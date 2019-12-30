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Послепраздничный бодун. Как бороться с похмельем по-кыргызски
20:47 01.01.2020

Руслан ХАРИЗОВ

Алкогольный напиток, не вызывающий похмелья, который изобрел британский ученый Дэвид Натт, еще не появился в продаже. И традиционное застолье с обильными возлияниями в новогоднюю ночь на следующий день оборачивается жутким состоянием. Чтобы новогодние праздники не омрачались, 24.kg предлагает шесть действенных способов, которыми чаще всего в Кыргызстане избавляются от состояния бодуна.

В Кыргызстане считают это блюдо лучшим решением для снятия похмельного синдрома. Родина ашлян-фу - дунганские провинции Китая, его правильное название звучит как "ленфыр". Лапша, нарезанный соломкой крахмал и острая подлива - и сытно, и помогает нормализовать состояние. В приготовлении используют овощи разного цвета, например, красный и зеленый перец, розовые и желтые помидоры. Приправа "Лазы" очень острая, говорят, что не каждый европейский желудок выдержит такое испытание. Принято считать, что лучший ашлян-фу готовят в Караколе.

"Лечиться" рассолом от похмелья принято не только в Кыргызстане, а на всем постсоветском пространстве. Бытует мнение, что он полезен из-за богатого содержания макроэлементов калия. На самом деле содержащийся в нем калий не имеет терапевтического значения и не способен устранить его относительный и в особенности абсолютный недостаток. Тем не менее рассол восполняет недостаток соли, которую алкоголь выводит, поскольку обезвоживает организм.

Важно: пить нужно именно рассол, а не маринад с уксусом, последний ослабленному алкоголем организму может навредить еще больше.

Кыргызско-казахские национальные напитки - максым, аралаш, чалап и тан - тоже отлично подходят для борьбы с похмельем. Их готовят в основном из ячменя, кукурузы, пшеницы и проса. Кисломолочные напитки позволяют избавиться от дискомфорта в желудке и помогают усвоению пищи при переедании, изжоге, тяжести.

Облегчает состояние и простая вода с лимоном.

Тайский суп "Том-Ям" помогает не только при похмелье, но и при простуде. Он имеет очень интересный и специфический вкус. Таким его делают специи: галангал, кафир лайм, лемонграсс. Попробовав один раз, вы точно запомните его вкус и захотите приготовить его вновь. Остроту супа можно регулировать самим, добавляя туда желаемое количество приправы.

При отравлениях алкоголем поможет крепкий горячий чай, при тошноте и позывах к рвоте нужно пожевать сухой зеленый чайный лист. По-настоящему испытанным средством от похмелья служит либо крепкий чай с молоком и сахаром, либо с лимоном. Самое главное, этот напиток защищает организм от обезвоживания, которое обычно вызывается алкоголем. Но этот спасительный чай должен быть свежезаваренным, горячим и хорошо настоянным.

На утро после гуляний ученые советуют съесть яичницу. В яйцах содержатся аминокислоты, защищающие печень от токсинов, а также белки. Иногда рекомендуют сделать глазунью с беконом, чтобы жир победил остатки алкоголя, но такая пища вполне может оказаться тяжелой для желудка. Можно добавить несколько веточек свежей петрушки - она наполнит организм витамином С, магнием, калием, а также поможет вывести токсины.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577900820
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