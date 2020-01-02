 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва ратифицировала соглашение с Душанбе по трудовым мигрантам. Что изменится?
12:26 02.01.2020

Владимир Путин подписал в канун нового года закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном об организованном наборе мигрантов республики на временную работу в России, сообщает пресс-служба президента России.

Соглашение между Душанбе и Москвой было подписано в апреле прошлого года, но российская сторона по каким-то причинам отложила его ратификацию до декабря.
В октябре 2019 года в ходе визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Душанбе спикер нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров призвал своего коллегу поскорее ратифицировать документ, который, по его словам, решит многие проблемы таджикских трудовых мигрантов в России.

В соответствии с соглашением, российский работодатель, включенный в специальный перечень Минтруда, будет отправлять заявки в органы занятости на того или иного специалиста, а также берет на себя все хлопоты по оформлению для него документов.

В свою очередь, власти Таджикистана должны будут сообщать своим гражданам о возможности трудоустройства в РФ, подбирать кандидатов на вакансию, обеспечивать их профессиональную подготовку, в том числе обучению русского языка, а также содействовать возвращению мигрантов домой после истечения договора или нарушения российского законодательства.

Самад Зарифи, таджикский трудовой мигрант, сказал, что требования к мигрантам, которые привлекаются в России к тяжелому физическому труду, очень жесткие, но единственное, что берут на себя российские власти – это предоставление разрешения на работу.
"На сегодняшний день в России большинство мигрантов работают с патентом и должны платить ежемесячно за него. Я читал это соглашение, в нем говорится, что МВД России, на которое возложен контроль за мигрантами, информирует свои подразделения о выдаче разрешения на работу для трудовых мигрантов. Это основное преимущество этого соглашения для мигрантов", - говорит собеседник.
Таджикистан надеется, что с вступлением соглашения в силу условия работы и проживания мигрантов в России улучшатся.

Эксперты с сожалением отмечают, что подобные соглашения не улучшили положение узбекских и кыргызских трудовых мигрантов в России. Каримджон Еров, защитник прав трудовых мигрантов в Москве, сказал, что Москва уже подписала аналогичные соглашения с двумя другими странами Центральной Азии - Узбекистаном и Кыргызстаном, но документ никак не улучшил положение мигрантов.

"В прошлом граждане Узбекистана и Кыргызстана приезжали на заработки в соответствии с межправсоглашением о трудовой миграции, но были случаи, когда работодатель не выплачивал им зарплату, отбирал документы и заставлял бесплатно работать. В нашей практике был случай, когда один человек сбежал из трудового рабства в Крыму, и при нашем содействии был отправлен на родину в Кыргызстан", - отметил Еров.
По его словам, в подписании соглашения больше всего была заинтересована таджикская сторона, в частности министерство труда и социальной занятости населения, потому что вероятнее всего будет создана отдельная структура, которая будет заниматься отправкой трудовых мигрантов и для этого необходимо будет получить разрешение Минтруда.

"Как бы отдельные организации, используя это соглашение, не взяли под контроль процесс трудовой миграции, ведь тогда мигранты будут зависеть от них", - говорит Еров.
Представитель минтруда на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что когда трудовой мигрант поедет на заработки в соответствии с соглашением, таджикская сторона будет иметь больше возможностей для защиты его прав.

"Например, сейчас к нам обращаются трудовые мигранты с жалобой о невыплате зарплаты российским работодателем. В большинстве случаев они не заключали письменного договора с работодателем, и мы не можем им помочь. Если и подписан договор, то этот спор решается в рамках российского правового поля, и мы не имеем права вмешиваться. В случае же, если мигрант отправится в Россию на основе соглашения, мы уже можем напрямую потребовать от соответствующих структур или работодателя выплаты заработной платы", - отметил собеседник.
Тем временем эксперты отмечают, что с учетом тяжелой демографической ситуации Россия вынуждена привлекать мигрантов из стран Центральной Азии. Они считают, что не за горами и тот день, когда российские работодатели будут лично приезжать в таджикские глубинки в поисках рабочей силы.

Рахмон Улмасов, эксперт по вопросам миграции, сказал, что по данным статагентства России, если темпы прироста населения этой страны продолжат сокращаться, то до 2035 года население России сократится на 10 млн человек. "Вот почему Россия заинтересована в привлечении трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, в том числе Таджикистана", - отметил эксперт.

Сотни тысяч граждан Таджикистана ежегодно отправляются на заработки в Россию. Таджикская сторона оценивает их количество в более 400 тыс человек, а российские власти насчитывают более 1 млн таджикских трудовых мигрантов в РФ. На прошлой неделе российский посол в Таджикистане заявил, что объем денежных переводов, отправленных таджикскими трудовыми мигрантами на родину, составил в прошлом году 3 млрд долларов.

Абдулло Ашуров
2.01.2020

Источник - rus.ozodi.org
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