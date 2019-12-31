 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина - расколотая "территория войны": шанс, - М.Сидорив
01:35 01.01.2020

Если "эксы" Порошенко и "нынешние" Зеленского будут убеждать себя и окружение, что "пам’ятай чужинець, тут хазяїн українець", то раскол между Западной и Восточной Украиной перейдет в практическую плоскость.
Марьян Сидорив, 31 декабря 2019, 19:26 - REGNUM Географическое положение Украины, ее грандиозный транзитный евразийский потенциал часто называют Божьим даром для страны. Однако мудрые римляне считали, что "Timeo Danaos et dona ferentes" (Боюсь данайцев, даже дары приносящих - Вергилий, Энеида, II, 49). И это в полной мере касается Украины. Потому что ее территория - это не только транзит, но и миграционный коридор, по которому столетиями катились волны нашествий кочевников на богатую и такую аппетитную для добытчиков Европу.

Ведь в политической истории только "после рождества Христова" через современную украинскую территорию, базисно населенную славянами-земледельцами, катком проходили кочевники - сначала гунны, потом авары, болгары, хазары, угры, печенеги, половцы, монголы, татары, турки - и это только крупные нашествия, закончившиеся созданием государств или протогосударственных образований. И все оставляли здесь свои следы.

Или кто-то думает, что те же авары ("обры" русских летописей) забавлялись только тем, что запрягали в телеги славянских женщин и катались на них? Фредегар, автор "Хроники" и почти современник событий писал, что "каждый год гунны (так Фредегар называл аваров - М.С.) зимуют со славянами, спят с их женами и детьми, и вдобавок славяне платят дань и терпят много других тягот". И результат проявился очень быстро… Фредегар продолжает: "Сыновья, рожденные от гуннов славянским женами и дочерями, однажды нашли это постыдное унижение нестерпимым, и поэтому, как я сказал, они отказались подчиняться своим господам и подняли восстание…: удивительно много гуннов пало от меча вендов" (гл.48). И это, полагаю, был один из основных путей формирования активного населения современных украинских территорий в то время - в противостоянии земледельцев-славян и кочевников, преимущественно тюрок.

И преимущество в инициативе и количестве занимаемой территории был далеко не всегда на стороне славян-земледельцев, пусть и возглавляемых буйными викингами. Бруно-Бонифаций Кверфуртский в письме 1008 года к германскому королю, а в будущем - императору Священной Римской империи Генриху II описал свою встречу с Великим князем Киевским Владимиром. Сначала князь, опасаясь за жизнь Бруно, месяц удерживал его от миссии к печенегам, но потом "два дня провожал меня с войском до крайних пределов своей державы, которые из-за вражды с кочевниками со всех сторон обнес крепчайшей и длиннейшей оградой (sepes)". Два дня верхом - это 90 километров на юг от Киева, совсем немного для самого крупного по территории современного европейского государства. Что означает только одно: под властью Владимира Красно Солнышко была только меньшая часть Украины - лес и лесостепь Правобережья (севернее реки Рось), прилегающая к Днепру часть Левобережья (Черниговское княжество) и выдвинутое в Степь, вечно воюющее с кочевниками Переяславское княжество.

Михаил Горелик. Реконструкция аварского всадника
И победили, в конце концов, кочевники. Так что те украинские сознательные историки и политики (типа Романа Безсмертного), на голубом глазу предлагающие превратить в "Дикое поле" (Дешт-и-Кипчак) восток Украины, на деле неосознанно желают смерти стране. Потому что в XIII веке со стороны Дешт-и-Кипчака пришли монголы. И железные, хотя и некованые копыта монгольской конницы разнесли в клочья всю Русь, кроме Новгорода. Но это в древности. А сейчас Безсмертным и иже с ним стоило бы знать, что в Венгрии слово "кипчак" ныне стало "словом года": "В Венгрии живут кипчаки, у венгров половецкая кровь" (из речи премьер-министра Виктора Орбана).

А территория Украины, со времен монголов, на века превратилась в "территорию войны". Причем такой, в сравнении с которой земледельческо-кочевническое противостояние эпохи Древней Руси могло вызывать только трогательно-ностальгические чувства.
Потому что в историю вмешалась религия. На территории Украины в XIV-XVIII веках с упоением резали друг друга литовцы, поляки, валахи, татары, турки, шведы, русские… Католики, мусульмане, лютеране, православные… И так до начала XIX века, пока русская императорская армия "не попросила всех выйти вон". Но было уже поздно. Потому что к этому времени, и вследствие, как раз, микширования населения и множественности центров его управления, сформировалось то, что Сэмуэль Хантингтон назвал линией раскола: "Украина - это расколотая страна с двумя различными культурами. Линия разлома между цивилизациями, отделяющая Запад от православия, проходит прямо по ее центру вот уже несколько столетий".

Виктор Васнецов. Крещение Владимира. 1885 - 1893
Все это не означает необходимости с трагичным видом произнести: "Украина обречена!" (хотя и такой исход не исключен). Скорее наоборот. Недавно было представлено общенациональное исследование, проведенное Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Отсутствие Крыма и Востока, конечно, снижают репрезентативность выборки, но один результат вызывает сдержанный оптимизм:

Абсолютное большинство населения Украины считает себя прежде всего гражданами Украины (74,9%, в 2018 - 67,5%), региональная идентификация преобладает у 15,6% (2018 - 18%). Представителем своего этноса считают себя 2,6% (против 3,2 года назад).
А это может означать, что подавляющее большинство граждан Украины склонно к самоидентификации как члена политической нации, а не племенного представителя одной из групп населения.

И хорошо, если это приведет к формированию в общественном сознании Украины понимания того факта, что эта страна сформирована не на основе "этнической общности", а на основе "общности судьбы". Если этого не произойдет, а "эксы" Порошенко и "нынешние" Зеленского будут убеждать себя и окружение, что "пам"ятай чужинець, тут хазяїн українець" и втискивать хозяйство в единый смартфон, то теоретическое наблюдение С. Хантингтона, что раскол между Западной и Восточной Украиной "это не столько этническая поляризация, сколько различные культуры" перейдет в практическую плоскость.
А ведь там, "за морем", еще и Турция в засаде сидит. С ее пантюркистским историческим интересом к Дешт-и-Кипчаку…

31 декабря 2019
Марьян Сидорив

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577831700
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