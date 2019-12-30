Умер экс-глава Компартии и спикер Верховного совета Казахстана Серикболсын Абдильдин

00:45 02.01.2020

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье Серикболсына Абдильдина

Президент назвал Серикболсына Абдильдина человеком, внесшим большой вклад в развитие и строительство парламентаризма в стране.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семье государственного деятеля Серикболсына Абдильдина, сообщает zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.



Касым-Жомарт Токаев назвал Серикболсына Абдильдина тем, кто внес большой вклад в развитие и строительство парламентаризма в стране.

Профессор экономики, политик Серикболсын Абдильдин ушел из жизни 1 января на 83 году жизни.



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Род. в селе Кызылкесек Аксуатского района Семипалатинской области. Казах.



Окончил Казахский сельско-хозяйственный институт в 1960 году.



В 1960-1963 годах работал главным агрономом в совхозах Семипалатинской области. В 1963-1966 годах являлся аспирантом, в 1966-1967 годах - старшим научным сотрудником КазНИИ экономики и организации сельского хозяйства. В 1967-1976 годах работал начальником подотдела, заместителем начальника отдела, в 1974-1976 годах - заместителем председателя Госплана Казахской ССР.



В 1981-91 - член ЦК Компартии Казахской ССР. В 1982-1985 годах - первый заместитель министра сельского хозяйства, ректор Республиканской высшей школы управления агропромышленным комплексом, в 1985-1987 годах - первый заместитель председателя Госагропрома Казахской ССР. В 1987-1991 годах являлся постоянным представителем Совета Министров Казахской ССР при Совете Министров СССР, в 1990-1991 годах - заместителем председателя Верховного Совета Казахской ССР.

В 1991-94 - председатель Верховного Совета Республики Казахстан.



В марте 1994 года создал Координационный совет общественных объединений "Республика" и стал его председателем. В Совет входили 22 партии и движения (Народный конгресс, Соцпартия, Компартия, Азат, Желтоксан, Лад и т.д.). "Республика" стала реальной силой против произвола властей и функционировала до 1998 года, а затем трансформировалась в Форум демократических сил Казахстана, где С.Абдильдин стал сопредседателем.



С 1996 - апр. 2010 - первый секретарь Коммунистической партии Казахстана.

Одновременно, с 2004 года является заместителем председателя Союза коммунистических партий – КПСС.



В апр. 2010 - оставил пост по возрасту.



В 1999 году выдвигал свою кандидатуру на выборах президента Казахстана, на которых занял второе место с 12,1 % голосов.



Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва.

депутат Парламента РК второго созыва (1999-2004г).



Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", орденом "Барыс", международным орденом "Содружество", орденом "Партийная доблесть", шестью медалями СССР и тремя медалями Республики Казахстан.



Автор книг: "Сельское хозяйство Казахстана" (Алма-Ата: Кайнар, 1977),

"Резервы сельскохозяйственного производства Казахстана" (Алма-Ата: Кайнар, 1982), "Комплексное освоение кормовых угодий" (Алма-Ата: Кайнар, 1986), "Реалии и мифы" (2009).



Жена – Абдильдина Лаура Исенгельдиевна профессор, доктор экономических наук.