Турция открывает в Средиземном море второй фронт

13:47 31.12.2019 Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море.

Предложение объявить над Ливией бесполетную зону, с которым ранее выступил итальянский премьер Джузеппе Конте, ассоциируется с авиаударами НАТО во время войны против Муаммара Каддафи. Такую параллель в понедельник провел глава российской дипломатии Сергей Лавров, выступая по итогам встречи с иранским коллегой Джавадом Зарифом. "Ведь НАТО стало бомбить Ливию после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение: объявить бесполетную зону над Ливией", – цитировал Лаврова ТАСС.



Премьер-министр Италии Конте полагает, что введение бесполетной зоны в Ливии может послужить прекращению столкновений между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и ополченцами, которые воюют на стороне международно признанного "Правительства национального согласия" (ПНС) Фаиза Сараджа. В минувший четверг Путин обсудил с премьером Италии Джузеппе Конте ситуацию в Ливии.

Отметим, что во время войны с Каддафи Италия не была инициатором резолюции Совбеза ООН о бесполетной зоне, открывшей дорогу к натовским воздушным ударам. Итальянцы не играли и первую скрипку собственно в операции НАТО. Но похоже, что в ходе нынешнего конфликта бывшая метрополия решила принять более активное участие в судьбе экс-колонии.

"С другой стороны, предложение Конте – это всего лишь предложение, ведь итальянцы же не могут создать бесполетную зону собственными силами", – сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Михаил Рощин.



"Надо подождать результатов обсуждения этой идеи в ООН. Скорее всего, Рим сделал чисто предварительное заявление", – подчеркнул эксперт. Цель заявления – спасти политическим путем режим Сараджа, до того, как Турция начнет ему активно помогать военным путем, считает эксперт.

В понедельник в турецкий парламент внесли законопроект об отправке войск в Ливию, депутаты планируют его рассмотреть 2 января. Судя по всему, в Анкаре полагают: предложенная Италией идея бесполетной зоны не поможет Сараджу и требуется прямая военная помощь, которую и окажет Турция.

Многие эксперты и политики уверены в том, что "играть" на стороне Сараджа против Хафтара турки стали гораздо раньше, чем был внесен законопроект, и еще до того, как ПНС официально обратилось к Анкаре с запросом о военной поддержке.



В середине декабря появились сообщения, что Турция направила спецназ на помощь Сараджу. Через несколько дней верные Хафтару военные задержали судно с турецким экипажем. Тогда же в ЛНА заявили о том, что отследили транспортный "Боинг", прилетевший из Стамбула – вроде бы с военной техникой. Сторонники Хафтара пригрозили сбивать борты с оружием.



Другую воюющую сторону, армию Хафтара, которую с точки зрения буквы закона можно считать мятежной, поддерживает Египет и в меньшей степени ОАЭ. 18 декабря президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир продолжит поддерживать Хафтара. А накануне этот ливийский военачальник объявил о намерении посетить Каир. Подробности поездки не сообщаются, но напрашивается вывод – речь может пойти об усилении египетской поддержки ЛНА, которая уже несколько месяцев вытесняет сторонников Сараджа из столицы Ливии Триполи. Правда, как сообщил в понедельник ТАСС, крупный пригород столицы Таджура по-прежнему находится под контролем сил Сараджа.



Сирийские туркоманы на ливийском фронте

В минувшую субботу появилась информация, которая еще больше усложняет ливийский "расклад" – если это сообщение, конечно, верно. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на источники в сирийской оппозиции сообщил: на минувшей неделе турки перебросили в Ливию первую группу из 120 сирийских боевиков.

Утверждается, что четыре центра для вербовки работают в контролируемых турецкой армией и протурецкими группировками городах Северной Сирии: в Африне, Эр-Раи (Чобанбее) и Ахтерине. Источники сообщают, что "рекрутский набор" боевиков ведет так называемая бригада "Султан Мурад". Это вооруженная группировка, ориентирующаяся на Анкару и преимущественно состоящая из родственных туркам сирийских туркоманов. Утверждается, что Турция намерена мобилизовать восемь тысяч боевиков из Сирии для переброски в Ливию, передал ТАСС.



При этом подчеркнем – официально Анкара никак не участвует в ливийском конфликте. Новости о том, что Турция перебрасывает свои войска или сирийских оппозиционеров в Ливию, – всего лишь слухи, заявил газете ВЗГЛЯД турецкий политолог Тогрул Исмаил. "Это вообще смешно. Демократическая страна не вмешивается во внутренние дела и не нарушает международные нормы", – подчеркнул турецкий эксперт. При этом эксперт напомнил о соглашении, недавно заключенном между Турцией и "Правительством национального согласия" Ливии. "Официальное ливийское правительство находится в крайне сложной ситуации, потому что генерал Хафтар занимает большую территорию. Но нужно понимать, кто и как его поддерживает", – сказал турецкий политолог.



Если предположить, что сирийских боевиков все-таки уже перебрасывают в Ливию, то, скорее всего, это делается "по различным маршрутам: либо через Тунис, либо напрямую в ливийский порт Мисурата", – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД глава центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.

Мисурата – третий по величине город Ливии после столичного Триполи и Бенгази. В отличие от Бенгази, который находится в глубоком тылу войск Хафтара, и Триполи, за который Хафтар ведет борьбу, Мисурата плотно контролируется группировками сторонников ПНС. К слову, исторически здесь проживает крупнейшая в Ливии турецкая община (до половины населения города-порта имеет турецкие корни).



Востоковед Михаил Рощин также полагает, что самый надежный способ переброски из Турции в Ливии – по морю. "Но он потребует времени, несмотря на то, что Средиземное море не такое уж широкое", – отметил эксперт. Рощин полагает:



"Авиадесант потребует очень серьезных усилий. Кроме того, есть угроза, что турецкие военные самолеты попросту будут сбиты".



Да и в целом, по мнению востоковеда, пока что о масштабной турецкой операции в Ливии говорить рано. "Планы военной интервенции в Ливию выглядят как авантюра, как опрометчивый шаг. Пока не совсем понятно, какие силы Эрдоган хочет перебросить в Ливию", – считает эксперт.



Но по большому счету Турция уже не скрывает переброски сирийских вооруженных оппозиционеров в Ливию, со своей стороны отмечает Кирилл Семенов. "ПНС пока отказывается от этого, а для Турции подобная переброска не является проблемой, потому что на стороне Хафтара, как известно, также воюют представители Судана и Чада", – указал Семенов. По его мнению, "также есть немало доказательств присутствия там российских сил".

Встретят ли "вагнеровцы" бойцов "бригады султана Мурада"



Напомним, на днях Эрдоган заявил, что на территории Ливии якобы находятся две тысячи наемников из так называемой российской частной военной компании Вагнера. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, существование подобной ЧВК никогда официально не подтверждалось, а само имя "вагнеровцев" превратилось в условное обозначение российских добровольцев, которые выполняют военные задания за рубежом по частным заказам. Скорее всего, турецкий президент имел в виду нечто подобное. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно анализировала вероятность наземного боевого столкновения турок с россиянами, в случае, если те и другие действительно присутствуют в Ливии. Теперь в дело вмешивается "сирийский фактор".

"Столкновения с сирийскими боевиками могут происходить, – предполагает Семенов. – Но я не думаю, что россияне активно участвуют в столкновениях на земле. Они, скорее всего, выполняют иные функции.



А именно: оказывают консультативную помощь, охраняют штабы высокопоставленных ливийских деятелей. Хотя, конечно, возможны какие-то отдельные спецоперации. Но это не такая армия, которая сидит в окопах".

В целом столкновения возможны, но они опять же никак не поменяют ситуацию даже в отношениях России и Турции, считает Семенов. "Как бы странно это ни было, это может способствовать тому, что Россия и Турция выйдут на диалог по Ливии и смогут усадить стороны за стол переговоров", – считает эксперт.

В отличие от войны с Каддафи, бесполетная зона принесет пользу



По мнению Семенова, нынешняя ситуация вокруг Ливии кардинально отличается от того, что происходило в 2011 году, когда оппозиционеры и НАТО совместно действовали против Каддафи. "Авиаудары НАТО абсолютно исключены, потому что непонятно, по кому бить. У Хафтара есть партнеры в Североатлантическом альянсе, – считает политолог. – Но если допустить, что это будет какое-то "принуждение к миру" и какие-то авиаудары потребуются, то они могут в равной степени наноситься по тем, кто будет нарушать это соглашение вне зависимости от симпатий или антипатий. Страны НАТО имеют разную позицию по конфликту в Ливии, то есть одного общего взгляда в альянсе нет, как и в США".

То, что вновь упоминается бесполетная зона над Ливией, может вызвать чувствительную реакцию в России, полагает Семенов. Но, как уже говорилось, речь идет лишь о предложении Италии.



Во-вторых, "сама по себе идея – правильная", полагает востоковед. "Если будет введена бесполетная зона, это может привести как минимум к некой стабилизации обстановки в Сирии, потому что в последнее время тот же Хафтар проводит атаки исключительно с помощью беспилотников, которые ему предоставили ОАЭ", – указал эксперт. Отказ использовать авиацию в самом конфликте в Ливии – это разумное решение, которое как минимум сократит количество погибших гражданских лиц, а самое главное – это может стать первым шагом к началу какого-то мирного процесса, считает Семенов. Возможно, это будет мирный процесс, аналогичный тому, что мы наблюдали, например, в случае межсирийских переговоров в Астане.

"При этом введение бесполетной зоны не помешает Хафтару взять под контроль Триполи", – считает эксперт. Другое дело, что фельдмаршал пытается взять столицу начиная с апреля, а все его попытки ничем не оканчивались, кроме небольших продвижений, которые затем армия, лояльная Сараджу, все равно возвращает. Напомним, что 12 декабря Хафтар пообещал, что его Ливийская национальная армия приступает к "решающей битве" за столицу, но, как передает ТАСС, "напряженность присутствует лишь на южном направлении, в частности в районе Салах-эд-Дин, куда ранее продвинулись отряды ЛНА". "Кардинально поменять ничего не может, но уже гибнут мирные люди, поэтому чем больше затягивается конфликт, тем больше жертв", – отметил Кирилл Семенов.



Текст: Карина Казанцева,

Оксана Борисова

30.12.2019 Источник - vz.ru

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