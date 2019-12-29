"Курсом отца-основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба – Елбасы..", - Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом

00:04 01.01.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым 2020 годом. Zakon.kz предлагает полный текст речи главы государства.



- Уважаемые казахстанцы, всего несколько минут остается до наступления 2020 года! Встреча Нового года – это всегда радостное событие, момент искреннего единения близких людей, которые делятся друг с другом хорошими воспоминаниями, добрыми пожеланиями.

2019 год стал историческим для нашей страны: была подтверждена преемственность стратегического курса отца-основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба – Елбасы-Нурсултана Абишевича Назарбаева.



Казахстан вступил в новый этап своего развития. Как Президент нашего государства, в полной мере осознаю всю ответственность за его будущее. Выражаю сердечную благодарность казахстанцам, отдавшим за меня голос в ходе президентских выборов, и всем гражданам, проявляющим искреннюю заботу о будущем своего Отечества. Наш народ вновь показал всему миру свою мудрость, единство и приверженность демократическому выбору.

В течение полугода было сделано немало: приняты решения об увеличении заработных плат, пенсий и пособий, а также стипендий студентам; снижена долговая нагрузка более 500 тысячам нуждающихся граждан; принимаются решительные меры по поддержке малого и среднего бизнеса; открываются новые рабочие места; начата реализация слышащего государства. Мною принят ряд решений, направленных на дальнейшую модернизацию и демократизацию страны.

Несмотря на разные мнения, мы – единая нация. Мы должны беречь как зеницу ока народное единство, завещанное нашими великими предками.



Нам предстоит большая, сложная работа по законодательному обеспечению важных реформ. Серьезная трансформация ожидается в правоохранительной и судебной системах. Для нового поколения серьезных управленцев открываются хорошие перспективы путем формирования Президентского кадрового резерва.

В 2020 году без помпы и излишеств предстоит отметить знаменательные даты, которые важны для укрепления нашей государственности. Это 25-летие Конституции, юбилеи великого поэта и философа Абая, выдающегося мыслителя и ученого аль-Фараби. Мы также отметим 75-летие победы в Великой отечественной войне.



2020 год объявлен Годом волонтера. Каждый из нас сможет принести пользу окружающим людям и всему обществу. Следующий год должен стать годом добрых дел.

Дорогие соотечественники! Государство не может считаться успешным без благополучия его граждан. В новом году мы будем упорно трудиться на благо нашей Родины. Мы должны прилагать усилия, чтобы в нашей стране были созданы все условия для самореализации казахстанцев. Мы строим государство, в котором мнение каждого ответственного гражданина учитывается в полной мере. Государство, в котором никто, особенно нуждающийся, не останется без внимания. Государство, в котором царит справедливость, обеспечивается равенство возможностей для всех категорий граждан. Кому-то это все покажется утопией, но дорогу осилит идущий. Вместе мы – сила.

Уверен, вместе мы обеспечим благополучие всех граждан нашей страны.



Желаю всем казахстанцам здоровья, счастья, оптимизма и успехов. С Новым годом!