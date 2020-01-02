Не Россия, а Китай накормит мир хлебом, освободив крестьян от налогов, - М.Морозов

00:18 03.01.2020

Как Поднебесная обеспечивает свою продовольственную безопасность



Одним из впечатляющих итогов развития современного Китая за 70 лет стало то, что полуголодная страна, обеспечила продовольствием 20 процентов населения планеты. И это при том, что КНР располагает всего 9 процентами пахотных земель и 6 процентами запасов пресной воды.



Тем не менее пять последних лет подряд урожаи зерновых в КНР превышают 650 млн тонн. Что составляет 95% ежегодной потребности страны в зерне. Это позволило Китаю создать запасы зерновых объемом 670 млн тонн. Для сравнения: урожай зерновых в России в 2019 году составил 120 млн тонн, то есть в 5 с лишним раз меньше, чем в КНР. В России находится свыше 10 процентов пахотных земель планеты, но почти половина не используется.



Каким же образом достигнут такой результат в Китае? Для снижения себестоимости и поддержки сельхозпроизводителя в КНР с 2006 года был отменен сельскохозяйственный налог. Среднегодовые отчисления крестьян в бюджеты разных уровней снизились на 130 млрд юаней (около 1,2 трлн рублей). Одновременно государство субсидирует развитие сельхозпроизводства. Лишь в одном 2018 году из бюджета страны на развитие сельского хозяйства был выделен 1 трлн юаней (10 трлн рублей, все расходы бюджета России в 2018 году 16 трлн. рублей). Эти средства направлены на повышение урожайности, эффективности сельского хозяйства, новую технику, расширение сельскохозяйственных угодий и другие меры. Для сравнения: в 2018 году на реализацию Госпрограммы АПК в России были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 234, 5 млрд рублей. Если в Китае отменяют налоги на сельхозпродукцию, то в России - наоборот. С 2019 года российские сельхозпроизводители начали платить налог на добавленную стоимость.

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В результате мер, принятых руководством КНР по развитию сельского хозяйства, более 700 млн. жителей китайских деревень вышли из нищеты. Таким образом, вклад Китая в снижение уровня бедности по всему миру составил более 70%.

В Китае госорганы стимулируют крестьян переходить на более современные методы ведения хозяйства, использовать высокоурожайные культуры, помогают создавать сельхозкооперативы и потребительские кооперативы. В КНР активно работает и постоянно расширяется система научного обеспечения сельского хозяйства, включая Академию сельского хозяйства, научно-исследовательские институты и селекционные центры. 23 тыс. сельхозпредприятий КНР (совокупный объем их производства - 3 трлн юаней) охвачены общекитайской статистической системой, которая дает достоверные данные о производстве и развитии сельского хозяйства. В России же за 20 лет число научных учреждений, занимающихся проблемами сельского хозяйства, сократилось на 20 процентов.



Развивая свое сельское хозяйство, Китай все же закупает продукты в других странах. Так в США Китай закупает, например, свыше 30 млн тонн сои. В условиях торгового противостояния с США, на всех уровнях китайские представители заявляют о заинтересованности в закупках российского продовольствия. Россия могла бы занять существенную долю китайского рынка продовольствия, нарастив свое производство.



Вот что заявил по этому поводу Посол КНР России Чжан Ханьхуэй. "Что касается нашей двусторонней торговли, то здесь быстро растет спрос на сельхозпродукцию из России. Мы покупаем в России сою, пшеницу, кукурузу, мясо, а также морепродукты и другие продовольственные товары. Сейчас объемы торговли во многом зависят от возможностей поставщиков и логистики. В прошлом году мы закупили на мировом рынке около 100 млн тонн сои. В том числе 35 млн тонн в США. Мы хотели бы покупать больше сои в России. Однако на сегодняшний день все производство сои в вашей стране не превышает 3 млн тонн, а поставки в нашу страну ограничиваются 300 тыс. тонн. Хотелось бы больше. И наш рынок открыт для российских друзей".



По словам российских сельхозпроизводителей, развитие сельского хозяйства России ограничивается узким внутренним спросом. Здесь бы и воспользоваться китайскими предложениями. Но это происходит очень медленно. Несмотря на западные санкции, пока что ни российское государство, ни российский бизнес не проявляют должной активности на китайском направлении, хотя призывы поступают с самого верха. В этой ситуации большое число китайских бизнесменов изучают российский рынок. Они понимают, что у нас есть стабильные отношения, общая граница, удобное транспортное сообщение, и это стимулирует интерес к инвестициям в Россию. Только что введены два пограничных транспортных перехода между Россией и Китаем. Почему бы не воспользоваться преимуществами? Но этому мешают наши застарелые болячки: излишнее давление на бизнес, коррупция и прочие проблемы. Куда проще опустошать недра страны и отправлять на экспорт нефть и газ. Китайцы же пока осторожничают. Скандалы, связанные с китайским бизнесом в России (например, приостановка строительства завода по бутилированию воды на Байкале) не способствуют развитию инвестиций в сельское хозяйство России из соседней страны, где есть средства и технологии. Так что в торговле сельхозпродукцией с Китаем американские фермеры пока что доминируют. Хотя Китай ищет и находит поставщиков в Юго-Восточной Азии и в других регионах мира. Они удовлетворяют возрастающий спрос растущего китайского среднего класса в продуктах.



Автор: Михаил Морозов, обозреватель "Труда".

2.01.2020