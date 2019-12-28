Работники УзбМинздрава наказаны за пропуск министром заседания в Сенате

09:57 31.12.2019

В отношении ответственных работников Министерства здравоохранения, из-за которых министр пропустил заседание в Сенате, приняты дисциплинарные меры.



Кабинет Министров Узбекистана изучил факт неучастия министра здравоохранения Алишера Шадманова в расширенном заседании Кенгаша Сената 24 декабря, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. На этом заседании обсуждалась ситуация с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения на предприятиях общественного питания и в сфере образования.



На заседании предусматривалось заслушивание информации министра здравоохранения, однако ни министр, ни его заместитель не присутствовали. Сенат сообщал, что официальное письмо было направлено в Минздрав Комитетом Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения 20 декабря.

25 декабря на заседании межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения в Генеральной прокуратуре Алишер Шадманов заявил, что письменного приглашения не получал.

Для прояснения ситуации Сенат направил письмо в правительство, в котором говорилось "о целесообразности принятия мер по усилению исполнительной дисциплины в министерстве".



Как отмечается в сообщении Сената, министру здравоохранения указано на отсутствие системного обеспечения исполнительской дисциплины в Минздраве и безответственное отношение к обращению Сената.

В отношении ответственных работников Минздрава, допустивших нарушение исполнительской дисциплины, приняты дисциплинарные меры.

Напомним, после критики глав Сената, Генпрокуратуры и советника президента Минздрав объявил 2020 год годом борьбы с коррупцией.