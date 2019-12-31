Еще раз о борьбе с газопроводом "Северный поток – 2". Часть 1, - П.Искендеров

13:41 31.12.2019

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 31.12.2019



Будут ли перенаправлены дополнительные объемы газа в транспортные мощности газопровода "Северный поток – 1"?

Санкции, введенные США против проекта сооружения газопровода "Северный поток – 2", несут в себе, по крайней мере, две потенциальные неприятности для инициаторов антироссийской кампании. Во-первых, несмотря на цель "выдавить" газ России с европейского газового рынка и замеcтить его поставками американского (СПГ), достигнутые одновременно российско-украинские договоренности о сохранении транзита фактически свели на нет усилия Конгресса США. Во-вторых, ультимативное давление на проект, имеющий важное значение для энергетической безопасности Европы, вызвал соответствующую реакцию в европейских столицах, и прежде всего в Берлине.

В сложившейся ситуации одним из возможных вариантов развития событий могло стать (но не стало) солидарное давление ведущих европейских стран на Вашингтон в целях уточнения санкционного режима и выведения из-под его действия швейцарского судна-трубоукладчика компании Allseas. Однако 30 декабря поступило сообщение о том, что Allseas, приостановившая работы по укладке труб, не планирует их возобновлять. Вариант отпал.



В ходе телефонного разговора 29 декабря, состоявшегося по инициативе Берлина, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель предметно обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере и, в частности, подтвердили "настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2"".

Ранее вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал американские санкции против газопровода "серьезным вмешательством во внутренние дела" Германии и Европы в целом. По его словам, Берлин не принимает такие ограничения: "Мы решительно отвергаем их... Это мы продемонстрируем американскому правительству", – подчеркнул Олаф Шольц.



Против введения ограничительных мер, направленных на срыв проекта "Северный поток - 2", выступила и Еврокомиссия (ЕК). По словам ее представителя, Европейский союз не поддерживает ограничительных мер против предприятий, "ведущих легальный бизнес". Еврокомиссия стремится обеспечить работу "Северного потока - 2" "прозрачным и недискриминационным образом", в соответствии с законодательством, добавил представитель ЕК. Он напомнил, что с момента вступления в силу поправок в Газовую директиву ЕС в Евросоюзе действуют правила, применяемые и к трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок со страной, не входящей в ЕС.



Канцлер Ангела Меркель ранее уже осудила американские санкции, связанные с проектом "Северный поток - 2", заявив в бундестаге, что Берлин выступает против "экстерриториальных санкций", угрожающих сооружению трубопровода. Правительство Германии сожалеет о вступлении санкций в силу. Об этом заявила представитель германского правительства Ульрике Деммер. Германский министр иностранных дел Хайко Маас еще до принятия Конгрессом США пакета санкций против проекта "Северный поток – 2" назвал данные меры вмешательством в европейские дела. По его словам, Германия "принципиально отвергает" такое вмешательство.

Вместе с тем заключение пятилетнего контракта между Россией и Украиной на транзит в 2020 году через украинскую территорию 65 млрд кубометров газа объективно снижает напряженность вокруг достройки российско-германского трубопровода, девальвируя намерения Вашингтона.

Еще одним существенным фактором является техническая возможность перенаправить дополнительные объемы газа в транспортные мощности газопровода "Северный поток – 1". Речь идет о сухопутном газопроводе Eugal, построенном специально для доставки конечным европейским потребителям газа из российских трубопроводов.



Первую нитку двух линий этого маршрута оператор Gascade Gaspransport и немецкая компания Wintershall Dea заранее договорились ввести в эксплуатацию с 1 января 2020 года. Ее мощность составляет 30,9 млрд кубометров газа в год, а общая мощность трубы – 55 млрд кубометров. Она пройдет из немецкого Грайфсвальда на берегу Балтийского моря на юг до границы с Чехией.

"Запуск Eugal обеспечит полную загрузку "Северного потока - 1". По новому наземному газопроводу можно будет поставлять объемы газа, потерянные из-за ограничений, введенных из-за победы Польши в суде, – около 20 млрд кубометров в год", – говорит директор компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Оставшиеся 17–20 млрд кубометров "Газпром" может прокачивать по второму отводу от морского газопровода NEL, который идет только по территории Германии на запад от Грайфсвальда (Польша не могла добиться ограничений на его мощности).

Возможность использования трубопровода Eugal для прокачки российского газа еще в ноябре признал главный коммерческий директор газотранспортного оператора Fluxys (миноритарный акционер компании Gascade) Арно Букс. По его словам, начиная с 2020 года, от 80% до 90% мощности Eugal забронировано на 20 лет на аукционах. "Поскольку транспортные мощности зарезервированы на условиях ship-or-pay ("транспортируй или плати"), потенциальные задержки проекта "Северный поток – 2" не влияют на доходы Eugal", – подчеркнул Арно Букс. И то хорошо.

Дает ли, однако, возникшая ситуация основания прогнозировать, как раньше, не только сохранение текущих объемов поставок российского газа в Европу, но и возможность их увеличения в зависимости от спроса?

(Окончание следует)