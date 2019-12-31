Лучший футболист Узбекистана Эльдор Шамуродов (ф/к "Ростов", РФ) женился на красавице Амине

15:46 02.01.2020

В Ташкенте состоялась свадьба "футболиста года" Эльдора Шомуродова



28 декабря в Ташкенте состоялась свадьба Эльдора Шомуродова – нападающего национальной сборной Узбекистана и российского футбольного клуба "Ростов".



Эльдор Шомуродов женился на девушке по имени Амина. Фотографии со свадьбы опубликовал футбольный клуб "Ростов" на своей официальной странице в Twitter.



Напомним, что на днях Ассоциация футбола Узбекистана подвела итоги уходящего года, наградив лучших футболистов и тренеров. Лучшим футболистом года впервые стал Эльдор Шомуродов.





