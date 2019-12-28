Создана Ассоциация международных спортивных клубов Узбекистана

07:59 31.12.2019

Вновь образованную Ассоциацию международных спортивных клубов возглавила заслуженный тренер Узбекистана Зарина Абдуллаева.



Ассоциация международных спортивных клубов (International Association of Sport Clubs) прошла государственную регистрацию, сообщили "Газете.uz" в организации.



На учредительном конгрессе присутствовали представители негосударственных некоммерческих организаций из спортивных клубов и организаций России, Израиля, Китая, ОАЭ, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Главная цель ассоциации - добровольное объединение международных и республиканских клубов, развитие и пропаганда всех видов спорта в международном спортивном сообществе и Узбекистане, проведение массовых спортивных турниров и мероприятий.

Президентом ассоциации была избрана заслуженный тренер Узбекистана, кандидат исторических наук Зарина Абдуллаева.