Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева нарядила Новогоднюю елочку

14:37 31.12.2019

В узбекском сегменте соцсетей распространилось фото, на котором супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева наряжает елку в своем доме.



Известно, что Зироат Мирзиеева родилась и выросла в Коканде Ферганской области, по образованию инженер-экономист.



По данным СМИ, со своим мужем будущая первая леди познакомилась еще в институте.



Супруги живут в браке уже много лет, у них трое детей – дочери Саида, Шахноза и сын Алишер.