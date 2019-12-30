 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Hill: что США следует предпринять в отношении Ирака?
17:48 01.01.2020

Если бы за всем этим стоял Иран, включая ракетную атаку на иракскую военно-морскую базу, то нужно было бы признать, что Иран предпринял искусную попытку спровоцировать ответный удар со стороны США, который Соединенные Штаты и осуществили, чтобы перенаправить гнев иракских граждан с Ирана на США

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

События, произошедшие в Багдаде, могут напомнить события, которые произошли в Тегеране 40 лет назад. Разъяренная толпа осадила американское посольство. Протестующие, в основном молодые люди, пытались прорваться через ограждение, а дипломаты укрылись в безопасной комнате. "Иран организовал нападение на посольство США в Ираке… Миллионы людей в Ираке, которые хотят свободы и выступают против доминирования и контроля со стороны Ирана, - ваше время пришло", - заявил президент США Дональд Трамп. Но более пристальный взгляд на ситуацию в Ираке позволяет предположить, что подлинный гнев толпы был вызван определенными событиями, а протесты не были организованы извне, пишет сотрудник Фонда защиты демократии Бехран бен Талеблу в статье для издания The Hill.

Протестующие, которые ворвались в здание посольства, сделали это вопреки призывам своих лидеров, вооруженных громкоговорителями. Протесты прошли не только в Багдаде, но и в других регионах Ирака. Между событиями в Тегеране в 1979 году и нынешними событиями в Багдаде можно провести параллель: в обоих случаях США не предвидели и не смогли понять природу антиамериканского гнева.

Последние события в Багдаде стали ответом на авиаудары, которые Соединенные Штаты нанести в воскресенье, 29 декабря, по объектам шиитских ополченцев, в результате которых погибли по меньшей мере 25 человек, а 55 человек получили ранения. США заявили, что воздушный удар был нанесен в ответ на атаку на иракскую военно-морскую базу, предпринятую двумя днями ранее, в результате которой погиб гражданин США, а "несколько" других иракских и американских сотрудников получили ранения. В Ираке указали на очевидную непропорциональность ответных действий со стороны США, которая в свою очередь спровоцировала гнев иракских жителей. С другой стороны, было указано на то, что иностранная держава решила провести военный удар внутри Ирака против иракских граждан.

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди осудил нападение Соединенных Штатов, заявив, что "недопустимое жестокое нападение будет иметь опасные последствия". В совете национальной безопасности Ирака заявили, что Ираку придется пересмотреть свои отношения с возглавляемой США коалицией, действующей против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Война, начатая администрацией бывшего президента США Джорджа Буша - младшего в 2003 году, позитивно повлияла на расширение влияния Ирана не только в Ираке, но и в регионе Персидского залива в целом. До недавнего времени протесты в Ираке носили антииранский оттенок. Теперь после того, как США провели авиаудары по территории Ирака, народные протесты приобрели сильный антиамериканский оттенок.

Если бы за всем этим стоял Иран, включая ракетную атаку на иракскую военно-морскую базу, то нужно было бы признать, что Иран предпринял искусную попытку спровоцировать ответный удар со стороны США, который Соединенные Штаты и осуществили, чтобы перенаправить гнев иракских граждан с Ирана на США.

Военнослужащие США находятся в Ираке, предположительно, в рамках миссии по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Похоже, что при администрации Трампа, миссия США в Ираке, а также в Сирии была несколько скорректирована. Противодействие Ирану также стало частью миссии. Однако никто так и не объяснил, каким образом нынешнее состояние ирано-иракских отношений угрожает интересам США, помимо угрозы тому же военному персоналу США в Ираке. Казалось бы, среди всего этого почему-то забыли о том, что Иран и поддерживаемое им иракское ополчение также участвуют в борьбе против террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Соединенные Штаты поступили бы в соответствии с собственными интересами, если бы препоручили заявленную миссию местным жителям и вывели свои войска из Ирака. Подобное изменение политики избавит США и их войска от опасности, а также снизит риск столкновения с Ираном. Также это позволило бы снизить вероятность нападения разъяренной толпы на посольство США.

Источник - REGNUM
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