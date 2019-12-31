Токаев переименовал Затобольск в Тобыл. Первым указом нового года

13:44 02.01.2020

Поселок Затобольск Костанайской области переименовали в Тобыл и сделали городом районного значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ак Орду. Такой Указ подписал Президент Касым-Жомарт Токаев. "В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постанавляю: Отнести поселок Затобольск Костанайского района Костанайской области к категории городов районного значения.Переименовать поселок Затобольск в город Тобыл. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования", - сказано на сайте.