 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай рвется покорить Луну, - Марк Уитингтон
17:46 01.01.2020

The Hill: Китай может предопределить исход космической гонки за Луну

НАСА - это единственная организация на планете, чьи автоматические межпланетные зонды курсируют по всей солнечной системе, от Меркурия до Плутона и далее. Однако что касается более узкой космической гонки, в рамках которой страны стремятся попасть на Луну и создать там базу или колонию, то Китай явным образом оказался впереди

МАКСИМ ИСАЕВ

В начале января 2019 года китайская автоматическая межпланетная станция Чанъэ-4 совершила посадку на обратной стороне Луны. Вместе со станцией Чанъэ-4 на лунную поверхность также был доставлен луноход Юйту-2. Китай также получил в свое распоряжение ракету-носитель тяжелого класса Чанчжэн-5. Оба эти события указывают на то, что в 2020 году Китай готов совершить великие дела в деле освоения космоса, пишет эксперт Марк Р. Уитингтон в статье для издания The Hill.

Ранее, в декабре 2013 года, Китай направил на Луну автоматическую станцию Чанъэ-3, а также доставил на лунную поверхность луноход Юйту. И станция и луноход, оснащенные солнечными батареями, были спроектированы для работы в течение лунного дня, который длится почти две недели. Когда наступала лунная ночь, станция и луноход переходили в режим сна.

К концу второго лунного дня в январе 2014 года Юйту прекратил движение из-за возникших технических неполадок, однако луноход продолжал посылать на Землю полезные данные до конца июля 2016 года. Миссия Чанъэ-4 и Юйту-2 оказалась более успешной. Они приземлились в кратере фон Кармана на обратной стороне Луны. Автоматическая станция и луноход передают на Землю важные научные данные, они также работают в течение лунного дня и бездействуют в течение лунной ночи. Лунная миссия продолжается уже почти год. Китай осуществил запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5 27 декабря 2019 года - это первый успешный запуск после неудачного запуска в июле 2017 года, в результате которого ракета-носитель рухнула на землю. Ракета-носитель Чанчжэн-5 способна вывести на околоземную орбиту 8,2 метрических тонны. Возвращение в строй Чанчжэн-5 имеет решающее значение для планов Китая по освоению космоса в 2020 году и в последующий период. С помощью Чанчжэн-5 Китай планирует 5 марта 2020 года запустить в космос автоматическую межпланетную станцию Чанъэ-5. Станция Чанъэ-5 должна приземлиться на поверхность Луны и собрать около двух килограммов образцов горных пород и почвы. После этого образцы должны быть доставлены на аппарат, находящийся на окололунной орбите, который в свою очередь должен осуществить передачу образцов на Землю. Чанъэ-5 станет самой сложной космической миссией, которую когда-либо предпринимал Китай.

Следующий запуск Чанчжэн-5 запланирован на август 2020 года, когда Китай планирует начать марсианскую миссию. Миссия будет состоять из орбитального аппарата, марсохода и посадочного модуля.

Ракета-носитель Чанчжэн-5В должна вывести в космос элементы многомодульной космической станции. Ориентировочно, запуск должен состояться в 2021 или 2022 году. В начале 2019 года Индия и частная израильская компания заявили о собственных лунных миссиях. Однако и израильская компания SpaceIL, и Индия потерпели неудачу. Израильский "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны. Индийский орбитальный аппарат Чандраян-2 успешно достиг лунной орбиты и отделил посадочный модуль с луноходом. Однако при посадке на поверхность Луны связь с посадочным модулем была потеряна. И израильская компания SpaceIL, и Индия пообещали предпринять повторные попытки, чтобы осуществить посадку своих аппаратов на Луну. Индийский аппарат Чандраян-3 предпримет повторную попытку оченью 2020 года.

Тем временем первые коммерческие американские лунные аппараты, создание которых финансирует НАСА в рамках программы по разработке коммерческих средств доставки грузов на Луну, должны прибыть на лунную поверхность в 2021 году. Конгресс выделил деньги для финансирования лунной программы, в рамках которой НАСА должно обеспечить высадку американских астронавтов на Луну в 2024 году.

С одной стороны, НАСА занимает лидирующую позицию в сфере освоения космоса. НАСА является старшим партнером по Международной космической станции. Космическое агентство США готово обратиться к коммерческим компаниям SpaceX и Boeing, чтобы получить возможность отправлять астронавтов в космос и возвращать их обратно. НАСА - это единственная организация на планете, чьи автоматические межпланетные зонды курсируют по всей солнечной системе, от Меркурия до Плутона и далее.

Однако что касается более узкой космической гонки, в рамках которой страны стремятся попасть на Луну и создать там базу или колонию, Китай явным образом оказался впереди. Учитывая то, что Луна - это своеобразные ворота в остальную часть солнечной системы, очень важно, кто окажется на ней первым. Кто первым окажется на Луне, тот получит ключи к будущему.

Источник - REGNUM
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