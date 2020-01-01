 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США стремятся к энергетическому доминированию в мире, - Э.Уолд
10:11 02.01.2020

The Hill: энергетическое доминирование предоставит США широкие возможности

В 2020 году мы должны осознать, что наше энергетическое доминирование дает нам преимущество - и не только в энергетическом секторе

Безусловно, Соединенные Штаты в настоящий момент являются крупнейшим производителем нефти в мире. Ежедневно США добывают больше нефти - 12,8 млн баррелей - чем, по словам Саудовской Аравии, она способна добывать. США также производят столько природного газа, что мы просто не знаем, куда его девать. В 2020 году нам необходимо осознать возможности нашей позиции в энергетики и использовать их в своих интересах, особенно во внешней политике, пишет старший научный сотрудник Глобального энергетического центра Атлантического совета Эллен Р. Уолд в статье для издания The Hill.

В период с 1970-х годов до 2004 года уровень добычи нефти в США не позволял им превратиться в значимую силу в мировой экономике. Старые запасы истощались, а для развития других нефтяных возможностей требовались новые технологии. В нынешнем столетии мы стали свидетелями сланцевой революции. США добывают больше нефти, чем когда-либо прежде добывали в любой стране мира. Потенциально Соединенные Штаты могут добывать еще больше, если учесть морские скважины, улучшение процесса фрекинга, развитие инфраструктуры и использование неразработанных запасов. Обладая такими энергетическими возможностями, мы можем получить больше, чем просто снижение цен на газ. Десять лет назад США все еще зависели от импортируемой сырой нефти, а высокая стоимость энергии ограничивала возможности экономического развития страны. Десять лет назад США создавали регазификационные порты для сжиженного природного газа (СПГ), чтобы подготовиться к импорту природного газа из Катара и России для снабжения наших электростанций чистым горючим ископаемым топливом. К 2020 году многое изменилось. Теперь США стали экспортером нефти, а некоторые из упомянутых регазификационных портов переделали в порты по сжижению природного газа для экспорта американского природного газа вместо его импорта.

Теперь нам нужно разобраться с тем, как мы могли бы использовать нашу энергетическую мощь для защиты американских интересов и переориентации наших международных отношений. Например, рассмотрим ситуацию вокруг Саудовской Аравии. Несмотря на широко разрекламированные попытки Саудовской Аравии отучить свою экономику от нефтяной промышленности, экономика Саудовской Аравии по-прежнему зависит от нефти. Ежегодно на долю нефтегазовой отрасли по-прежнему приходится 60% государственных доходов Саудовской Аравии. Теперь еще больше жителей Саудовской Аравии связывают свое финансовое будущее с нефтью и газом. Короче говоря, Саудовская Аравия отчаянно нуждается в своем нефтяном бизнесе.

Саудовская Аравия по-прежнему зависит от продаж нефти, однако Соединенные Штаты больше не зависят от импорта саудовской нефти. На самом деле США сегодня импортируют из Саудовской Аравии вдвое меньше нефти, чем 10 лет назад. Благодаря мощной нефтяной промышленности США Саудовская Аравия больше не контролирует мировые цены на нефть, как десятилетие назад. Эр-Рияд нуждается в нас больше, чем мы нуждаемся в нем. Возможно, пришло время переосмыслить или переориентировать приверженность США военной обороне Саудовской Аравии, или США могли бы использовать свой новый рычаг влияния, чтобы получить от Эр-Рияда дополнительные уступки в отношении нарушения прав человека и дипломатической помощи в рамках арабо-израильских отношений.

С другой стороны, Россия в настоящее время является вторым по величине производителем нефти в мире и ее экономика зависит от продаж энергии. На российский энергетический сектор приходится не менее 60 процентов ВВП страны и не менее 68 процентов российского экспорта. Сегодня в Конгрессе преобладает мнение, что Россия оказывает большое влияние на Европейский союз, поскольку она поставляет природный газ. Конгресс безуспешно пытался остановить строительство газопровода между Россией и ЕС с помощью санкций. Однако, добившись собственных успехов в производстве энергии, мы должны использовать наши дешевые обильные запасы природного газа, чтобы снизить зависимость европейских покупателей от поставок из России.

США должны использовать свои запасы природного газа в качестве главного средства борьбы с растущим влиянием России в ЕС. У нас есть возможность помочь ЕС диверсифицировать свои источники энергии, чтобы в будущем она не стала заложником России. Также стоит отметить, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и газа. Его обрабатывающая промышленность и растущая экономика потребления зависят от иностранной энергии. Между тем США являются крупнейшим производителем нефти. Несмотря на то, что Китай закупает большую часть своего топлива в Саудовской Аравии и России, США контролируют более 10% мировых поставок, что могло бы стать предметом торга на фоне перехода Белого дома к следующему этапу торговых переговоров с КНР. В 2020 году мы должны осознать, что наше энергетическое доминирование дает нам преимущество - и не только в энергетическом секторе.
1 января 2020
Александр Белов

Источник - regnum.ru
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