 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы вступаем в важный этап нашего развития - этап национального прогресса", - новогоднее поздравление Ш.Мирзиеева
10:19 01.01.2020

"Широкомасштабные реформы продолжатся" - президент
2019 год оставит яркий след в истории нового Узбекистана. Страна вступает в этап национального прогресса. В 2020 году широкомасштабные реформы продолжатся, заявил президент в новогоднем обращении.

Президент Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с Новым годом. В поздравлении, показанном телеканалами страны в последние минуты 2019 года, глава государства заявил, что минувший год "оставит яркий след в истории нового Узбекистана".
"Уходящий год запомнился нам яркими событиями. Были также разные трудности и испытания. Благодаря самоотверженному труду нашего народа в Год активных инвестиций и социального развития мы достигли значительных результатов", - отметил он, перечислив основные достижения в разных сферах.
"Самое главное, повышается уровень жизни наших граждан, растет их чувство сопричастности к судьбе Родины, уверенность в завтрашнем дне, - сказал президент. - В жизни нашего общества все больше утверждаются принципы демократии и открытости, углубляется процесс либерализации всех сфер".
"Мы вступаем в важный этап нашего развития - этап национального прогресса", - продолжил Шавкат Мирзиеев. "В 2020 году мы еще активнее продолжим широкомасштабные социально-экономические реформы", - заверил он.
Особое внимание будет уделено формированию еще более благоприятных условий для частной собственности, развития предпринимательства и бизнес-среды, повышения реальных доходов населения, отметил президент.
"Мы расширим масштабы начатой нами работы по улучшению жилищных условий людей, качества коммунальных и бытовых услуг, строительству доступного жилья. Направим все силы и возможности на то, чтобы дать молодому поколению достойное образование и воспитание, содействовать в реализации его способностей и талантов", - сказал он.
"На новый уровень поднимется укрепление здоровья населения, утверждение в обществе здорового образа жизни… Первостепенное значение будут иметь вопросы социальной защиты, прежде всего тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - отметил Шавкат Мирзиеев.
"Главной нашей задачей останется укрепление в стране мира и стабильности, межнационального согласия и взаимопонимания. Мы будем расширять всестороннее сотрудничество с мировым сообществом, прежде всего с соседними государствами", - сказал президент.

Источник - gazeta.uz
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