|Сайты президента и правительства Кыргызстана перестали работать . Забыли проплатить аренду доменов
08:25 02.01.2020
Официальные сайты президента и правительства страны не работают.
Известно, что сайты правительственных структур и госорганов КР с доменом gov.kg были зарегистрированы в 2001 году. Срок регистрации окончен. Очевидно, что чиновники забыли продлить регистрацию домена.
Выяснилось, что не работают также все сайты с доменным именем gov.kg. и электронные почты министерств и ведомств республики.
2020-й в Кыргызстане объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.
2 января 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА