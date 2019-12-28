Произойдет ли разрыв ситуативного союза Москва – Анкара? - Д.Минин

01:29 01.01.2020 Дмитрий МИНИН | 28.12.2019 |



Произойдет ли разрыв ситуативного союза Москва – Анкара из-за наступления Дамаска в Идлибе?

Анкара добивается прекращения наступления сирийских правительственных войск

Генеральное наступление правительственной Сирийской арабской армии (САА) на последний оплот джихадистов в провинции Идлиб развивается. Задействованы лучшие силы: штурмовая 25-я дивизия спецназа (бывшие силы "Тигр") генерала Сухейля, 4-я механизированная дивизия ("алавитская"), имеющая на вооружении в том числе современные Т-90, обученный и оснащенный по стандартам российской армии 5-й корпус, две бригады профессиональной Республиканской гвардии и другие соединения. С воздуха активную поддержку им оказывают российские ВКС.



Их базу в Хмеймиме оппозиция постоянно пытается, пока безуспешно, подвергнуть атакам ракетами и из дронов. Главная задача ближайших дней – разгром сосредоточенных в зоне разделения основных сил продолжательницы "Аль-Каиды"* (запрещена в России) – "Хайат-Тахрир-аш-Шам"* (ХТШ, запрещена в России), которая признана террористической организацией практически во всех основных странах мира. Кроме того, направления ударов указывают на стремление освободить на всем протяжении от Дамаска до Алеппо автостраду М-5 и перекрещивающуюся с ней автостраду М-4, идущую от порта Латакия через Алеппо вдоль границы с Турцией вплоть до Ирака. Для этого должны быть освобождены второй и третий по величине города провинции – Серакаиб и Маарат-ан-Нуман.



Ход боевых действий

Обе стороны несут очень серьезные потери, исчисляющиеся сотнями погибших, поскольку в провинции сосредоточились свезенные туда из всех освобожденных анклавов непримиримые боевики общей численностью до 60 тыс. человек. Среди них особенно велика доля выходцев из стран СНГ, в том числе запрещенной в России Исламской партии Туркестана* (имеется в виду вся Центральная Азия) и запрещенного в России "Имарата Кавказ"*, отступать которым некуда. На стороне ХТШ активно выступают также отряды "умеренной" оппозиции из сколоченного Турцией Фронта национального освобождения (ФНО). Созданное ими марионеточное "правительство" уже объявило "всеобщую мобилизацию" и начало переброску в зону боев своих сил из буферной зоны в курдской Рожаве. За последние несколько суток в Идлиб, по оценкам, уже въехали более 300 турецких грузовиков с военной помощью и подкреплениями для оппозиции.



Боевики террористических группировок явно неарабской наружности

САА наталкивается на крайне ожесточенное сопротивление. Уже дважды ХТШ переходила в контрнаступление и отбрасывала армию на исходные рубежи. Третья попытка, предпринятая 25-26 декабря, оказалась для боевиков губительной. САА несколько изменила тактику. Теперь, прежде чем продвигаться вперед, она на каждом новом рубеже создает защиту от возможной контратаки. В результате темп продвижения слегка снизился, но стал более уверенным. Посредством фланговых окружающих ударов освобождена значительная территория на юго-востоке Идлиба площадью в несколько сот квадратных километров и более 50 населенных пунктов. САА уже вышла на окраины Мааррат-ан-Нумана и предъявила ультиматум о сдаче его защитникам. В ближайшие дни ожидается снижение активности на фронтах из-за установившейся зимней непогоды, после чего наступление продолжится.



Освобожденная территория на 26 декабря 2019 года

На Западе и в Турции поднимается волна осуждения ведущегося наступления САА как "приносящего бедствия гражданскому населению". Готовятся новые пакеты санкций против Дамаска и, возможно, против поддерживающих его Москвы и Тегерана.

Анкара заявляет о нарушении сочинских соглашений с Москвой о перемирии в Сирии и требует от нее добиваться перед Б. Асадом прекращения наступления. Турецкая печать даже утверждает, что под угрозой отказа от достигнутого уровня двусторонних отношений Кремль якобы уже обещал потребовать этого от Дамаска. Враги Сирии, как и много раз до этого, пытаются сорвать близкую победу сирийской армии и вбить клин в отношения Дамаска с Москвой.



Башар Асад

Только они искажают российскую позицию. Судя по официальным заявлениям Москвы, туркам было обещано добиваться приостановки боевых действий лишь вокруг их собственных блокпостов, расположенных в Идлибе (на некоторых из них находятся до 200 турецких военнослужащих). Представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что безопасность турок должна, конечно, обеспечиваться, но "очаг терроризма в Идлибе в любом случае следует уничтожить".

Надо отметить, что САА достаточно аккуратно поступает с турецкими военными. Она обходит их по флангам, оставляя в глубине своих новых позиций. Подобно тому, как при взятии Хан-Шейхуна сирийцы оставили в собственном тылу блокпост Турции в Мореке, так там и оставшийся непонятно зачем, сейчас они обошли аналогичное укрепление в Сурмане. На очереди окружение еще одного объекта турецкой армии к югу от Мааррат-ан-Нумана.



М. Захарова

В целом стенания "западно-восточного дивана" (по Гете) вокруг несчастной судьбы жителей Идлиба отдают немалой фальшью. Две трети территории этой провинции контролирует "Аль-Каида" в виде ХТШ. В ее расположении прятался недавно убитый американцами лидер запрещенного в России "Исламского государства" аль-Багдади. Концентрация боевиков в провинции такова, что в большинстве населенных пунктов вдоль линии разделения давно вообще нет никакого гражданского населения, а лишь укрепления непримиримых. Не потому ли об их судьбе так пекутся на Западе, что, как считается, европейцев здесь мало и если идлибские террористы останутся целыми, то возвращаться они будут в основном в СНГ и Россию?

В то же время предположения о том, что наступление САА в Идлибе может привести к полному разрыву и без того подвергающихся серьезным испытаниям российско-турецких связей, а может быть, и прямому военному столкновению Москвы и Анкары в Сирии, едва ли оправданны. К этому западные эксперты обычно добавляют еще и расхождения указанных столиц в Ливии, а также не до конца решенные проблемы с пребыванием курдских формирований в буферной зоне Рожавы.



Р. Эрдоган грозит вмешаться в Ливию

Однако клубок этих проблем скорее будет подталкивать Турцию к сдержанности, чем к стремлению еще больше обострить отношения с Россией. Имея перед собой фронт в Рожаве, находясь накануне открытия второго фронта в Ливии, открывать еще и третий – против России в Идлибе, Анкара не может себе позволить. Если она, например, начнет более активно перебрасывать подразделения своих сирийских союзников из Рожавы в Идлиб, то рискует оказаться в ситуации, когда САА начнет ужимать вместе с курдами значительно более важную для турок буферную зону вдоль границы с ними на северо-востоке. Кроме того, Дамаск, видимо, не случайно начал наступление именно сейчас, глядя также на то, как Анкара все глубже увязает в Ливии.

Нынешние публичные заявления и демонстративные шаги Анкары в связи с обострением ситуации в Идлибе, судя по всему, служат, прежде всего, успокоению турецких подручных в Сирии – мол, Турция своих не бросает. Вступать же в прямое противостояние с Россией Эрдоган вряд ли намерен. Некоторые эксперты уже давно писали, что в реальности Турция готова к сужению контролируемой ею зоны с сирийской стороны границы до 32 км, в том числе в Идлибе, что было бы для нее более рационально. И только на этом рубеже, через который САА переходить пока и не думает, турки могут повести себя более агрессивно.



Сирийцы отмечают в Дамаске Рождество Христово, а впереди еще парад Победы

В любом случае, освободив более половины Идлиба, что, видимо, произойдет на следующем этапе политических переговоров с оппозицией, Дамаск определенно будет чувствовать себя еще более уверенно. И только переговоры могут привести к установлению настоящего мира в стране. Источник - fondsk.ru

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