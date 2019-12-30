Дело Атамбаева. Старшему сыну бывшего кыр-президента не дают свидания с отцом

07:24 01.01.2020

31 декабря 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Старшему сыну бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейидбеку не дают свидания с отцом. Об этом 24.kg сообщили в СДПК.



Адвокат Сергей Слесарев отметил, что свидание разрешили супруге Раисе Атамбаевой и младшему сыну Кадыру.

Отметим, Алмазбек Атамбаев содержится в СИЗО ГКНБ. Он получил еще уведомления о подозрении по статьям "Захват заложника с целью принуждения государства", "Незаконное обогащение", "Легализация преступных доходов" УК КР.

Всего Алмазбеку Атамбаеву вручено 14 уведомлений следователями МВД, Генеральной и Военной прокуратур. Бывший глава государства обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса.