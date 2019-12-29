Суд арестовал активы богатейшей женщины Африки - дочери бывшего президента Анголы душ Сантуша

19:53 31.12.2019

Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш - дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в 2,3 млрд долларов, передает "Интерфакс".

По данным BBC News, арест связан с антикоррупционным расследованием. Власти Анголы при нынешнем президенте Жуане Лоренсу пытается добиться возвращения 1 млрд долларов, которыми, по мнению властей, незаконно завладела душ Сантуш.



Сама она обвинения отрицает.

По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, причем среди женщин она занимает первое место. Ее отец был президентом Анголы в период с 1979 по 2017 год.