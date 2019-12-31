"В 2020 году мы запланировали осуществление многих созидательных работ", - новогоднее поздравление Э.Рахмона

12:59 01.01.2020

Поздравительное послание Президента Республики Таджикистан в связи с наступлением Нового 2020 года

Декабрь 31, 2019 20:00



г. Душанбе, 31 декабря 2019 года

Дорогие соотечественники!

Сейчас, когда мы находимся накануне нового 2020 года, пользуясь случаем, поздравляю весь народ Таджикистана и зарубежных соотечественников в связи с этим, и желаю каждому жителю нашей любимой Родины здоровья, благополучной жизни, счастья и преуспевания, а нашей стране большего развития и благополучия и вечного мира и стабильности.

В новейшей истории нашего народа 2019 год запечатлится как год ценных достижений. В этом году усилия жителей страны, созидательные начинания и инициативы получили беспримерный размах, а наш патриотически настроенный народ сплоченно и с энтузиазмом трудился во имя еще большего благоустройства и становления краше нашей раеподобной Родины.



Сдача в эксплуатацию второго агрегата Рогунской ГЭС является великим нынешним нашим достижением в сфере энергетики и еще одним устойчивым шагом на пути обеспечения энергетической независимости, большего удовлетворения потребностей экономических сфер и населения в электроэнергии, благоприятной основой для осуществления четвертой национальной цели – ускоренной индустриализации страны.



В уходящем году также развивались производственные сферы, были созданы и сданы в эксплуатацию десятки средних и малых предприятий. В этом благом деле весьма ощутим вклад отечественных предпринимателей, людей щедрой души, земледельцев, строителей и в целом всего славного народа страны. Своими патриотическими усилиями во имя претворения в жизнь политики государства и Правительства они вносят достойную лепту в создание рабочих мест, ускорение работ по благоустройству и на этой основе улучшение уровня благосостояния жителей страны.

В социальной сфере также было проделано много работ, в эксплуатацию были сданы сотни новых образовательных и оздоровительных учреждений, и таким образом постепенно устраняются трудности и проблемы в этой важной сфере.



В уходящем году было отмечено 25-летие принятия Конституции Республики Таджикистан. Именно этот судьбоносный документ дал нам возможность для того, чтобы в очень сложных общественно-политических условиях 90-х годов прошлого века заложить прочный фундамент для защиты государственной независимости, объединения и сплочения народа во имя достижения национального единства и прекращения гражданской войны.

Празднование этой даты еще раз доказало прочность государства и воли народа Таджикистана, его устремления на пути создания демократического правового и светского государства, укрепления государственной независимости и продвижения к великим стратегическим целям.



В 2019 году для достойной встречи 30-летия Государственной независимости во всех городах и районах страны, в том числе в отдаленных местах, в эксплуатацию были сданы сотни промышленных, социальных обслуживающих объектов, благодаря чему стремительно меняется облик городов и селений страны.

В текущем году мы также отметили десятую годовщину Закона "О государственном языке Республики Таджикистан". В действительности, сладкозвучный и поэтичный таджикский язык занял достойное, подобающее ему место именно в период независимости, и сегодня в качестве государственного языка используется во всех сферах жизни общества и продолжает развиваться.

Задача каждого осознавшего себя и патриотически настроенного человека состоит в том, чтобы не только почитать родной язык, но и вносить вклад в дело полной реализации предписаний закона о языке. Только при таком отношении статус государственного языка как одной из фундаментальных основ национальной государственности будет крепнуть и упрочаться.



Для нашей страны 2019 год был успешным и в направлении внешней политики, годом укрепления и повышения авторитета и имиджа Таджикистана на международной арене.

Истекающий год доказал, что наш гордый и патриотически настроенный народ знает цену миру и спокойствию, политической стабильности и национальному единству, и всегда готов к защите независимости нашего дорогого Таджикистана.



В 2020 году мы запланировали осуществление многих созидательных работ.

Несколько дней назад в своем Послании Маджлиси Оли страны я изложил свои суждения по развитию и достижениям страны, намерениям и планам государства и Правительства, нацеленных на большее улучшение условий жизни граждан, укрепление мощи и потенциала независимого и свободного таджикского государства, то есть на благоустроенное будущее таджикского народа.

С полной уверенностью заявляю, что все жители страны, стар и млад, вложат свой вклад в их осуществление и все свои усилия и старания мобилизуют на достойную встречу нашего великого священного национального праздника – 30-летия Государственной независимости.



В 2020 году в нашей стране пройдет важная политическая кампания – выборы депутатов Маджлиси Оли и местных маджлисов и я уверен, что эти политические мероприятия будут на высоком уровне проведены в рамках требований Конституции и с активным участием наших граждан, и будут способствовать дальнейшему укреплению основ национального государства и увеличению его авторитета на международной арене.



С выражением этих добрых пожеланий еще раз поздравляю всех вас – жителей Таджикистана и зарубежных соотечественников в связи с наступлением Нового года, и желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи и преуспевания в деле осуществления созидательных планов нашего независимого государства и благоустройства любимой Родины.

С Новым 2020 годом, дорогие соотечественники!