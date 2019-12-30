"Под девизом "Государство – для человека!" - новогоднее обращение Аркадага "моему родному народу"

12:49 01.01.2020 Президент Туркменистана поздравил соотечественников с наступившим 2020 годом!



Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в последние часы 2019 года обратился к соотечественниками с новогодним обращением, в котором, в частности, говорится:

Дорогие соотечественники!

Мой родной народ!

Подошел к концу 2019 год, прошедший под девизом "Туркменистан – Родина процветания". Через несколько мгновений мы проводим 2019 год и встретим Новый – 2020 год. Уходящий год был одним из благополучных. Мы провожаем год, полный успехов и трудовых побед. В эти минуты, когда мы обращаемся друг к другу с самыми добрыми пожеланиями, я сердечно поздравляю всех вас с наступлением Нового, 2020 года! Пусть и в Новом году вам сопутствует удача!



По туркменскому летоисчислению 2020 год является годом Мыши, которая отличается особым трудолюбием, энергичностью, не боится трудностей, решительна, а главное, в работе она не знает устали. В год Мыши ожидаются богатые урожаи.



В 2019 году мы провели масштабные реформы, приступили к реализации многих грандиозных проектов. В году, прошедшем под девизом "Туркменистан – Родина процветания", в Ахалском велаяте мы сдали в эксплуатацию единственный в мире завод по производству экологически чистого бензина из природного газа. В столице и регионах открыли новые школы, детские сады, улицы и другие многочисленные объекты. Тысячи счастливых семей справили новоселье, получив ключи от квартир повышенной комфортности. Были открыты водоочистные установки, теплицы, другие объекты, созданы тысячи новых рабочих мест.



2019 год останется в памяти годом начала масштабных работ. Мы приступили к строительству высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, заложили фундамент нового административного центра Ахалского велаята. В окрестностях водохранилища Ак яйла, неподалеку от Туркменского озера "Алтын асыр", приступили к возведению инфраструктурного комплекса социального и производственного назначения.



На втором заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы определили задачи, связанные с совершенствованием деятельности представительного органа законодательной власти. Утвердили основные направления социально-экономического развития страны в 2020 году. В новом году на заседании Халк Маслахаты мы обсудим важнейшие вопросы жизнедеятельности государства.

Сегодня глубокие реформы осуществляются в сельском хозяйстве. Наши земледельцы и в этом году вырастили щедрые урожаи сельскохозяйственных культур, сдав свыше 1 миллиона 651 тысячи тонн пшеницы и более 1 миллиона 60 тысяч тонн хлопка-сырца, успешно выполнив взятые на себя договорные обязательства. Собраны также хорошие урожаи овощебахчевых и плодовоягодных культур.

Дорогие соотечественники!



Мой родной народ!

Под девизом "Государство – для человека!" в столице и регионах строятся объекты медицинского назначения. Ведь здоровье народа – это главное богатство нашего государства. Именно поэтому мы уделяем особое внимание развитию массовой физкультуры, спорта, олимпийского движения.



В Ашхабаде действует Олимпийский городок. В 2017 году мы провели здесь V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а в 2018 году – чемпионат мира по тяжелой атлетике. В наступающем году здесь же проведем чемпионат Азии по футзалу, международный зональный турнир по теннису на Кубок Дэвиса и чемпионат мира по самбо.

Большое значение мы придаем развитию сферы образования, воспитанию физически и духовно развитой молодежи с широким кругозором.

Развитие нашего независимого государства, благополучие народа прочно связано с наукой. Наше Отечество, как динамично развивающееся мощное государство, уверенно интегрируется в мировое научное пространство.

Мы четко определили основные задачи внешней политики нашего нейтрального государства. Мы ставим цель – упрочить в мире роль нашей независимой страны, вывести на качественно новый уровень взаимоотношения с другими государствами и международными организациями.

Проводимая нашей страной политика пользуется большой поддержкой Организации Объединенных Наций. Об этом свидетельствует и факт избрания Туркменистана в уходящем году во многие структуры ООН. 28 мая нынешнего года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по нашей инициативе приняла Резолюцию о сотрудничестве ООН с Международным фондом спасения Арала, а в сентябре – об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия. Взаимодействие с этой Организацией является стратегическим курсом нашей международной политики и останется таковым и впредь.

В 2019 году Туркменистан председательствовал в Содружестве Независимых Государств. В этот период в соответствии с нашими целями по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития организованно прошли мероприятия, приумножившие авторитет Туркменистана в странах Содружества.

В августе мы провели первый Каспийский экономический форум и в его рамках – Международную выставку Каспийских инновационных технологий, а также Международную автовыставку "Türkmen sährasy-2019". Эти важнейшие мероприятия стали ключевыми для дальнейшего укрепления сотрудничества между Прикаспийскими государствами.

Мы и впредь будем работать в партнерстве с международными организациями, планомерно наращивать связи с государствами мира, еще больше укрепляя позиции и авторитет независимого Туркменистана на мировой арене.

Дорогие соотечественники!

Мой родной народ!

В 2020 году исполняется 25 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции "О постоянном нейтралитете Туркменистана". Дважды признанный этой авторитетной структурой нейтрально-правовой статус нашего государства – это наша гордость и великое достояние, наша доктрина, призывающая к торжеству мира, дружбы, гуманизма, к сотрудничеству во имя достижения прогресса.

Мировое сообщество высоко оценивает нашу нейтральную политику. В 2017 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию об объявлении 12 декабря Международным днем нейтралитета. Это стало еще одним убедительным свидетельством большой поддержки в мире нашей внешней политики. И у нас есть все основания, чтобы в 2020 году широко и торжественно отметить 25-летний юбилей постоянного нейтралитета нашего суверенного государства.

Дорогие соотечественники!

В 2019 году проделана большая работа по развитию национальной культуры, охране и популяризации нашего наследия. Одним из ярких свидетельств деятельности в этом направлении является включение туркменского национального искусства ковроделия в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это приятное для нас событие также состоялось в 2019 году. Мы и дальше будем со всем вниманием относиться к развитию национальной культуры как нашему духовному богатству.

Девизом 2020 года мы провозгласили "Туркменистан – родина Нейтралитета".

Уважаемые друзья!

В целях повышения благосостояния народа, улучшения социально-бытовых условий его жизни мы с 1 января 2020 года на 10 процентов повышаем размеры заработной платы всех работников бюджетных и хозрасчетных структур, общественных организаций, пенсий и государственных пособий, стипендий студентам и слушателям. Такую политику мы проводим из года в год.

Дорогие соотечественники!

Мой родной народ!

Совсем немного времени осталось до встречи Нового, 2020 года. Пусть Новый год станет для всех нас годом мира, благополучия, счастья, больших успехов! Пусть в новом году в ваших семьях царят любовь, счастье и благополучие!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Новым, 2020 годом! Источник - turkmenportal.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577872140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года №935

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года №959

- Рабочий график первого президента

- "Президент Казахстана Токаев делает не то, что всем хочется, а то, что нужно сделать"

- Кадровые перестановки

- Более 6,3 млн казахстанцев являются участниками системы обязательного соцстрахования

- О завершении оценки качества активов банковского сектора Казахстана

- О завершении строительства магистрального газопровода "Сарыарка"

