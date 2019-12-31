Ушел, чтобы остаться. Особенности "транзита" по-казахстански

15:45 02.01.2020 ПЕРЕДАЛ ДОЛЖНОСТЬ, НЕ ПЕРЕДАВ ВЛАСТЬ



19 марта 2019 года. Вечер вторника. Человек, правивший страной почти 30 лет, в эфире государственного телеканала говорит, что "принял непростое для себя решение". 78-летний Нурсултан Назарбаев объявил о сложении президентских полномочий. Многие из тех, кто полагал, что первый президент останется на посту до физической кончины – как это было в соседних Узбекистане и Туркменистане, – встретили новость с энтузиазмом.



– За 30 лет мы устали ждать отставки господина Назарбаева. Мы думали, что умрем раньше, чем он покинет власть. Поэтому в тот день у меня появилась надежда, что произойдут перемены к лучшему. Я почувствовала себя оптимисткой, – вспоминает события 19 марта казахстанский правозащитник Бахытжан Торегожина, руководитель неправительственной организации "Ар.Рух.Хак".



На следующий день в Казахстане появился второй по счету президент. Касым-Жомарт Токаев, кадровый дипломат, много лет работавший в окружении Назарбаева – премьер-министром, министром иностранных дел, – а в последние годы занимавший пост спикера верхней палаты парламента, был приведен к присяге. Согласно Конституции, именно спикер сената в случае отставки или смерти президента вступает в должность президента. Опустевшее на несколько часов кресло председателя сената заняла старшая дочь экс-президента, Дарига Назарбаева.



– Стало ясно, что Назарбаев в очередной раз перехитрил нас всех, поскольку он передал власть формально, но реально оставил ее у себя. Все это вызвало у меня огромное разочарование. Это было стыдно и позорно, – говорит Торегожина.



Страна ушла на выходные отмечать восточный Новый год, который обещал быть богатым на события. В праздники новый президент одним из первых указов переименовал столицу – из Астаны в Нур-Султан. Это вызвало протесты, десятки человек подверглись задержаниям.



Менее чем через три месяца в стране прошли досрочные президентские выборы – первые в новейшей истории без фамилии Назарбаева в избирательном бюллетене. Победителем предсказуемо был объявлен ставленник экс-президента Токаев. Казахстанские власти по традиции заявят, что выборы прошли честно, наблюдатели ОБСЕ назовут кампанию непрозрачной, голосование – изобилующим нарушениями. В отличие от многих предыдущих электоральных кампаний, эти выборы сопровождались массовыми протестами: с призывом к бойкотированию голосования, а затем – против их официальных результатов. Четыре тысячи человек, по данным МВД, были задержаны в двух крупнейших городах, Алматы и Нур-Султане, около тысячи привлечены к ответственности – подвергнуты штрафам или отправлены под административный арест.



После выборов Токаев и Назарбаев скажут, что продумывали свой сценарий не один год. В интервью западному изданию Токаев заявит, что Назарбаев остановил на нем свой выбор еще три с половиной года назад, сказав, что именно он будет следующим президентом. На вопрос о том, не было ли сомнений в том, что избиратели поддержат Токаева, он ответил: "Я же не с улицы пришел".



"Я же не с улицы пришел". Токаев - о том, как его готовили к президентству:









Живущая последние 15 лет в Казахстане журналист Джоанна Лиллис, обозреватель англоязычного сайта Eurasianet.org и автор книги "Темные тени: внутри тайного мира Казахстана", говорит, что прагматичный Назарбаев, назначая преемника, стремился обеспечить собственную безопасность и безопасность своей семьи, однако дальнейшие события показали, что "дела пошли не совсем по плану".



– Возможно потому, что он и его окружение забыли спросить у народа: "Хочет народ этого или нет?" И народ начал протестовать, – отмечает Лиллис. Она говорит, что люди протестовали не против Касым-Жомарта Токаева, а против того, что их лишили выбора. Поэтому не удивительно, по ее словам, что главным лозунгом протестов стал слоган "У меня есть выбор".



Юрий Дракахруст, политический обозреватель из Беларуси – страны, которой больше четверти века правит Александр Лукашенко, называемый "последним диктатором Европы", – наблюдая за "транзитом" в Казахстане, отмечает в последнее время "некую турбулентность" в системе управления центральноазиатским государством.



– Когда прежде проходили президентские выборы в Казахстане и когда Назарбаев набирал там какие-то совершенно заоблачные цифры (за 90 процентов), никто в стране не шелохнулся. Теперь, когда Токаев на президентских выборах набрал вполне скромные "диктаторские" цифры (под 70 процентов), почти как Путин, страна взорвалась массовыми протестами, пусть и не всенародными, – говорит обозреватель Белорусской редакции Радио Свобода. – Когда Назарбаев однозначно держал в руках власть, и все знали, кто главный, такого не было. А когда стали пользоваться новой схемой, то возникли такие турбуленции. Если рассуждать с точки зрения самого Назарбаева, тут, конечно, есть известные противоречия: с одной стороны, он как бы передал, не передавая, власть; а с другой стороны, в общем-то, хочется, чтобы на этом месте был человек, который будет держать "вожжи". А вот насчет Токаева, именно – по поводу этого сюжета [массовых протестов], – я думаю, что у Назарбаева возникли большие сомнения в способности Токаева держать "вожжи" в руках.



"ГОСПОДСТВУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ" НАЗАРБАЕВА



Словосочетание "смена власти в Казахстане" стало одним из самых употребляемых в русскоязычных медиа в 2019 году, наряду с "протестом", - говорится в исследовании российского Государственного языка имени Пушкина. Поисковик "Яндекс" включил "отставку Назарбаева" в топ-10 ключевых событий, привлекших внимание пользователей.



– Есть разный опыт транзита власти в странах Центральной Азии, о которых можно спорить, насколько они удачные. Есть опыт Узбекистана и Туркменистана. Есть кыргызский опыт – у нас пятый президент, – говорит бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев (четвертый президент, Алмазбек Атамбаев, сейчас находится под стражей и обвиняется в коррупции). – Опыт Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана по транзиту власти был учтен [в Казахстане], чтобы обеспечить мягкую передачу и безопасность. Самое главное – это обеспечить курс, который был взят.



Казахстанский "транзит" получился своеобразным: Назарбаев ушел с поста президента, но сохранил в своих руках широкие полномочия и рычаги влияния на госаппарат.



После отставки Назарбаева в социальных сетях "гуляла" шутка: только в Казахстане с поста президента можно уйти на повышение. Назарбаев остался пожизненным главой Совета безопасности – влиятельного органа, с которым действующему президенту необходимо согласовывать назначения на ключевые государственные посты. Он также возглавляет доминирующую на политическом поле страны партию "Нур Отан", которая, собственно, выдвинула кандидатуру Токаева (институт самовыдвижения на пост президента ликвидирован в 2018 году, в том же году был принят закон о Совбезе).



– Теперь экс-президент Назарбаев сидит во главе стола на заседаниях Совета безопасности, а действующий президент Токаев находится среди остальных членов Совета безопасности. И дело тут не столько в том, кто где и как сидит, а в том, что президент должен согласовывать кадровые вопросы с Советом безопасности. А кадры решают все – эта политическая аксиома верна во все времена. Назарбаев также остался руководителем правящей партии "Нур Отан", в которой Токаев является даже не его заместителем, а всего лишь одним из членов, полагаю, формального бюро Политсовета. Иначе говоря, есть все атрибуты ухода Назарбаева с высшей государственной должности, однако нет самого его ухода от власти: наоборот, есть основания полагать, что Назарбаев теперь занимает господствующую позицию даже над президентом Токаевым, при том, что оба настаивают на том, что в Казахстане нет двоевластия, – говорит журналист Джоанна Лиллис.



Побывавший во власти и в оппозиции 72-летний Петр Своик считает, что прошедшее в декабре заседание "совета общественного доверия" – консультативно-совещательного органа, созданного по инициативе Касым-Жомарта Токаева после спорных выборов, – показало чрезвычайную осторожность действующего президента. Токаев говорил о необходимости смягчения отдельных норм закона о политических партиях, выработке нового закона о мирных митингах, декриминализации клеветы.



– Выступление Токаева было очень аккуратным: ни слова о досрочных выборах, о перераспределении полномочий, о проходном барьере для партий и об устраняющих фальсификационную основу изменениях в избирательной системе. Все предложения безусловно полезные, можно сказать, долгожданные, но сами по себе в политической системе ровным счетом ничего не меняющие. К тому же, все они сформулированы в таком виде, что по ходу законодательной обработки в парламенте легко выхолащиваются, – считает Своик.



Обещания Токаева и мнения активистов:









Джоанна Лиллис отмечает, что власть Токаева "пока слаба", тогда как власть Назарбаева "сильна", поэтому, даже если либеральные законы и будут приняты, то они могут оказаться такой же формальностью, как конституционная декларация о том, что Казахстан – демократическое государство.



"Транзит власти" в Казахстане не начался, говорит Своик. Возможно, речь сейчас идет о "полутранзите". Аналогичной точки зрения придерживаются в многие другие казахстанские эксперты, полагающие, что настоящий "транзит" начнется после полного ухода Нурсултана Назарбаева с политической сцены.



Бывший президент Нурсултан Назарбаев не только активно вмешивается во внутреннюю политику – например, в августе он заявил, что досрочных выборов в парламент не будет, хотя вопрос назначения внеочередных кампаний находится в компетенции действующего президента, – но и представляет Казахстан на мероприятиях за рубежом. Он совершил визит в Японию на коронацию нового императора, провел в Токио встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, побывал в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркских стран, затем участвовал во встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, а в декабре летал на заседание Высшей Евразийской экономической комиссии в Петербург.



Западные медиа, наблюдающие за ситуацией в Центральной Азии, отмечают, что Казахстан остается "государством Назарбаева", поскольку бывший президент ведет себя как президент, "говорит как президент и обладает полномочиями наравне с президентом". Передача власти в крупнейшей стране региона "произошла исключительно на бумаге", написали в зарубежных изданиях спустя более полгода после появления нового президента, а хозяином в Казахстане остается экс- президент. Второй президент Токаев объявил о своей концепции "слышащего государства", которое должно оперативно реагировать на существующие запросы. Если "слышащее государство" Токаева и слушает кого-то, так это голос Назарбаева, написала в октябре американская газета Diplomat.



Материал казахской службы РСЕ/РС Источник - Радио Озоди

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