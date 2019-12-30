Врач Елена Борисова - русская депутатка Узбекского Парламента

06:20 02.01.2020

Русская дочь Узбекистана



Всякий раз мы с гордостью публикуем материалы о лучших людях нашей республики, вносящих заметный вклад в ее развитие. Но с особой с гордостью и радостью мы выделяем среди них тех, кто не напрямую представляют титульную нацию, но являются подлинными патриотами своей второй Родины, кто в самых различных областях человеческой деятельности добиваются высоких показателей, становятся своеобразными маяками и примерами для окружающих. Среди таковых имеются и русские, и украинцы, и татары, и корейцы, и армяне, и евреи и другие представители так называемых "нацменьшинств" в нашей многонациональной и дружной семье.



Конечно, я затрагиваю эту актуальную тему не случайно, поскольку мы находимся на пороге выборов в высший законодательный орган республики – Олий Мажлис. Сейчас повсеместно проходят встречи кандидатов в депутаты с избирателями, на которых тщательно обсуждаются их программы, а заодно высвечивается их лицо, их гражданская позиция, их готовность и способность защищать интересы своих избирателей. Я имел возможность присутствовать на таких встречах и могу делать какие-то выводы и обобщения.



Первое, что сразу же бросается в глаза – подавляющая часть кандидатов в депутаты и присутствующих на собраниях – это узбеки. Во-многом, это понятно – избирается парламент и местные органы власти независимого Узбекистана и основное местное население выдвигает из своей среды самые активные и заметные фигуры. Но, с другой стороны, органы власти в такой исконно и традиционно толерантной стране, как наш Узбекистан, не могут быть мононациональными, в них по возможности должен отражаться весь спектр нашей реальной действительности. Сидя в зале текстильного института, я просмотрел атрибутику и газеты всех партий, выдвинувших своих кандидатов, и обнаружил явную однобокость в многотысячных списках и фотографиях кандидатов – представители не титульных национальностей исчисляются редкими единицами. Я убежден – никакой злонамеренности здесь нет, но такая картина свидетельствует о недостаточной активности неузбекского населения, а возможно и о низком политическом мышлении местных избирательных комиссий и пропагандистов.



Позволительно ли такое положение, когда на новый Узбекистан обращено внимание международной общественности? Кстати, на собрании присутствовали наблюдатели из ОБСЕ.



Я позволил себе достаточно пространные рассуждения, потому что среди кандидатов, представленных партией "Адолат" (в переводе-справедливость) была одна женщина – Елена Михайловна Борисова. Она привлекала к себе внимание и потому что русская, и потому что действительно является замечательным человеком и специалистом. Заместитель Генерального директора – главный врач Республиканского центра неотложной скорой помощи, Е.Борисова всю свою сознательную жизнь посвятила лечению конкретных людей – их тысячи! - а также совершенствованию системы здравоохранения в нашей республике. Потомственный врач (ее мать Павлова Валентина Александровна была доцентом кафедры патологической анатомии ТашМИ), Елена Михайловна получила среднее и высшее медицинское образование в Ташкенте и уже 41 год бессменно работает на различных постах врачебной деятельности. После развала Союза ее пытались соблазнить карьерным успехом в самой России, но она решительно отказалась, потому что считает себя обязанной братскому узбекскому народу, потому что понимает, что она, ее опыт, знания, навыки нужны здесь, тем более в период радикального изменения в лучшую сторону во всех сферах народного хозяйства, максимального обеспечения всего населения здоровым образом жизни, оказания людям быстрой и своевременной лечебной помощи.



Политическая активность Е.М.Борисовой, ее высочайший профессионализм, простота и доступность сыграли свою роль – она избиралась в Сенат Олий Мажлиса, где проводила очень полезную и эффективную работу, получая благодарность и со стороны коллег, и со стороны простых людей во всех уголках нашей страны.



Еще в 1997 году она была награждена орденом "Соглом авлод учун" (За здоровое поколение), а в 2007 – была удостоена почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Республики Узбекистан". Есть абсолютная уверенность, что если избиратели ей вновь доверят представлять их интересы в высшем органе народной власти, то она не подведет и еще многое сделает нужного и как профессионал, и как политик.



Пожелаем ей успехов!



Ало Ходжаев.