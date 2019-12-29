Путин-2020: "Я устал, я ухожу…"

14:50 31.12.2019 Стоит ли ждать сюрприза от президента РФ в новогоднюю ночь



Андрей Полунин

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Виктор Алкснис

Сергей Обухов



20 лет назад - 31 декабря 1999 года - Борис Ельцин добровольно ушел в отставку с поста президента. Он объявил об этом в традиционном новогоднем телеобращении.



"Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми - умными, сильными, энергичными - людьми. А мы - те, кто стоит у власти уже многие годы, - мы должны уйти", - сказал Ельцин.



Он также попросил прощения.



"Я прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил", - отметил он.



В заключении Ельцин сообщил, что подписал указ о возложении обязанностей президента РФ на тогдашнего председателя правительства Владимира Путина.



Что было дальше - общеизвестно. Россияне, в "мудрости" которых Ельцин не сомневался, избрали Путина президентом. И де-факто он остается главой государства не просто "многие годы", а рекордный срок - 20 лет. Леонид Брежнев, герой советских анекдотов, царствовал меньше - "всего" 16 лет.



Ельцин уже после двух сроков (четырехлетних, заметим) пребывания у власти считал, что Россия нуждается в новых политиках, новых энергичных людях.



Путин и его питерская команда придерживаются противоположных взглядов, и уже набили "дорогим россиянам" оскомину.



И поневоле возникает вопрос: когда, наконец, уйдет Путин? Что его держит на высшем посту?



25 декабря на этот вопрос косвенно ответил Валентин Юмашев - экс-советник Ельцина. На BBC его спросили о договоренностях между Путиным и Ельциным по кадровым назначениям и безопасности Ельцина и его семьи. Юмашев назвал это "полной ерундой". "Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: „Берегите Россию"", - рассказал Юмашев.



Получается, Путин не уходит, поскольку выполняет наказ. Хорошо или плохо - другой вопрос. Да, в нулевые страна перевела дух после бандитских 1990-х и выбралась из нищеты - но исключительно благодаря растущим ценам на нефть.



Напомним, все 1990-е нефть в среднем стоила $ 18 за баррель. В азиатский кризис 1998-го Brent опустилась ниже $ 10 - и это стало одним из факторов объявления дефолта в России 17 августа 1998 года. Можно сказать, Ельцин вел страну в "цивилизованное будущее" при заткнутой нефтяной скважине.



Зато Путину с нефтью исключительно повезло. С марта 2002 года начался бурный рост цен на "черное золото". 29 февраля 2008 года Brent впервые пробила потолок $ 100, а 4 июля 2008 года достигла исторического максимума - $ 143,95.



В результате, при Путине нефтедоллары били фонтаном вплоть до 2008 года. Однако процветания России это не принесло.



Судите сами. Китай последние 20 лет показывал среднегодовой рост в 9% ВВП, и вышел на 2-е место в мире по размерам экономики. А у нас за 20 лет был выстроен лишь уродливый государственный капитализм, от которого выигрывает политическая элита, и проигрывают граждане.



Недаром в рейтинг Bloomberg 500 миллиардеров входит 23 россиянина. А по оценкам Credit Suisse, на долю 10% самых обеспеченных россиян приходилось 82% всего личного богатства страны.



По сути, наказ Ельцина - "беречь Россию" - обернулся невиданным имущественным расслоением, пенсионной реформой и крахом концепции энергетической сверхдержавы.



И теперь нет ни взлета цен на нефть, ни новых лиц в политике, чтобы исправить положение. Да, Путин явно устал. Но готов ли он сказать "я ухожу" вслед за Ельциным - вопрос риторический.



- К 1999 году граждане устали от Ельцина, и действительно связывали с Путиным надежды на возрождение, - отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. - Надежды на то, что Россия начнет подниматься с колен, что будет покончено с олигархами, произойдет пересмотр итогов грабительской приватизации по Чубайсу.



Но прошло 20 лет, и единственное, что я могу оценить позитивно - это возвращение Крыма домой, в Россию. Да, я признаю: Путин сыграл в этом роль как президент и верховный главнокомандующий, и отдаю ему должное.



Но во всем остальном я, к сожалению, дать положительных оценок главе государства не могу.



"СП": - Какие конкретно претензии можно предъявить Путину?



- Начнем с того, что сберечь Россию ему удалось только на бумаге. Путин много говорит о "минах", заложенных Владимиром Лениным в 1920-е, в ходе государственного строительства СССР. Но ведь и при Путине мы видим "мины". И прежде всего, это деление РФ на субъекты первого сорта и второго. К первому относятся национальные республики, ко второму - области и края с русским, по преимуществу, населением.



Путин как главнокомандующий вроде бы разгромил в ходе Второй чеченской войны боевиков и террористов - и спас Россию. Но тогда с какой стати мы перечисляем Чечне колоссальные дотации? Это дань или контрибуция?



Или возьмем особое положение Татарстана. Почему, если согласно Конституции России в стране не может быть несколько президентов - в Татарстане свой президент? Сколько будет длиться нежелание - или боязнь - Путина навести порядок в этом вопросе? Разве это не "мины" - выстраивание федеративных отношений таким образом?



Пойдем по претензиям дальше. Да, грабительская приватизация началась при Ельцине. Но к 1999 году наша промышленность все-таки еще дышала - не было обвального банкротства и закрытия промышленных предприятий. Глобальная деиндустриализация началась именно при Путине, и последовательно проводилась все 20 лет его правления.



Это делалось под лозунгом превращения России в сырьевую сверхдержаву. Но и с супердержавой происходит что-то неладное - мы видим это по ситуации вокруг украинского газового транзита и "Северного потока-2".



Наконец, такой момент. Ельцин, как к нему не относись, не покушался на социальное государство, провозглашенное в Конституции 1993 года. Путин же это социальное государство активно демонтирует. Я даже не про пенсионную реформу - про ликвидацию бесплотного образования и здравоохранения.



А международная повестка - продвижение НАТО на Восток? В 2004 году республики Прибалтики были приняты в Североатлантический альянс - именно тогда НАТО перешагнуло границы бывшего СССР. Однако президент Путин, на тот момент главнокомандующий, никак не обозначал негативного отношения к решению блока. Напортив, он заявил, что и Россия - в принципе - также может вступить в НАТО.



Как видим, надежды, которые связывались с Путиным в декабре 1999 года, не оправдались совершенно.



"СП": - Как в реальности выглядит ситуация сейчас?



- Россия, на мой взгляд, находится в более серьезном системном кризисе, чем при Ельцине. В тот момент у нас еще были советские резервы, опираясь на которые мы могли коренным образом изменить социально-политическую обстановку в стране.



За 20 лет правления Путина эти запасы проедены и растранжирены. И потому изменить нынешний курс сложно, если не сказать невозможно.



"СП": - Почему бы Путину не уйти?



- Проблема Путина в том, что с его уходом образуется вакуум власти. В стране нет оппозиции, нет ярких политических лидеров и полноценных партий. Это грозит, я считаю, серьезными потрясениями.



Это не означает, что Путин должен и дальше оставаться на своем посту - я как раз выступаю за уход. Но надо понимать: этот процесс будет тяжелым и сложным, и даже в какой-то мере опасным.



Но деваться некуда: нам придется испить эту чашу. И начать восстанавливать Россию - уже после Путина.



- Такое впечатление, что Путин будет "беречь Россию" до последнего вздоха - на высшем государственном посту, и необязательно президентском, - считает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Напомню, Борис Ельцин пробовал многих на роль преемника - и Бориса Немцова, и Виктора Черномырдина. А самым серьезным кандидатом был Сергей Степашин - но он отказался заниматься Чечней. А вот Владимир Путин не отказался ликвидировать чеченский кризис - и таким образом прошел тест на преемника.



Да, возможно, Ельцин политически завещал "беречь Россию". Но Россия, как известно, у каждого своя. У Бориса Николаевича, того же Юмашева, Олега Дерипаски и других членов ельцинской "семьи" - своя Россия. И как раз ее Путин сберег. Ельцинское окружение, напомню, успешно пережило транзит-2000 - в отличие от всяких березовских и ходорковских, кто думали, что именно они станут теперь кукловодами.



Но со сбережением остальной России дела обстоят неважно. Мы передали Норвегии часть шельфа Баренцева моря, которая затем оказалась богатой нефтегазоносной провинцией. Мы согласились с линией Шеварнадзе-Бейкера - морской границей между США и СССР, из-за которого российские рыбаки, по отраслевым оценкам, потеряли суммарно около 150 млрд. рублей. Добавьте сюда передачу амурских островов Китаю - РФ передала соседу около 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 квадратных километров сухопутной территории.



Да, Путин накормил народ, успешно ведет боевые действия в Сирии, и присоединил Крым. В этом смысле он сберег Россию - но и здесь не полностью: Украину так и не вернул, а единственный наш геополитический союзник, Белоруссия, явно движется по украинскому сценарию.



Вот и получается, что беречь Россию - это беречь капиталы и положение тех, кто составлял круг Ельцина, и кто входит в нынешний путинский круг. Замечу, большинству этих людей в 2024 году, когда истекут полномочия Путина, будет за 70 лет.



Так что для них Путин Россию точно сбережет - и, возможно, для их наследников, сыновей руководящего клана. Благо, в современной России властные позиции наследуют, как в обычном сословном обществе. Источник - СвободнаяПресса

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