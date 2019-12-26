Грузинские кипчаки. Куда и когда исчез этот народ

00:19 31.12.2019

Грузинские кипчаки: куда пропал с Кавказа этот загадочный тюркский народ?



Кипчаки - это ветвь древнего кочевого тюркского народа, населявшего обширные степи от Средней Азии до Восточной Европы. Русские называли их половцами.

Кипчаки сыграли важную роль в истории многих народов Кавказа, в том числе и Грузии. В период расцвета этой кавказской державы с XII по XIII века грузинские монархи вербовали тысячи кипчакских наемников и успешно использовали их в битвах против соседних мусульманских государств.



КАК КИПЧАКИ ПОЯВИЛИСЬ В ГРУЗИИ?

Первые контакты между грузинами и половцами датируются XI веком, когда кипчаки обосновались в южнорусских степях. Их отношения с Грузией, по-видимому, были в целом мирными. Более того, грузинские цари того времени увидели в кипчакских конных лучниках потенциальных союзников против своих заклятых врагов - сельджуков.

Согласно грузинским хроникам, грузины знали о хороших боевых навыках половцев, их храбрости и огромных людских ресурсах, которыми располагали кочевники.

КАК КИПЧАКИ ПОЯВИЛИСЬ В ГРУЗИИ?

Создателем грузино-кипчакского союза стал грузинский царь Давид IV Строитель (1089-1125). Этот влиятельный правитель нанял десятки тысяч кипчакских воинов из южнорусских степей и поселил их в своем царстве в 1118 году.



Чтобы надежно закрепить союз с кочевниками, Давид женился на кипчакской царевне и пригласил своих новых родственников поселиться в Грузии. Давид был посредником в заключении мира между кипчаками и аланами. И даже договорился с воевавшим против половцев русским князем Владимиром Мономахом о свободном проходе кипчакских племен в Грузию.



В итоге сорок тысяч кипчаков переселились через Дарьяльский проход в Грузию. В обмен на то каждая кипчакская семья должна была предоставить грузинской армии одного полностью вооруженного воина. Кипчаков этих на грузинском языке назвали ყივჩაყები საქართველოში - кипчакэби сакартвэлоши (грузинские кипчаки).



Кипчаки первой волны получили в Грузии землю, стали регулярным войском. Пять тысяч лучших кочевых воинов были зачислены в Царскую гвардию. Остальные были направлены главным образом в пограничные районы - на прямое противостояние туркам-сельджукам.

Грузинские кипчаки вели полукочевой образ жизни, зимовали в картлийских низменностях, а летом пасли огромные стада на лугах в предгорьях Кавказа.

В средневековых русских летописях рассказывается, что после смерти Владимира Мономаха в 1125 году хан донских кипчаков попросил грузинских кипчаков вернуться домой. Для чего послал им тюк степной травы - вспомните родину! Часть кипчаков тогда покинула Грузию. Но многие осели в Грузии, обратились в христианство, смешались с местным населением.

Грузинские цари спустя семьдесят лет "докупили" еще кипчакских наемников. Грузины называли эту вторую волну кочевников ахали кипчакэби, то есть "новыми кипчаками".



ИЗГНАНИЕ КИПЧАКОВ

Кипчаки сыграли решающую роль в разгроме огромной армии сельджуков грузинским войском в беспощадной Дидгорской битве 1121 года. Как считают кавказоведы, без многочисленной кипчакской конницы грузины вряд ли бы выиграли у сельджуков то историческое сражение.



Однако кипчаки быстро стали в Грузии слишком влиятельными и могущественными. Это вызвало большое недовольство царицы Тамары,которая убрала из своего окружения всю кипчакскую аристократию.

Многие изгнанные из Грузии кипчаки тогда перебрались в Гянджу, Арран, на территорию нынешнего Азербайджана. Часть кипчакских отрядов позже присоединилась к хорезмийскому правителю Джалал ад-Дину Мингбурну в походе против Грузии в 1225 году, тем самым обеспечив ему победу над грузинами.

Кипчаки оставались по обе стороны конфликта во время монгольских походов в Грузию в конце 1230-х годов. Но большинство из них впоследствии объединились с монгольскими ордами.



ЧТО СТАЛО ТЕПЕРЬ?

Грузинские кипчаки бесследно растворились на Кавказе. Либо же навсегда покинули его. Но многие влились в грузинский и азербайджанский народы.

Например, в Гахском районе Азербайджана существует село Кыпчак, где могут жить дальние потомки этих грозных степных воинов.



По мнению современных турецких ученых, следы кипчакского присутствия в Грузии можно ныне обнаружить на турецко-грузинской границе, в частности, в провинции Ризе. Кавказоведы связывают некоторые из существующих тамошних фамилий с родами кипчаков, которые когда-то верой и правдой служили Грузии.

Турки-месхетинцы, депортированные из Грузии при Сталине в 1944 году, также иногда утверждают, что средневековые грузинские кипчаки могли быть одними из их возможных предков.



26 декабря 2019