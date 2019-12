The Hill: в чем кроются реальные причины провала США в Афганистане?

Именно самообман американского правительства, а не стремление одурачить американский народ, привело к неспособности Вашингтона выбраться из Центральной Азии.

Александр Белов, 31 декабря 2019, 09:48 - REGNUM Издание The Washington Post ошиблось. Материал, который был недавно опубликован, не имеет ничего общего с "Документами Пентагона" 1971 года (общепринятое название сборника "Американо-вьетнамские отношения, 1945-1967: Исследование", предназначавшегося для внутриведомственного использования в министерстве обороны США, однако частично обнародованного американской прессой в 1971 году во время Вьетнамской войны - прим. ИА REGNUM). Ни отчеты, которые главный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко и его команда подготовили за последние несколько лет, ни его недавние интервью, не указывают на то, что предыдущие американские администрации пытались обмануть Конгресс или американскую общественность, пишет бывший чиновник правительства США Дов С. Закхейм в статье для издания The Hill.



Документы, которые опубликовало издание The Washington Post, указывают на то, что американское правительство обманывало само себя, полагая, что оно может одержать победу в афганской войне, даже несмотря на то, что одновременно с этим США сражались в Ираке, и также собирались выиграть в этой войне. Есть несколько причин, которые привели к проигрышу в афганской войне. Прежде всего администрация бывшего президента США Джорджа Буша - младшего отодвинуло эту войну на второй план на фоне войны в Ираке. Во-вторых, администрации Буша и бывшего президента США Барака Обамы, также как и их предшественники, полагали, что США могут обеспечить "государственное строительство". В-третьих, с самого начала американские политики ошибочно считали, что им каким-то способом удастся ограничить вмешательство Пакистана в афганские дела. Наконец, ни американские политики, ни военные США ничего не смогли сделать для того, чтобы искоренить факторы, которые препятствовали афганской армии и полиции эффективно сражаться.



Когда 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали башни Всемирного торгового центра и Пентагон, мало кто в Вашингтоне сомневался в необходимости избавить Афганистан как от "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и от ее защитников. После того как Вашингтон напал на Ирак 20 марта 2003 года, и в последующие годы США уделяли Ираку больше внимания, чем развитию событий в Афганистане. Однако с середины 2005 года стало ясно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с помощью Пакистана стали перегруппировываться и, вероятно, превратились в серьезную угрозу для правительства тогдашнего афганского президента Хамида Карзая. Затем потребовалось еще несколько лет, в течение которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) добились новых побед, прежде чем Вашингтон вновь сосредоточил свое внимание на войне в Афганистане. Однако к тому времени талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже нельзя было легко победить. Война в Афганистане затянулась.



В США верили, несмотря на многочисленные свидетельства обратного, что Вашингтон способен "перестроить" неустойчивые государства в жизнеспособные сообщества. США проводили подобные перестройки четыре раза: в Германии, Японии, Южной Корее и на Тайване. То, что американцы ничего не знали об афганских нравах и традициях, а также то, что Вашингтон оказался неспособен подавить коррупцию и растущую торговлю наркотиками, совсем не волновало США. Неспособность Вашингтона справиться с пакистанским влиянием еще больше подорвала его перспективы в Афганистане. Пакистан использовал финансовую поддержку Пентагона, которую тот предоставлял в рамках программы по борьбе с террористами. Несмотря на то, что Пакистан боролся с террористами в пределах своих границ, он продолжал поддерживать террористов в Афганистане.

Наконец, попытки научить афганцев сражаться по примеру западных сил практически ни к чему не привели, удалось подготовить только афганских спецназовцев. Большинство афганцев больше ориентировались на свои племена и этнические группы, чем на центральное правительство. Более того, страну захлестнула повсеместная коррупция. Дезертирство в войсках стало обычным делом.



Именно самообман американского правительства, а не стремление одурачить американский народ, привело к неспособности Вашингтона выбраться из Центральной Азии. Действительно, ряд военных руководителей, выступая перед Конгрессом и на пресс-конференциях, заявили, что война в Афганистане в лучшем случае зашла в тупик. С другой стороны, политические лидеры, опасаясь того, что их могут обвинить в том, что они "проиграли в Афганистане", не смогли скорректировать заявленную цель - разгромить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и любые другие силы, угрожающие правительству в Кабуле. В феврале 1984 года, через несколько месяцев после разрушительной атаки на казармы морской пехоты в Бейруте, тогдашний президент США Рональд Рейган принял мудрое решение о выводе американских войск из неспокойной страны. Для того, чтобы несколько приукрасить вывод американских войск, Рейган заявил о "стратегической передислокации". Рейган стал последним президентом США, который смог признать, что в случае, когда нельзя одержать победу в войне, лучше всего позаботиться о своих войсках. Пока ничего подобного не произошло в отношении Афганистана.



