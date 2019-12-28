 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Будет сидеть? Владельцем казахстанской краш-авиакомпании Bek Air оказался VIP-чиновник Жумасултанов
10:42 31.12.2019

Назван учредитель авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение в Алматы. Что о нем известно?


Единственным учредителем авиакомпании "Bek Air" на данный момент является Нурлан Жумасултанов. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиева, передает zakon.kz
До июня 2019 года Жумасултанов возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Он был уволен из-за нарушения допущенного его подчиненным.

При этом Камалиев заверил, что Жумасултанов не пользовался своим служебным положением для получения необходимых сертификатов в КГА (комитет гражданской авиации). И напомнил, что согласно закона каждое физическое лицо должно передать свои доли или участие в акционерном обществе другому человеку.
- В этой части я думаю, наверное, согласно закона, совмещения не должно быть, - сообщил он.
Он также добавил, что по "актуализированной информации" которую имеет МИИР, председателем правления компании Bek Air является Нурлан Жумасултанов, но кроме него есть еще и генеральный директор
- Он исполнитель. Фамилию его надо... дополнительно можем дать, - сказал он.

Журналисты также поинтересовались, с какого момента Жумасултанов остался единственным учредителем. По информации журналистов, президентом компании является сын покойного Сарыбая Колмурзаева Нурбол Султан.
- Мы это слышали, но знаем что уже этого нет, тем более что он не живет сейчас в Казахстане, он переехал и остался там. Это правда гражданско-правовые отношения между Жумасултановым и Султаном. Мы знаем господина Жумасултанова. а Султанова.... это их гражданский Кодекс, - ответил Камалиев и добавил, что журналистам лучше обратится в министерство юстиции.
При этом, он отметил, что "вчера озадачился вопросом об учредителях авиакомпании", и выяснил, что до недавнего времени в компании было два учредителя. Однако на данный момент Жумасултанов остался один.
Журналисты также задали вопрос: почему молчат представители авиакомпании.

- Он на работе, в аэропорту, - ответил Камалиев, и добавил, что представитель Bek Air был у него лично. Он находится там в аэропорту, ему надо отправить людей, возврат билетов, понимаете, - сказал вице-министр.
Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра.По уточненным данным, на борту находились не 95 пассажиров, как сообщалось ранее, а 93 пассажира и пять членов экипажа.
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Источник - centralasia.media
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