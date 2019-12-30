В "черном списке" России состоят 60 тысяч кыргызстанцев

20:17 02.01.2020

За рубежом во временном и постоянном пребывании находятся 850 тысяч граждан Кыргызстана. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента консульской службы Алмаз Имангазиев, передают местные СМИ.



Как отмечается, больше всего кыргызстанцев находится в России – там на миграционном учете, по данным МВД РФ, находится 571 тысяча граждан КР.

"Имангазиев добавил, что в Казахстане находится от 35 до 45 тысяч кыргызстанцев, в США и Канаде – 15-20 тысяч, в Италии - 5,5-6 тысяч, ОАЭ – от 4 до 5 тысяч, в Великобритании – около 2 тысяч, и в других странах в совокупности – около 10 тысяч человек", - сообщают СМИ.

Кроме того, Имангазиев добавил, что в "черном списке" ФМС России находится 60 тысяч кыргыстанцев, в то время как в 2017 году их было более 100 тысяч человек.



30 Декабрь, 2019