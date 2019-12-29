 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Багдаде демонстранты пошли на штурм посольства США после американских ударов по Ираку
20:50 31.12.2019

В Багдаде демонстранты пошли на штурм посольства США после американских ударов по Ираку

Сотни демонстрантов попытались штурмовать американское посольство в Багдаде после ударов ВВС США по базе шиитской группировки "Катаиб Хизбалла" в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каимпо. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на AР, после похорон погибших в результате ударов демонстранты ворвались на территорию посольства, разбивали камеры наблюдения по периметру, забрасывали здание бутылками для воды, а также разрисовали его стены и окна граффити в поддержку группировки, выкрикивая антиамериканские лозунги.
Против агрессивных протестующих применили слезоточивый газ. На крыше посольства были замечены трое американских военнослужащих. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, в ходе беспорядков у комплекса посольства пострадали по меньшей мере 10 человек, но кто именно, не уточняется.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух сотрудников министерства иностранных дел Ирака, из комплекса американского посольства в Багдаде эвакуирован посол Мэтью Туллер и весь персонал дипломатической миссии. В здании, окруженном манифестантами, остается несколько человек из состава охраны посольства.
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NEWSru Israel со ссылкой на канал Al Jazeera сообщает, что десятки участников манифестации подожгли лобби на входе в дипломатическую миссию. В районе посольства слышны выстрелы. Протестующих призывают не заходить в посольство. "Ваш голос услышан", - кричат им в мегафоны. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдул-Махди также призвал манифестантов немедленно покинуть территорию посольства.

Среди участников акции лидеры шиитских ополчений, в том числе глава группировки "Асаиб Ахль аль-Хак" Каис аль-Хазайль. Над бетонным забором, окружающим миссию, подняты флаги шиитских ополчений. На входе в здание написано: "Посольство закрыто именем сопротивления".

30 декабря глава шиитского народного ополчения Ирака "Аль-Хашд аш-Шааби" Джавада Казема Аль-Рабиави сообщил о 19 погибших и 35 пострадавших из-за авиаудара. 29 декабря США нанесли авиаудар по трем объектам "Хизбаллы". Американские власти объяснили удар нападениями проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке. Перед этим, 28 декабря, один американский служащий погиб при обстреле военной базы недалеко от иракского города Киркук.

"Президент Трамп послал четкий сигнал Ирану, что США не потерпят нападений на свои объекты и своих граждан. Если мы атакованы иранским режимом или его ставленниками, мы предпринимаем решительные ответные действия", - заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По его словам, авиаудары по пяти объектам в Ираке и Сирии носили оборонительный характер. Их целью стали склады с оружием и командные пункты "Катаиб Хизбалла".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что атака была защитной мерой, призванной обеспечить безопасность американских сил и американских граждан в Ираке и сдержать действия Ирана, поддержкой которого пользуется "Катаиб Хизбалла". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Помпео за "важное действие" Вашингтона против Тегерана и его сателлитов в регионе.

Похороны боевиков, состоявшиеся в Багдаде утром 31 декабря, вылились в антиамериканскую манифестацию. Их участники устремились в Зеленую зону - район столицы, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. Они осадили миссию США, подняв на окружающей ее стене желтые флаги группировки, и подожгли часть ограды здания.

Источник - newsru.com
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