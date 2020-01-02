 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина. Год лжи закончился? - Д.Скворцов
11:03 02.01.2020

Дмитрий СКВОРЦОВ | 02.01.2020

Год лжи
И год "святейшего цирка Украины"
6 января исполняется год "томосу об автокефалии Святейшей церкви Украины" – документу, в котором и не пахнет никакой автокефалией, да и сам объект насмешки – "Святейшая церковь Украины" (СЦУ) стыдливо предпочитает именоваться ПЦУ.
Под знаком врожденной лжи и провели первый год своего функционирования эти "Рога и копыта" от религии.
По случаю годовщины жизнедеятельности сего духовно мертворожденного образования верховный жрец Епифан Думенко (в действительности – внебрачный сын филаретового "митрополита" Чокалюка) созвал "Архиерейский собор", где промолвил, что "мы все вместе сумели подтвердить факт единения трех ветвей украинского православия".

"Единение трех ветвей", под которыми в СЦУ разумеют каноническую УПЦ (МП) и самочинные сборища УПЦ-КП и УАПЦ, состоялось, дескать, в декабре 2018 г. на так называемом объединительном соборе. Что ж, для аудитории с одной извилиной (и той – от вмерзшей на майдане кастрюли) – сойдет. Там вряд ли хватит неотмороженных нейронов для оперативной памяти о том непреложном факте, что Архиерейский собор УПЦ (МП) еще за месяц до описываемого "единения ветвей" послала лесом весь этот "объединительный собор" во главе с его инициатором Петром Порошенко. Даже те два канонических иуды, что приняли в нем участие, – Драбынко и Сэмэн Винницкий (но без винницких общин, отказавших ему в доверии) – оба предварительно перешли в Экуменический патриархат.
Так что ни один иерарх единственно канонической церковной структуры на территории Украины (чья численность превышает все остальные украинские конфессии и деноминации, вместе взятые) ни в каком "единении трех ветвей украинского православия" не участвовал. Скрещивали там стамбульские умельцы две давно уж отсохшие ветви – филарэтовцев и автофекалов.

Кстати, вышеупомянутый Сэмэн превосходнейшим образом продемонстрировал ту древнюю истину, что если Бог желает метить шельму, то лишает разума. Оставшийся в Виннице без приходов "митрополит" не придумал ничего лучше, чем "освятить" храм, любезно предоставленный ему местным училищем МВД. Тот самый храм, который уже был освящен 12 лет назад тем самым Симеоном! Тогда, правда, – архиереем канонической Церкви. Построил его на территории училища (тогда еще милиции) подполковник в отставке прот. Виктор Парандюк. Тот самый, что в преддверии "объединительного собора СЦУ" первым в Винницкой епархии поднялся против тогдашнего правящего архиерея (за что и был выселен свидомым руководством училища полиции из собственноручно возведенного храма). Руководство училища и юные полицаи присутствовали при "освящении" в рабочее время. Это к "отделению церкви от государства" в Конституции Украины.

А возвращаясь к нашему "собору" по случаю годовщины СЦУ – прошел он в духе того же "соответствия с конституцией". То есть в принадлежащем государству Софийском заповеднике. Ибо "кафедральный" так и не отдал своему бывшему епифанчику его "крестный дед" – "патриарх Филарет (Денисенко)". Тертый пень вовремя соскочил со своей "ветвью украинского православия" с этого корабля дураков.

И на этом оптимистическом фоне особо выразительно прозвучал рапорт одного из создателей СЦУ, порошенковского главы госкомитета по религиям униата Юраша: "Если бы объединение церквей было искусственным, насильственным, при вмешательстве государства, оно бы уже распалось". Согласитесь, в словоизлиянии сем прекрасно все: и "невмешательство государства" (особенно в лице президента, ну совсем не замеченного в президиуме "объединительного собора"); и "ненасильственность" (например, в лице СБУ, даже не пытавшейся депортировать епископов УПЦ (МП) на тот же "объединительный собор). И, конечно, вершина униатской хуцпы – вот это "оно бы уже распалось" в то самое время, как "почетный патриарх СЦУ" привычными для него ударно-коммунистическими темпами штампует своему "Киевскому патриархату" сонмы "епископов", что вызывает панические протесты такой из себя единой и трехветвистой СЦУ.
"Великий господар і батько" Юраша – униатский "патріярх" Шэвчук тоже решил поучаствовать в споконвичной новогодней забаве "Хто кого перебреше". Собственно, в этом году впервые, пожалуй, так открыто поименовал Шэвчука патриархом. Хотя Ватикан уж с полвека, как упорно отказывает местечковым галицайским униатам в статусе патриархата. В связи с этим под "Риздво" (Рождество) главный униат не придумал ничего умнее, как наплести доверчивым украм, что его УГКЦ – держимся за стулья – "не является частью римско-католической церкви" и даже "не ищет какого-то признания со стороны Римско-Католической Церкви", ибо "является поместной церковью своего права".
Вот скажите, как можно искать или не искать признание у того, кто сам тебя и породил?! Это все равно, если бы Сирожа Думенко сразу после получения Варфоломеевого Томаса заявил, что мы не ищем "признания у Константинопольского патриархата".

Что же касается того "факта", что "УГКЦ не является частью римско-католической церкви", так откроем пэрэсичным униатам, что без разрешения папы тот же "патриярх" Шэвчук ни при каких условиях не стал бы даже архибискупом Галицким (его истинный статус). Как не получил бы иерархический титул ни один из униатских бискупов. Понтифик росчерком пера может запретить в служении любого грехокатолика. И не раз это демонстрировал.

Ну а упомянутая всуе "поместность своего права" – так это отнюдь не признак "помісної церкви". Sui juris (лат. "свое право") указывает на внутренние особенности обрядового (но не догматического) порядка внутри униатских церквей, подчиненных Римскому престолу. Для украинских католиков это право мимикрировать под православных в целях прозелитизма – вплоть до отказа (по обстоятельствам) от католического символа веры. Именно как "православная церковь Киевского крещения" уния благословила своих высокопоставленных чад (Порошенко, Парубия, Юраша и имя им легион) на создание СЦУ.

Однако картина отмечаемой в эти дни годовщины "вселенской" лжи была бы неполной без отца этой СЦУ – "Вселенского патриарха" Варфоломея. Сей изрек на днях: "Если бы института Вселенского патриархата не было, его нужно было изобрести. Без него Православие скатится в воронку национализма, в надменность прошлого, в презрение к современному миру". Ага. И врата ада одолеют его (прости, Господи!).
А насчет отсутствия презрения к духу века сего, так это, видно, какой-то другой патриархат прославился в минувшем году финансовыми скандалами в США, панихидами по собачкам, освящением второбрачия священников…
Да и скромно присвоенное себе наименование "Вселенский" – это никак не "надменность прошлого", конечно, но жертвенная дань той эпохе, когда Вселенной именовалась Римская империя. А что почти уж 600 лет как империи той нет и почти 100 лет как нет Константинополя, окончательно переименованного в Стамбул (даже не столицу), а сама "Вселенская патриархия" локализована в пределах бывшей помойки (Фанар), так это, наоборот, "пример Вселенского смирения".

И, наконец, образец борения с "воронками национализма" для всего мирового православия – прошлогоднее обоснование создания СЦУ на канонической территории Русской церкви… "первенством Вселенского патриархата и греческой нации в православии".
Занавес! Хотя какой в цирке занавес? Туш!

Источник - fondsk.ru
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