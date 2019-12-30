 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саракамыш: 105 лет назад Русская Кавказская армия разгромила армию турок Энвер-паши
00:56 01.01.2020

В Турции у города Саракамыш стоит скромный памятник: солдат в чалме и форме 1914 года несет на своем плече умирающего товарища. Монумент посвящен аскерам 3-й турецкой армии, погибшей под стенами затерянного в горах древнего армянского города. Из 120 тысяч человек турки потеряли 90 тысяч убитыми, раненными и попавшими в плен.

Виновником трагедии стали амбиции молодого военного министра Турции Энвер-паши, которого еще при жизни прозвали "турецким Наполеоном". План турецкого главкома был прост - пехотные корпуса 3-й армии проходят по горным хребтам в тыл Кавказской армии и захватывают единственный пункт снабжения - станцию Саракамыш. В результате 65-тысячная русская армия оказалась бы окружена и в зимних горах была бы обречена на уничтожение.

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"Глава германской военной миссии в Константинополе, генерал Отто фон Сандерс, тем не менее, скептически отнесся к плану "турецкого наполеона". "Сколько у вас имеется зимних шерстяных шинелей для солдат?" - без околичностей спросил он у Энвер-паши. Выяснилось, что таковых в турецкой армии нет вовсе, а их заменяют кавалерийские бурки у конницы и шерстяные стеганые плащи у пехоты", - пишет доктор исторических наук Николай Лысенко.
Не оказалось у турецкой армии и специального снаряжения, горных пушек и другого вооружения. Против грандиозной авантюры выступили практически все генералы 3-й турецкой армии, в том числе ее командир Хасан Иззет-паша. Однако их демарш не остановил "турецкого Наполеона" и 150 тысячная турецкая армия с курдским ополчением начала занимать исходные позиции.
Неожиданно наступление Энвер-паши оказалось под угрозой. 6 или 7 декабря (точная дата неизвестна) дозор 1-й Кавказской казачьей дивизии захватил командира курдского иррегулярного полка в звании полковника. Он рассказал, что готовится крупное наступление, но офицеры решили просто передать его в штаб корпуса.

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"Однако казаки конвоя, скорее всего по лености, чтобы не обременять себя дальним маршем по горным дорогам, зарубили курда где-то по пути, а затем вернулись. В результате "испорченного телефона", составленного из слухов, домыслов и служебного разгильдяйства, информация о наступлении турок была утрачена", - пишет историк.
В результате 21 декабря 1914 года отряд генерала Истомина был атакован пехотой и конницей турецкого 10-го корпуса. Сбитые с позиций бойцы 20-й пехотной дивизии и 4-го армянского батальона в беспорядке отступили к селению Ольты. Около 750 солдат во главе с полковником Кутателадзе попали в плен. А 22 декабря в бой вступили основные части турецкой армии и сражение за Саракамыш началось.

Поход турецких корпусов обернулся катастрофой. При 20-градусном морозе разыгралась сильнейшая вьюга, даже днем видимость не превышала 150 метров. Огромное число турецких солдат замерзло буквально на глазах командиров. Несколько подразделений 9-го корпуса заблудились в горах и погибли до последнего солдата. Из-за потери ориентации две турецкие дивизии 10-го корпуса, выдвинувшиеся по разным маршрутам из Ита и Тортума, открыли друг в друга огонь, а когда утром ошибка обнаружилась, число убитых и раненых составило 2000 человек.
Тем не менее в ночь на 25 декабря Энвер-паша отдал приказ об общей атаке. Командующий указывал, что в Сарыкамыше солдат ждут теплые квартиры, запасы продовольствия и слава победителей. Противостоять двум корпусам турецкой армии могли только два батальона 2-й Кубанской пластунской бригады, две дружины армянских добровольцев и 200 курсантов школы прапорщиков. Кроме стрелкового вооружения они располагали двумя орудиями и восемью пулеметами.

Генерал Александр Мышлаевский затребовал с фронта подкрепления, но им нужно было совершить100-километровый марш-бросок. Неожиданно генерал потерял самообладание и попытался отдать преступный приказ об отступлении, а затем выехал в Тифлис. Генерал Николай Юденич, прибывший в Сарыкамыш, взял на себя командование 2-м Туркестанским корпусом, а боевыми действиями всей Сарыкамышской группировки руководил генерал Берхман, командир 1-го Кавказского корпуса.

Тем не менее положение стремительно ухудшалось. Саракамыш стал предтечей битвы в Сталинграде. Бои велись за каждый дом и высоту. Если на Волге был Мамаев курган, то в декабре 1914 года русские солдаты насмерть бились за Орлиное гнездо. Казаки и турки сражались отчаянно и бесстрашно - в случае неудачи им грозила смерть в зимних горах. Перелом наступил 30 декабря, когда к Саракамышу подошли снятые с фронта пластуны. Промороженные во время марш-броска кубанские казаки озлобились и перестали брать в плен солдат противника. Завершающий удар нанесли терские казаки отряда генерала Габаева 12 января 1915 года у селения Горнес. После внезапной ночной атаки были взяты в плен остатки 30-й пехотной дивизии, включая ее командира полковника Магомеда Фетхи-бея.

Военная комиссия турецкого Генштаба возложила вину за провал Сарыкамышской операции на командира 11-го корпуса, который пассивно действовал в дни штурма Сарыкамыша. По законам военного времени он был расстрелян. Русская Кавказская армия в Сарыкамышском сражении также понесла значительные потери - по разным данным, от 26 до 35 тысяч человек убитыми, раненными, обмороженными и без вести пропавшими.

Кстати

В 1915-1916 годах англичане и французы провалили Дарданельскую операцию. В Галлиполийском сражении они потеряли около 320 тысяч солдат из 610 тысяч. А в апреле 1916 года в Месопотамии турки окружили и взяли в плен 12-ти тысячный британский корпус во главе с командующим Таузендом.

Источник - rg.ru
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