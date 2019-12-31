 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.01.2020
15:46  Лучший футболист Узбекистана Эльдор Шамуродов (ф/к "Ростов", РФ) женился на красавице Амине
15:45  Ушел, чтобы остаться. Особенности "транзита" по-казахстански
13:44  Токаев переименовал Затобольск в Тобыл. Первым указом нового года
13:23  Двадцатый год установит новые правила мировой политической игры
12:26  Москва ратифицировала соглашение с Душанбе по трудовым мигрантам. Что изменится?
11:03  Украина. Год лжи закончился? - Д.Скворцов
10:11  США стремятся к энергетическому доминированию в мире, - Э.Уолд

09:31  Российское информ-агентство "Спутник" закрыто в Эстонии. За пропаганду!
08:25  Сайты президента и правительства Кыргызстана перестали работать . Забыли проплатить аренду доменов
06:20  Врач Елена Борисова - русская депутатка Узбекского Парламента
02:09  Путин и Эрдоган оказались вместе с Трампом? - Ст.Тарасов
00:56  Трамп и Хаменеи обменялись жуткими угрозами в адрес друг друга
00:45  Умер экс-глава Компартии и спикер Верховного совета Казахстана Серикболсын Абдильдин
Среда, 01.01.2020
20:47  Послепраздничный бодун. Как бороться с похмельем по-кыргызски
17:48  The Hill: что США следует предпринять в отношении Ирака?
17:46  Китай рвется покорить Луну, - Марк Уитингтон
16:27  Из носка, баллонов и лампочки: как сделать снеговика без снега?
12:59  "В 2020 году мы запланировали осуществление многих созидательных работ", - новогоднее поздравление Э.Рахмона
12:49  "Под девизом "Государство – для человека!" - новогоднее обращение Аркадага "моему родному народу"
12:26  Болтуноиды. Совет Безопасности ООН – некоторые итоги года, - А.Мезяев
10:19  "Мы вступаем в важный этап нашего развития - этап национального прогресса", - новогоднее поздравление Ш.Мирзиеева
08:21  Особенности национальной охоты или как и на кого охотились кыргызы
07:24  Дело Атамбаева. Старшему сыну бывшего кыр-президента не дают свидания с отцом
03:38  Захват власти и новая мировая война: хакеры стали еще опаснее
02:31  Царь Азии Митридат и его война против Великого Рима (история), - И.Виана
01:35  Украина - расколотая "территория войны": шанс, - М.Сидорив
01:29  Произойдет ли разрыв ситуативного союза Москва – Анкара? - Д.Минин
01:03  Новогодний салют в Ташкенте отменил хокимият. По "погодным условиям"
00:56  Саракамыш: 105 лет назад Русская Кавказская армия разгромила армию турок Энвер-паши
00:04  "Курсом отца-основателя современного Казахстана, личности исторического масштаба – Елбасы..", - Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
Вторник, 31.12.2019
23:05  Скончалась Канышбек Сагинбаева - Герой социалистического труда экс-глава Верховного совета КирССР
20:50  В Багдаде демонстранты пошли на штурм посольства США после американских ударов по Ираку
19:55  Уроки истории от "Союза спасения"
19:53  Суд арестовал активы богатейшей женщины Африки - дочери бывшего президента Анголы душ Сантуша
14:50  Путин-2020: "Я устал, я ухожу…"
14:48  Начало конца: как в 2019 году мир отвернулся от глобализации
14:43  УзбБлогершу Нафосат Оллашукурову выпустили из ургенчской психушки
14:41  Клоуны плакали... Президент Туркмении выступил в цирке (видео)
14:37  Первая леди Узбекистана Зироат Мирзиеева нарядила Новогоднюю елочку
14:29  Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" возглавил Габит Тажимуратов
13:50  Израиль запустил поставки газа с супер-месторождения Левиафан
13:47  Турция открывает в Средиземном море второй фронт
13:41  Еще раз о борьбе с газопроводом "Северный поток – 2". Часть 1, - П.Искендеров
10:53  Мирзиеев решил изменить молодежную политику. "Я буду Вам опорой!"
10:45  Аки пчелы... Парламент Таджикистана работает даже 31 декабря
10:42  Будет сидеть? Владельцем казахстанской краш-авиакомпании Bek Air оказался VIP-чиновник Жумасултанов
10:37  The Hill: в чем кроются реальные причины провала США в Афганистане?
10:32  С кем Турция собирается воевать в Ливии, - Э.Лимонов
10:27  Незавершенная революция на Украине, - И.Торбаков
09:57  Работники УзбМинздрава наказаны за пропуск министром заседания в Сенате
07:59  Создана Ассоциация международных спортивных клубов Узбекистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаев переименовал Затобольск в Тобыл. Первым указом нового года
13:44 02.01.2020

Поселок Затобольск Костанайской области переименовали в Тобыл и сделали городом районного значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ак Орду. Такой Указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. "В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постанавляю: Отнести поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения.Переименовать поселок Затобольск в город Тобыл. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - сказано на сайте.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1577961840
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство утвердило План законопроектных работ на 2020 год
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года №935
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2019 года №959
- Рабочий график первого президента
- "Президент Казахстана Токаев делает не то, что всем хочется, а то, что нужно сделать"
- Кадровые перестановки
- Более 6,3 млн казахстанцев являются участниками системы обязательного соцстрахования
- О завершении оценки качества активов банковского сектора Казахстана
- О завершении строительства магистрального газопровода "Сарыарка"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  