Новогодний салют в Ташкенте отменил хокимият. По "погодным условиям"

01:03 01.01.2020

Хокимият Ташкента предупреждает жителей города, что в этом году новогоднего салюта в столице не будет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, от жителей поступает много вопросов о праздничном салюте. Однако провести его не удастся. В хокимияте пояснили, что причина отказа от салюта – неподходящие погодные условия.

Вчера, 30 декабря, по столице разъезжали новогодние автобусы на фоне которых можно было сделать селфи.