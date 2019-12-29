Скончалась Канышбек Сагинбаева - Герой социалистического труда экс-глава Верховного совета КирССР

23:05 31.12.2019

Скончалась К.Сагинбаева - Герой Соцтруда, зампредседателя Президиума Верховного совета Киргизской ССР, мама генерального директора АКИpress



На 83-м году жизни скончалась бывший заместитель Председателя Президиума Верховного совета Киргизской ССР Канышбек Сагинбаева.

К.Сагинбаева была членом ЦК КП Киргизии, депутатом нескольких созывов Верховного совета Киргизской ССР, Герой социалистического труда.

Награждена орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденом Октябрьской революции и звездой Героя Соцтруда.



Лауреат государственной премии Киргизской ССР.

С 1960 года она начала работать на швейной фабрике 40 лет октября, где проработала до пенсии.

Коллектив АКИpress выражает глубокие соболезнования генеральному директору АКИpress Сагинбаевой Алине Уларбековне.