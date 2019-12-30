С кем Турция собирается воевать в Ливии, - Э.Лимонов

10:32 31.12.2019

Эрдоган прячется за спину парламента

Эдуард Лимонов о том, с кем Турция собирается воевать в Ливии



Эдуард Лимонов



30.12.19



Эрдоган собрался послать турецкую армию в Ливию. В поддержку Фаиза Саранджа, главы Правительства национального согласия. Турецкая армия будет воевать против сил генерала Хафтара, которого поддерживаем мы, Россия. Эрдоган тут рассказал всему миру, что в Ливии находятся 2 тысячи бойцов российской частной компании ЧВК - Вагнер. Якобы.

Наверное, знает Эрдоган сколько бойцов, ему же доверяют в Кремле. Если говорит что 2 тысячи бойцов, вероятно, так и есть Многое могут совершить две тысячи профессионалов войны. Делов таких могут наделать!



Зря бы Эрдоган не болтал. Пусть он и отложил решение до января, когда соберет парламент, и, мол, парламент решит. "Как только откроется парламент, мы первым делом отправим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение, то мы его примем".

То есть, пусть Эрдоган и спрятался за спину своего парламента, но сам-то он уже решил, что пошлет турецкую армию в Ливию.

Это будет, я думаю, разрыв с Россией. Уж этого далеко не первого, но уж совсем ни в какие ворота, предательства, Кремль не выдержит. Поругаются вдребезги и навсегда.

И накроется медным тазом "Турецкий поток".



Чего это он, Эрдоган?

Чего-чего, да ничего.

Он изначально старался дружить с США и только то обстоятельство, что США захотели свалить его по тихому и посадить в Турцию президентом Гюлена (военный путч был инспирирован в Турции Соединенными Штатами), отклонило на время Эрдогана от США.

Обида, впрочем, выдыхалась-выдыхалась, да и выдохлась. И Эрдоган может вернуться под крыло США. К тому же Соединенные Штаты не возражают. Турция для США большая военная сила на Ближнем Востоке, США такими нужными людьми не пренебрегают.



Я много раз признавался, что я его не выношу, эту хитрую, навязчивую турецкую лису! У нас на Салтовском поселке был один такой. Захватывал спешно твою руку и рукопожатие превращалось в его преобладание над тобой. Плохо кончил. Рукопожатие не помогло. Зарезали. Не за рукопожатие, но за то, что и нашим, и вашим исповедовал.

Начав воевать с нами в Ливии (ЧВК-Вагнер укомплектовано российскими бойцами) Эрдоган обязательно продаст несколько С-400 Соединенным Штатам втридорога. Во много раз дороже, чем мы ему продали. Предательство, конечно же, но в его кодексе - это нормально, плюс небольшой гешефт. Помните еще как его сын поставляемую из Сирии игиловцами* нефть продавал? Уже забыли, но продавал же, целые колонны автоцистерн ИГИЛ гнало в Турцию. И сынок Эрдогана продавал награбленное.



Вот такой союзничек, но для двух сверхдержав умудрился быть своим сукиным сыном.

Появились сведения о переброске Турцией террористов из группировок "Джебхат ан-Нусра" ** и "Исламское государство" в Ливию через Тунис. Анкара уже поставляет войскам Фаиза Саранджа танки и беспилотные летательные аппараты.



Теперь о сроках голосования в парламенте.

Якобы партия Эрдогана "Партия справедливости и развития" рассчитывает, что голосование о посылке военного контингента состоится уже 31 декабря.

По другим сведениям, это 2-го января парламент Турции готовится обсудить отправку войск в Ливию.

По еще совсем другим сведениям Эрдоган высказался так:

"Седьмого января, как только откроется парламент, мы собираемся направить туда запрос об отправке войск. Если Богу будет угодно, Турция примет этот запрос, и таким образом ответит согласием на приглашение официального правительства Ливии оказать ему военную помощь.



"Мы окажем любую поддержку администрации в Триполи, которая ведет борьбу с мятежным генералом, за которого выступают некоторые европейские и арабские страны. Они помогают ему, а мы на стороне законного правительства Ливии", - сообщил Эрдоган.



Но какая же именно шлея ему попала под хвост, какая конкретно муха его вдруг укусила? Все же не каждый день случаются такие крутые повороты в политике, когда турецкая армия будет поставлена в необходимость воевать против россиян.

Уж не месть ли это России за то, что Россия остановила вторжение Турции в курдские регионы северной Сирии? Вы что-нибудь слышали в последнее время о турецкой армии в Северной Сирии?

Я - ничего не слышал. Убрались восвояси?



*Движение "Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

** Группировка "Джебхат ан-Нусра" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.