. Русские называли их половцами.
Кипчаки сыграли важную роль в истории многих народов Кавказа, в том числе и Грузии. В период расцвета этой кавказской державы с XII по XIII века грузинские монархи вербовали тысячи кипчакских наемников и успешно использовали их в битвах против соседних мусульманских государств.
КАК КИПЧАКИ ПОЯВИЛИСЬ В ГРУЗИИ?
Первые контакты между грузинами и половцами датируются XI веком, когда кипчаки обосновались в южнорусских степях. Их отношения с Грузией, по-видимому, были в целом мирными. Более того, грузинские цари того времени увидели в кипчакских конных лучниках потенциальных союзников против своих заклятых врагов - сельджуков.
Согласно грузинским хроникам, грузины знали о хороших боевых навыках половцев, их храбрости и огромных людских ресурсах, которыми располагали кочевники.
КАК КИПЧАКИ ПОЯВИЛИСЬ В ГРУЗИИ?
Создателем грузино-кипчакского союза стал грузинский царь Давид IV Строитель (1089-1125). Этот влиятельный правитель нанял десятки тысяч кипчакских воинов из южнорусских степей и поселил их в своем царстве в 1118 году.
Чтобы надежно закрепить союз с кочевниками, Давид женился на кипчакской царевне и пригласил своих новых родственников поселиться в Грузии. Давид был посредником в заключении мира между кипчаками и аланами. И даже договорился с воевавшим против половцев русским князем Владимиром Мономахом о свободном проходе кипчакских племен в Грузию.
В итоге сорок тысяч кипчаков переселились через Дарьяльский проход в Грузию. В обмен на то каждая кипчакская семья должна была предоставить грузинской армии одного полностью вооруженного воина. Кипчаков этих на грузинском языке назвали ყივჩაყები საქართველოში - кипчакэби сакартвэлоши (грузинские кипчаки).
Кипчаки первой волны получили в Грузии землю, стали регулярным войском. Пять тысяч лучших кочевых воинов были зачислены в Царскую гвардию. Остальные были направлены главным образом в пограничные районы - на прямое противостояние туркам-сельджукам.
Грузинские кипчаки вели полукочевой образ жизни, зимовали в картлийских низменностях, а летом пасли огромные стада на лугах в предгорьях Кавказа.
В средневековых русских летописях рассказывается, что после смерти Владимира Мономаха в 1125 году хан донских кипчаков попросил грузинских кипчаков вернуться домой. Для чего послал им тюк степной травы - вспомните родину! Часть кипчаков тогда покинула Грузию. Но многие осели в Грузии, обратились в христианство, смешались с местным населением.
Грузинские цари спустя семьдесят лет "докупили" еще кипчакских наемников. Грузины называли эту вторую волну кочевников ахали кипчакэби, то есть "новыми кипчаками".
ИЗГНАНИЕ КИПЧАКОВ
Кипчаки сыграли решающую роль в разгроме огромной армии сельджуков грузинским войском в беспощадной Дидгорской битве 1121 года. Как считают кавказоведы, без многочисленной кипчакской конницы грузины вряд ли бы выиграли у сельджуков то историческое сражение.
Однако кипчаки быстро стали в Грузии слишком влиятельными и могущественными. Это вызвало большое недовольство царицы Тамары,которая убрала из своего окружения всю кипчакскую аристократию.
Многие изгнанные из Грузии кипчаки тогда перебрались в Гянджу, Арран, на территорию нынешнего Азербайджана. Часть кипчакских отрядов позже присоединилась к хорезмийскому правителю Джалал ад-Дину Мингбурну в походе против Грузии в 1225 году, тем самым обеспечив ему победу над грузинами.
Кипчаки оставались по обе стороны конфликта во время монгольских походов в Грузию в конце 1230-х годов. Но большинство из них впоследствии объединились с монгольскими ордами.
ЧТО СТАЛО ТЕПЕРЬ?
Грузинские кипчаки бесследно растворились на Кавказе. Либо же навсегда покинули его. Но многие влились в грузинский и азербайджанский народы.
Например, в Гахском районе Азербайджана существует село Кыпчак, где могут жить дальние потомки этих грозных степных воинов.
По мнению современных турецких ученых, следы кипчакского присутствия в Грузии можно ныне обнаружить на турецко-грузинской границе, в частности, в провинции Ризе. Кавказоведы связывают некоторые из существующих тамошних фамилий с родами кипчаков, которые когда-то верой и правдой служили Грузии.
Турки-месхетинцы, депортированные из Грузии при Сталине в 1944 году, также иногда утверждают, что средневековые грузинские кипчаки могли быть одними из их возможных предков.
26 декабря 2019