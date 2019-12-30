Из носка, баллонов и лампочки: как сделать снеговика без снега?

16:27 01.01.2020

Подготовила Александра Столярова, специально для Asia-Plus



Проснулись? Тогда предлагаем вам развлечься с вашими чадами!



Уже который год таджикистанцы встречают Новый год без снега. На улице не поиграть в снежки, не поваляться в сугробе, не слепить снеговика. Но мы собрали для вас примеры того, как можно обмануть природу.



Для тех, кто не знал, снеговика можно сделать и в домашних условиях, используя несколько подручных материалов. Некоторые из них настолько простые, что их могут сделать даже дети, а над какими-то придется и покорпеть.



Снеговик из носка



Нам понадобятся белый носок, вата, нитки, бусинки, булавки с цветными головками, кусок цветной материи или лента, клей, нитка с иголкой и ножницы.



Разрезаем носок на две части: нижняя часть носка будет шапкой, а верхняя телом снеговика. Берем верхнюю часть носка и выворачиваем ее наизнанку, затем ниткой крепко перевязываем один конец носка (лучше пяточную часть) и снова выворачиваем его на лицевую сторону. Получается мешочек. Теперь надо чем-то наполнить мешочек. В качестве наполнителя подойдет рис. Придаем форму телу снеговика, завязываем верхнюю часть ниткой и обрезаем ее концы. Теперь делаем голову, перевязывая шею ниткой.



Пришло время наряжать, получившегося снеговичка. Перевязываем шею шарфиком, который можно вырезать из мягкой ткани. Шапочку можно сделать из оставшейся части носка, пуговички пришить или приклеить, а глаза и нос можно нарисовать фломастерам или вколоть булавки с разноцветными головками. Снеговик готов.



Снеговик из ваты и картона



Для этого нужны: картон, ножницы, карандаш, клей ПВА, вата и белая и цветная бумага.



Рисуем на картоне силуэт снеговика из двух шаров и вырезаем нарисованную фигурку. Наливаем клей на кусок картона, высыпаем ватные шарики и обклеиваем всю фигурку ими. Вырезаем из цветной бумаги нос, глаза, шляпку и приклеиваем на снеговика. В качестве украшения можем вырезать из ткани шарфик и приклеить его.



Снеговик из баллонов



Такой снеговик будет по душе водителям, тем более, если у них есть старые баллоны. Возьмите несколько баллонов (если нет белых, то можно их перекрасить). Далее просто складываем их друг на друга, а голову ставим вертикально. Глаза и нос рисуем фломастером, шею повязываем шарфом.



Снеговик из втулок от туалетной бумаги



Кстати, не выбрасывайте втулки от туалетной бумаги перед Новым годом. Ведь из них тоже могут получиться отличные снеговики. Берем втулку и оборачиваем ее в белую бумагу или можем покрасить ее в белый цвет. Рисуем фломастером глазки и пуговицы на животе, затем приклеиваем нос и шарфик из вырезанной цветной бумаги. Вот и готов снеговик.



Снеговик из бутылок



Бутылки тоже не спишите выкидывать, и из них можно соорудить снеговичка. Если бутылка уже белая, то половина работы уже сделана. Глаза, рот, нос и пуговицы на животе можем вырезать из цветной бумаги, а крышку покрасить. В качестве шарфика можем использовать пушистую проволоку или вырезать его из ткани.



Снеговик из лампочек



Еще одна креативная идея для поделки - лампочки. На самом деле есть множество способов, как сделать снеговичков из них. Мы приведем два.



Для первого нам понадобятся кукольная шапочка, белая и красная краска. Лампочку красим в белый цвет, а свитер - в красный. Ручки рисуем в форме варежек и закрашиваем их в белый цвет. Глазки, носик и ротик можем нарисовать фломастером. На цоколь одеваем кукольную шапочку для украшения.



Если лампочка сама по себе белая, то это облегчает работу. Можно сразу приступить к украшению снеговичка. В данном случае понадобятся клей, цветная бумага, пуговицы, кукольная шапочка, ножницы и материя для шарфика. Все это клеится, кроме шапочки и материи. Их мы одеваем на снеговика.



Снеговик из пластиковых стаканчиков









Предупреждаем сразу, что этот снеговик не для ленивых: на его создание нужно время и терпение. Большой снеговик из пластиковых стаканчиков выглядит почти как настоящий, он может выстоять даже на улице, да еще и светиться изнутри.



На первый взгляд может показаться, что это довольно сложная поделка, но на самом деле его можно сделать легко и быстро. Для начала необходимо запастись стаканчиками (около 400 штук), и степплером со скобами.



Снеговик из варенных яиц









Если кто-нибудь желает попробовать забавного снеговичка на вкус, то смело приступаем к готовке, используя два варенных яйца, морковь, черный горошек, листья салата и несколько зубочисток. Подробный рецепт смотри на видео.



Снеговик-холодильник



Довольно необычная идея, превратить собственный холодильник в снеговика. Для такой идеи нам понадобятся прозрачная пленка для стекла и цветная бумага. Из бумаги вырезаем детали снеговика: глаза, нос, рот шарф и пуговицы. Получившиеся детали кладем на неклейкую сторону прозрачной пленки, очерчиваем их и вырезаем с припуском (прозрачные детали должны быть больше на пару сантиметров). Сверху добавляем еще один слой прозрачной пленки. Теперь клеем конструкцию на холодильник.



Снеговик из глины



Ну и последнюю идею мы украли из соцсетей. Такого снежного героя сможет сделать только тот, кто не боится запачкать руки и кто реально очень сильно соскучился по снегу))).