Мирзиеев решил изменить молодежную политику. "Я буду Вам опорой!"

10:53 31.12.2019

Президент решил изменить молодежную политику



27 декабря в школе имени Мухаммада аль-Хорезми была проведена встреча Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева с представителями подрастающего поколения.



За последние годы были укреплены правовые основы государственной молодежной политики, организованы Республиканский межведомственный совет по делам молодежи и Союз молодежи Узбекистана, а 30 июня был объявлен Днем молодежи. Сегодня объединение насчитывает 7 миллионов 690 тысяч членов.



Восемь назначенных заместителей хокимов на местах являются представителями младшего поколения. Девять юношей и девушек были избраны в Законодательную палату на прошедших недавно выборах. И наконец, почти 10% новоизбранных депутатов местных кенгашей составила молодежь.



"Я верю, что среди подрастающего поколения есть образованные, отважные юноши и девушки с горящими глазами, готовые сказать: "Я буду Вам опорой!" Самый правильный путь лидерства, умения вести за собой – это личный пример!" – говорит Президент.



На встрече обсуждались проблемы в жизни молодежи и актуальные задачи, говорилось об отсутствии в нашей стране эффективного механизма отбора руководящего состава из числа перспективных кадров и расстановки на подходящих их способностям участках работы.



Когда говорилось об угрозах и идеологических рисках в условиях глобализации, Президент процитировал нашего предка, выдающегося просветителя Фитрата: "Этот мир – поле битвы. Оружием в нем являются здоровое тело, острый ум и высокая нравственность".



Руководителям соответствующих ведомств были даны указания по профилактике правонарушений и преступности среди молодежи, а также предупреждению семейных разводов. Также были определены задачи по реализации каждого направления Пяти инициатив в районах и городах.



В уходящем 2019 году в Узбекистане успешно проведена Международная олимпиада юных математиков имени Мухаммада аль-Хорезми. Президент предложил организовать на основе этого опыта новые междунардные олимпиады:



- По физике имени Ахмада Фергани;

- По химии имени Абу Райхона Беруни;

- По биологии имени Абу Али ибн Сино;

- По астрономии имени Мирзо Улугбека.



Собравшимися также была поддержана инициатива об организации Агентства по делам молодежи на базе Союза молодежи. Вместе с этим внесено предложение об организации "Молодежного медиахолдинга", объединив профильные теле- и радиоканалы, печатные издания.



"Мы построим новый Узбекистан вместе с молодежью. 2020 год станет поворотным в государственной молодежной политике!" – заявил Шавкат Мирзиеев.

На прошедшей в форме открытого диалога встрече собравшиеся высказали свои мнения. Глава государства дал ответственным лицам поручения по каждому прозвучавшему предложению.



Молодежь в каждом регионе страны наблюдала за встречей посредством видеоконференцсвязи.