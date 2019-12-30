 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Особенности национальной охоты или как и на кого охотились кыргызы
08:21 01.01.2020

Кыргызы всегда славились как искусные, исключительно меткие стрелки и неутомимые охотники.
Как рассказал историк, краевед Максим Клименко, кыргызы охотились с ружьями, с ловчими птицами, ставили тарелочные (железные) капканы и силки (петли).
"Значительное распространение в XVIII-XIX веках имели фитильные (кара-мултук) и кремневые ружья с деревянными сошками. Объектами охоты были горные бараны, козероги, косули, медведи, волки, лисицы, сурки. Особо опытные охотники охотились на барсов, рысей и даже тигров. Охотник, добывший тигра или барса, получал в народе пожизненное имя "баатыр". О нем слагались легенды. В XVIII-XIX веках добыть такого хищника было равносильно тому, чтобы добыть его голыми руками. В первой половине XIX века была распространена охота на маралов (благородных оленей), рога которых, добытые в определенное время года, высоко ценились в Китае. Их скупали китайские купцы. С давних времен у кыргызов была распространена охота с ловчими птицами. В качестве ловчих птиц, дрессировка которых была доведена до совершенства, служили орлы, соколы, ястребы. Промысловое значение имела главным образом охота с орлами – беркутами с помощью которых добывали птиц, молодых волков, а иногда косуль. Охота с соколами и ястребами на пернатую дичь была скорее любительской – развлечением", - поделился М.Клименко.

"Прадед у меня был знаменитым беркутчи – охотником с орлом-беркутом. За сезон охоты с беркутом он добыл 50 зайцев, 25 кекликов, 7 лис. Всего у него за всю жизнь было три беркута", - рассказал Максат Акпашев.
Кыргызы разводили особый тип борзой собаки - тайгана, которая хорошо идет по любому зверю. Собаки использовались также во время облав на зверей.
"В годы коллективизации в Кыргызстане (1929-1930 годы) дед каждый день охотился с тайганом по кличке Ак-жол. Они приносили домой зайцев, кекликов, фазанов. Это помогло семье выжить", - сказал Акылбек Джантошев.
Особый интерес представляет коллективная охота на копытных животных.

Первые сведения о такого типа охоте были опубликованы в 1948 году. Они были основаны на информации, полученной от известного знатока кыргызской старины Абдыкалыка Чоробаева. Этнографическая экспедиция, снаряженная в 1946 году кыргызским филиалом АН СССР, проводила свою работу в одном из районов Центрального Тянь-Шаня – Тогуз-Тороуском.

"В группе из одиннадцати человек было четверо опытных охотников: Абдулабек Монгушев по прозвищу Ак-коз, Джаналы, Борбу, Аяз. Поднявшись на высоту 3000 метров в 06:30 охотники увидели группу горных козлов – теке количеством 6 голов. Двое участников тут же отправились в обход. Через час раздались выстрелы и козлы мгновенно исчезли. Вскоре сюда стали подтаскивать убитых неподалеку козлов. Как оказалось, Ак-козу удалось отбить группу из трех козлов, и он тремя выстрелами сразил их наповал", - так гласят строчки информации об экспедиции.
Об охотничьих событиях кыргызов рассказал егерь участка Чолок-Каинда Джайлообек Орозалиев, который сам является охотником в третьем поколении и охраняет горы и ущелья, где охотились его дед и отец.

"При выезде охотников из села старики и женщины произносили "бата" (пожелание удачной охоты). Тушу добытого животного распределяли согласно древнему обычаю: Охотник, добывший зверя, получал голову, шею, грудинку с ребрами и шкуру. Все остальные части туши животного распределялись поровну между всеми участниками охоты. В тех случаях, когда животных было мало, поровну распределялись все части туши, охотник же, убивший данное животное, получал еще шкуру и первый позвонок. Когда охотники возвращались с добычей, каждый встретившийся на пути и пожелавший получить мясо должен был произнести слово "шыралга" (подарок охотника из добычи), и охотник обязан был его наделить мясом. Бывали случаи, когда охотники раздавали таким образом все добытое на охоте мясо. Если к такому охотнику еще кто-нибудь обращался с просьбой о подарке, он отвечал "болсун" (пусть будет), тем самым как бы давал обещание в следующий раз дать мяса. Если охотник добывал зверя в одиночку, он часть мяса раздавал соседям по селу в сыром виде, остальное варил и всех угощал", - говорит Д.Орозалиев.

Источник - turmush.kg
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