Болтуноиды. Совет Безопасности ООН – некоторые итоги года, - А.Мезяев

12:26 01.01.2020

Александр МЕЗЯЕВ | 31.12.2019 |



Совет Безопасности ООН – некоторые итоги года

На примере одного заседания СБ ООН можно подвести некоторые итоги года и немного заглянуть в будущее

20 декабря в Совете Безопасности ООН прошло заседание, на котором рассматривалась ситуация в Сирии. Формально ситуация в этой стране не закреплена в качестве отдельного пункта и обсуждение положения в Сирии проходит под названием "Положение на Ближнем Востоке".



Совет Безопасности рассмотрел два проекта резолюции – ни один из них не был принят. Первый проект был представлен Бельгией, Германией и Кувейтом, Россия и Китай наложили на него вето. Второй проект был представлен Российской Федераций и не получил достаточного количества голосов. Рассмотрим сложившуюся ситуацию



В чем причины того, что Россия и Китай проголосовали против западного проекта? Причины назвал российский представитель В. Небензя, который заявил, что будет голосовать против проекта в связи с тем, что представленный текст не отражает реальную ситуацию в стране.



Западный проект резолюции исходил из того, что сирийское правительство якобы не способно обеспечивать распределение гуманитарной помощи. Создается впечатление, что эта "тонкость" и являлась главной целью западного проекта: проникновения в Сирию различных псевдогуманитарных организаций. Так, например, запрещенная в России Al‑Nusra полностью зависит от "гуманитарной помощи", поступающей из Турции.

При этом вызывает вопросы весьма мягкое отношение функционеров ООН, представляющих свои многочисленные доклады о ситуации в Сирии. Инфор­мация об обстрелах прилегающих районов боевиками проходит в этих докладах вскользь. В то же время только за октябрь 2019 года в Сирии было осуществлено около шестисот нападений. В Алеппо в ноябре жи­лые кварталы города обстреливались почти 200 раз, за первую половину декабря – 140 раз. Все чаще и все более массированно применяются реактивные системы залпового огня и минометы...

Западный проект также не принимал в расчет позицию правительства Сирии, которая выступила за учет своей позиции при принятии решений Советом Безопасности.

Следует отметить, что против западного проекта проголосовали только Россия и Китай. Все остальные государства-члены Совета Безопасности голосовали за западный проект. Никто не воздержался.

После отклонения западного проекта свой проект представила Российская Федерация. Российский проект содержал ряд важных положений.



Во-первых, он подтверждал суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии.

Во-вторых, содержал призыв ко всем сторонам обеспечить "устойчивое и более эффективное" оказание гуманитарной помощи Сирии.

В-третьих, продлевал срок действия решений, содержащихся в пунктах 2 и 3 резолюции 2165 (2014) Совета Безопасности на очередной период в шесть месяцев, т. е. до 10 июля 2020 года. Однако при этом пункты пересечения границы Эль-Ярубия и Эр-Рамта исключались из данного режима. Причина такого изъятия была объяснена Россией ранее: иорданский погранпереход Эр-Рамта не используется с июля 2018 года и Россию не устраивает тот тезис, что этот погранпереход нужен "на всякий случай". Ситуация на юго-западе Сирии давно изменилась после произошедшего там при содействии России замирения.

В-четвертых, российский проект требовал от всех сторон предоставление "безопасного, беспрепятственного и стабильного доступа" гуманитарным конвоям.

Проект также содержал положение, согласно которому Совет заявлял, что он "примет дополнительные меры согласно Уставу ООН в случае несоблюдения настоящей резолюции".

Результат голосования был следующим: за российский проект проголосовало пять государств, против – шесть и четыре члена Совбеза воздержались.

Россию поддержали Китай и все три государства, представляющие африканский континент: Кот-д"Ивуар, Экваториальная Гвинея и Южная Африка. Против российского проекта выступили три остальных постоянных члена Совета (США, Британия и Франция), а также Польша, Перу и Доминиканская Республика. Воздержались три формальных автора западного проекта (Бельгия, Германия, Кувейт) и примкнувшая к ним Индонезия.

Анализируя итоги голосования по обеим резолюциям, следует обратить внимание на группу государств, которые проголосовали за оба проекта. Объясняя мотивы своего голосования, представитель Южной Африки заявил, что голосование за по обоим проектам стало результатом желания продолжить оказание гуманитарной помощи. Однако двусмысленность такой позиции была подвергнута беспощадной оценке представителем Китая, который задал вопрос: "Насколько серьезна ваша озабоченность, если вы голосовали против российского проекта?" И хотя китайский представитель говорил о тех, кто голосовал против, имелись в виду и те, кто голосовал за западный проект, ибо им было прекрасно известно намерение России наложить на этот проект вето, о чем В. Небензя заявлял заранее.

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Итоги заседания СБ ООН 20 декабря можно подвести и в контексте всей деятельности Совета Безопасности в 2019 году в целом.

Ситуация, подобная произошедшей 20 декабря, возникала в Совете Безопасности ООН трижды. Россия и Китай налагали вето на западные проекты резолюций; Россия каждый раз представляла альтернативные проекты, которые, однако, не получали поддержки остальных членов СБ - в феврале и в сентябре 2019 года. Такой сценарий в двух случаях касался сирийского урегулирования и в одном случае – ситуации в Венесуэле.

Во всех трех случаях намерение России и Китая использовать право вето было хорошо известно заранее. В первые шесть десятилетий существования ООН подобного рода проекты резолюций СБ, как правило, не выносились на голосование. Однако в последние годы ситуации, подобные случившейся 20 декабря, становятся частью пропагандистской кампании Запада против России. О том, что речь идет именно о пропагандистской кампании, говорит и отображение указанных голосований на официальном сайте Организации. Во всех трех случаях сообщалось, что западные проекты были заветированы Россией, а ее проекты просто "не были приняты", хотя они также ветировались западными членами Совбеза.