Аки пчелы... Парламент Таджикистана работает даже 31 декабря

10:45 31.12.2019

Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана рассматривает финансовое соглашение по проекту "Улучшение управления водными ресурсами в Хатлонской области" сегодня, 31 декабря на заседании шестой сессии пятого созыва.



Как сообщили "Авеста" в нижней палате парламента страны, в повестку дня очередного заседания парламента, последнего в уходящем году, внесены четыре вопроса.

По данным источника, все вопросы носят финансовый характер. В частности, депутаты на предмет ратификации рассмотрят кредитное соглашение между Таджикистаном и Саудовским Фондом Развития по проекту "Улучшение управления водными ресурсами в Хатлонской области".

В повестку дня заседания также включен вопрос о внесении изменения в закон РТ "О Государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год".

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