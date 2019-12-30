Сайты президента и правительства Кыргызстана перестали работать . Забыли проплатить аренду доменов

08:25 02.01.2020

Официальные сайты президента и правительства страны не работают.

Известно, что сайты правительственных структур и госорганов КР с доменом gov.kg были зарегистрированы в 2001 году. Срок регистрации окончен. Очевидно, что чиновники забыли продлить регистрацию домена.



Выяснилось, что не работают также все сайты с доменным именем gov.kg. и электронные почты министерств и ведомств республики.



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2 января 2020, Бишкек - , Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА