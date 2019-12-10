Царь Азии Митридат и его война против Великого Рима (история), - И.Виана

02:31 01.01.2020 У Рима было много врагов. Но этот был самым опасным. Его звали Митридат Великий. Он стал величайшим врагом самых могущественных полководцев и диктаторов Римской республики, который воевал при помощи собственно изобретенных ядов.



ABC (Испания): Митридат Великий - "дикий" царь, который практически победил Рим ядом

История в лицах

15.12.20191



Исраэль Виана (Israel Viana)

Невероятная история Митридата Великого, царя Азии, который заставил содрогнуться могущественную Римскую республику в первом веке до нашей эры, начинается и кончается ядом. Во-первых, в 120 году до нашей эры, когда Митридат был еще ребенком, на пиру его мать преподнесла отцу яд. Он умер, и, чтобы избежать такой же участи, мальчику пришлось бежать от убийцы и прятаться в лесу. Именно там Митридат начал плести легенду жизни, которой спустя столетия был очарован сам Моцарт и посвятил ей первую оперу в 1770 году.



По легенде, с восьми до четырнадцати лет Митридат словно дикое животное жил на болотах и в горах, питался тем, что росло на земле и деревьях. Именно так его тело привыкло терпеть лишения всякого рода и выживать в суровых условиях, которые только может выдержать человек. Будучи подростком, он вернулся на родину, чтобы отомстить за отца, приказал убить мать и захватил власть. Вскоре после этого известный царь Понта уже считался одним из самых страшных военных правителей всей Малой Азии, однако в то же время испытывал чудовищный страх, что его отравят.

И у Митридата были на то веские основания. Он сам, унижая, побеждая и даже уничтожая войска самых могущественных полководцев и диктаторов Римской республики, а также убегая от них, убил родного брата, четверых детей и многих других близких. Для этого царь использовал смертельный яд, который изготавливали для него врачи-шаманы, сопровождающие правителя повсюду. Их звали агары, они прославились благодаря целебным зельям, которые получали из различных змеиных ядов. Царь Понта ценил их, ведь они не раз спасали ему жизнь.



"Химическая и биологическая война во времена античности"



Понимая, что в ближайшем кругу яд был излюбленным оружием, царь пытался придумать необычный план, чтобы пережить его последствия. "Основа его схемы заключалась в том, что периодически он употреблял крошечные дозы токсинов и инфекционных веществ, благодаря чему у его организма вырабатывался определенный иммунитет против этих токсинов. Кстати, это напоминает принцип действия современных вакцин", - объясняет историк Адриенна Мэйор в книге "Митридат. Отважный воин, блестящий стратег, зловещий отравитель. 120 - 63 гг. до нашей эры". Кроме того, она описывает, как Митридат начал изучать важнейшие медицинские труды, написанные в таких отдаленных регионах, как Индия.



Благодаря такой подготовке царь Понта стал напоминать сверхчеловека. Казалось, что его тело может справиться со всем. Он исследовал свойства многих ядов, выработал иммунитет, чтобы избежать самых серьезных последствий. В то же время Митридат окружил себя греческими советниками и продолжал экспансионистскую политику отца, применяя как оружие, так и дипломатию. Таким образом он сумел объединить различные народы Малой Азии против римлян, создав образ преемника Александра Македонского. Для них Митридат стал главным защитником, который боролся с наступлением великой Римской республики, стремительно продвигающейся на восток.



Для ведения дипломатических переговоров Митридат научился говорить на десятках языков тех народов, которыми правил. Кроме того, он умело пользовался поддержкой греков, а при помощи других правителей Малой Азии в 88 году до нашей эры организовал одно из самых чудовищных массовых убийств за всю историю античности, в котором погибли от 80 до 150 тысяч римлян. Однако Митридат продолжал изучать такие важные медицинские труды, как "Законы Ману", священный древнеиндийский сборник 500 года до нашей эры, в котором страх перед смертью от отравления описывался следующим образом: "Пусть брахман добавляет в пищу лекарственные растения, действие которых подобно противоядию".



"Митридат" - идеальное противоядие



В стремлении найти мифический териак, мнимое универсальное противоядие, которое должно было излечивать все отравления, царь не остановился и начал экспериментировать с лекарственными растениями на пленных, которых ранее отравили или укусили ядовитые змеи или скорпионы. В конце концов ему удалось создать смесь из 54 лучших противоядий, которая в сочетании с медом представляла собой препарат, используемый Митридатом для защиты. Это противоядие прозвали "митридатом", и он стал настолько известным, что 100 лет спустя его усовершенствовал сам Нерон.



Для правителей Римской республики массовое убийство в 88 году до нашей эры стало предлогом для того, чтобы покончить с Понтийским царством раз и навсегда. Митридатовы войны стали настоящим испытанием для самых выдающихся полководцев Римской республики. Первым стал Луций Корнелий Сулла, грубый, жестокий, кровожадный и ненасытный диктатор, которого сегодня считают одним из величайших злодеев в истории. В самом начале он одерживал победы, изгнал Митридата из Греции, однако ему пришлось остановить поход, чтобы противостоять Гаю Марио, который пытался захватить командование легионами. Когда Сулла вновь выступил против царя Понта, конфликт длился несколько лет, в результате чего римский полководец был настолько физически истощен, что его кожа была обожжена, а волосы порыжели - все это придавало ему ужасающий вид.



За Суллой с 74 года до нашей эры в схватку вступил Луций Лициний Лукулл, который боролся с Митридатом и его союзником, царем Великой Армении Тиграном II. И он следовал бы за ним хоть до края света, если бы не восстание, в котором пострадал от собственных войск в горах Армении. В книге "Кимон и Лукулл. Сравнительные жизнеописания" Плутарх настаивал на том, что именно действия Лукулла, а не Суллы и не Помпея, спровоцировали начало военного упадка Митридата. "После побед Лукулла уже ни Митридат, ни Тигран ничего не смогли сделать. Митридат, обессилевший и измотанный в прежних сражениях, ни разу не осмелился показать Помпею свое войско за пределами лагерного частокола, а затем бежал в Боспор и там окончил свою жизнь", - написал древнегреческий писатель первого века.

Лукулле не хватило времени, чтобы покончить с неуловимым Митридатом, который более десяти лет угрожал господству Римской республики и заставлял ее содрогаться. Спустя шесть лет с момента начала наступления Помпей захватил Понтийское царство и покончил с приключениями выдающегося врага. Однако ему не удалось схватить Митридата, он лишь заставил его покинуть царство, тем самым устранив угрозу с его стороны.



Почерк Митридата



Римляне не смогли отомстить за организованное Митридатом массовое убийство в 88 году до нашей эры. Большую часть жизни царь умело избегал всех преследовавших его врагов, так как прибегал к всевозможным ухищрениям. Можно привести показательный случай, который произошел в 65 году до нашей эры, то есть за два года до его смерти. Когда в поисках главного врага легионы Помпея подошли к Колхиде, гептакометы устроили засаду римлянам, используя знания царя Понта в области химии.



Эти гептакометы были "совершенно дикими" варварами, которые жили в горах, строили себе жилища на деревьях и питались "мясом диких животных и орехами" - именно так их описывал античный историк Страбон. Кроме того, они были союзниками царя Понта, ненадолго забыли о мечах и принялись собирать ядовитый мед из бесчисленных диких ульев. Затем они поместили его вдоль дороги, на которой Помпей позволили легионерам остановиться, чтобы попробовать этот деликатес. Римляне сразу начали шататься и бормотать, затем их настигли рвота и диарея, и в конце концов они не могли двигаться.



Именно тогда гептакометы воспользовались этим состоянием, чтобы их уничтожить. В общей сложности за несколько минут они расправились с тысячей мужчин, которые практически не оказали никакого сопротивления. Как объясняет Адриенна Мэйор в книге, "в античности мед и изготавливаемые из него напитки были единственными натуральными подсластителями, поэтому их считали сладостью, перед которой невозможно было устоять. Гептакометы просто воспользовались окружающим их природным богатством, вкусным и ядовитым медом, применили его в качестве так называемого биологического оружия, чтобы обезвредить римлян, а затем с легкостью их убить".



Самоубийство Митридата



Римляне безуспешно преследовали царя Понта по горам в самых отдаленных районах внутренней Азии до тех пор, пока Митридат продолжал совершал нападения. Например, вновь ускользнув из рук Помпея, он планировал вторжение в Италию в то время, как его пятый сын возглавил восстание против него в 63 году до нашей эры. Подобное предательство, которое Митридат никогда не мог даже себе представить, привело к тому, что его загнали в угол в башне замка в Крыму. Какое тогда принял решение Митридат? Он выбрал отравить себя ядом, нежели сдаться живым.

Однако по иронии судьбы он не смог умереть безмятежно, ведь всю жизнь принимал токсичные вещества и противоядия. Когда его дни были сочтены, все усилия, направленные на выработку иммунитета к ядам, увенчались успехом. А Митридату уже это было не нужно. В отчаянии он попытался пронзить себя мечом, однако не смог, поэтому приказал сделать это верному галлу. Так закончилась легенда, которую спустя столетия воспевали Плутарх и Моцарт.



В последние годы с Митридатом сравнивают Усаму бен Ладена, поскольку лидер "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ - прим. ред.) также организовал чудовищное массовое убийство в сердце империи наших дней, а затем сражался в неравной войне против Запада. В свое время так поступал и царь Понта. Более того, они оба насмехались над преследователями, скрываясь более десяти лет в горах Азии.



Предатель, сын Митридата, отправил тело отца Помпею, который похоронил его с почестями в царской гробнице Понтийской династии в Синопе на берегу Черного моря. Однако древнеримский полководец разграбил дворцы, увез ценности Митридата, в том числе и огромную коллекцию книг по токсикологии на разных языках. Кроме того, Помпей нашел тайник с рукописными заметками самого царя Понта об экспериментах со всеми видами ядов и противоядий. Эта информация была настолько ценной, что книги и записи направили в Рим для перевода на латынь.



Оригинал публикации: Mitrídates el Grande, el rey "salvaje" que casi tumba a Roma con sus venenos

Опубликовано 10/12/2019 Источник - ИноСМИ

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