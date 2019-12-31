Российское информ-агентство "Спутник" закрыто в Эстонии. За пропаганду!

09:31 02.01.2020

Российское агентство "Спутник" приостановило работу в Эстонии



Российское государственное информационное агентство "Спутник" приостановило работу в Эстонии с 1 января. В заявлении агентства сказано, что сотрудники издания опасаются уголовного преследования. Власти страны утверждают, что лишь исполняют санкции Евросоюза.

В эстонском отделении "Спутника" работали 35 человек, сообщает газета "Постимеэс". У всех из них с 1 января прекращены трудовые договоры. Агентство заявляет о переходе работы отделения на "чрезвычайный режим" – заявляя, что сотрудникам обещали уголовное преследование в случае продолжения работы на издание.

Руководитель эстонского Бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд объяснил возможные уголовные последствия для журналистов мерами по поддержанию экономических санкций. Весной 2014 года против руководителя агентства "Россия сегодня", в состав которого входит "Спутник", были введены персональные санкции Евросоюза. "Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги", – утверждает Рейдман (цитата по сайту "Делфи").



Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир в декабре призывал эстонские власти воздержаться от ограничений работы зарубежных СМИ на основании персональных санкций против Киселева. В письме на имя главного редактора агентства Маргариты Симоньян он заявил, что запросил у властей страны дополнительную информацию о юридическом обосновании их действий.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Общественной телерадиовещательной сети страны заявил, что считает "Спутник" не журналистами в том смысле, в котором понимают это слово в свободном мире, а пропагандистами. Но заявил, что меры властей направлены не против информации, распространяемой изданием, а исполнением экономических санкций, одобренных правительственными агентствами Евросоюза.

В ежегодном рейтинге свободы СМИ, составляемом правозащитной организацией "Репортеры без границ", Эстония занимает 11-е место из 180. Россия – 149-е место.

Президент России Владимир Путин 2 декабря подписал закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами, если они получают деньги из-за границы или распространяют информацию СМИ – иностранных агентов.