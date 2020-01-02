Немцы проклинают Меркель за разгул мигрантов, но только жалобно скулят.., - С.Дебрер

00:20 03.01.2020 Немцы проклинают Меркель за разгул мигрантов, но считают ее круче Трампа и Путина

Население Германии зомбировано"логикой Мони"



Сергей Дебрер



Есть такой старый одесский анекдот:

- Моня, шо мы имеем с птицы гусь?

- Шкварки.

- Моня, а на чем ты спишь?

- На полу.

- Моня, а шо ты кладешь под голову?

- Пальто.

- Моня, а где спят нормальные люди?

- О, учитель, они спят на мягких кроватях.

- Моня, а шо они кладут под голову?

- Они кладут мягкие подушки.

- Моня, а шо в тех подушках?

- Там мягкий гусиный пух.

- Моня, так шо мы имеем с птицы гусь?

- Шкварки.

Об этой "несокрушимой" логике Мони я вспомнил, прочитав в немецких СМИ сообщения о результатах социологических опросов, проведенных в конце декабря 2019 года двумя авторитетными международными НИИ исследования рынка и изучения общественного мнения - британским институтом YouGov и немецким Kantar EMNID.

Институт YouGov предложил респондентам в Германии ответить на вопрос, кого из лидеров пяти стран - США, России, Ирана, Китая или Северной Кореи - они считают наибольшей угрозой миру во всем мире.

Как показали результаты опроса, президент США Дональд Трамп воспринимается немцами, как более серьезная угроза миру, чем глава российского государства Владимир Путин, северокорейский диктатор Ким Чен Ын, лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и председатель КНР Си Цзиньпин: что наибольшей угрозой миру является Трамп сказали 41% из 2024 опрошенных немцев, имеющих право голоса; 17% таковым назвали Кима, по 8% - Путина и Хаменеи, и 7% - председателя Си.



Примечательно, что похожую картину давал и прошлогодний опрос YouGov; тогда, правда, сравнивали только Трампа, Кима и Путина. Но из этой тройки наибольшей угрозой миру 48% респондентов в Германии назвали президента США, 21% - Кима и 15% - Путина.

Теперь кратко о результатах второго опроса - того, что проводили эксперты старейшего в послевоенной ФРГ социологического института Kantar EMNID. Они выясняли степень доверия немцев лидерам Австрии, Великобритании, Германии, США и Франции.



Как оказалось, президенту Франции Эммануэлю Макрону немцы доверяют больше, чем собственному канцлеру Ангеле Меркель: 53% из 1014 респондентов заявили, что их доверие к Меркель "довольно большое", тогда как 44% сказали, что испытывают к канцлеру "довольно мало доверия" (что и неудивительно: популярность ее партии Христианско-демократический союз упала до 26%, сама Меркель значительно снизила свою политическую активность и постоянно уступает Макрону, так что еще большой вопрос, сумеет ли она сохранить свой пост до выборов 2021 года).

Макрона же оценили положительно 57% опрошенных, 32% - отрицательно и еще 11% сказали, что вообще не имеют мнения на этот счет (любопытно, что, по данным французской исследовательской компании Elabe, в самой Франции Макрону не доверяют 65%, в том числе 38% "не доверяют вообще").



На третьем месте оказался победитель октябрьских (2019 года) выборов в Национальный совет Австрии Себастьян Курц: о высокой стенени доверия к нему высказались 33% респондентов-немцев, но 41% сказали, что их уровень доверия к нему "довольно низкий".

Президент РФ Владимир Путин оказался на четвертом месте (26%), что, однако, значительно лучше, чем показатели британского премьер-министра Бориса Джонсона (12%). В замыкающих же оказались президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп: о доверии к ним высказались по 6% немцев.



И, наконец, в третьем опросе, который, как и первый, проводили эксперты интстута YouGov, респондентам предлагали сказать, кто, по их мнению, - Меркель, Путин, Макрон или Трамп - будет в 2020-м году играть решающую роль при решении крупных политических проблем (в ответе можно было называть сразу несколько из перечисленных имен).

Результаты оказались следующими:

- 16% респондентов посчитали, что решающую роль в международных делах будет играть президент США Дональд Трамп,

- 19% опрошенных считают, что это будет президент Франции Эммануэль Макрон,

- 20% - что это будет российский лидер Владимир Путин,

и 22% опрошенных немцев высказали уверенность в том, что это будет их канцлер Ангела Меркель - та самая, о которой они только что сказали, что испытывают к ней "довольно мало доверия".

Ну чем не "логика Мони"?

А вот еще один пример такой "логики":

Вечером вторника, 24 декабря 2019 года, в евангелическом приходе Св. Николая саксонского городка Ауэ-Бад-Шлема при раздаче рождественских подарков неимущим 53-летний сириец устроил потасовку с 34-летним иранцем. Организаторы мероприятия их разняли, а жена церковного суперинтенданта велела сирийцу уйти. Он и ушел, но спустя минут двадцать вернулся в сопровождении целой группы молодых арабов, которые, найдя в зале иранца, стали его бить. Когда же 51-летний церковный волонтер Майк В. стал призывать их к порядку, его ударили ножом в живот, причинив проникающее ранение (у него пробита селезенка и повреждено легкое). Арабы сразу же скрылись, раненый был доставлен в больницу и там прооперирован, сейчас его жизнь вне опасности. Полицией возбуждено уголовное дело, 53-летний сириец - зачинщик беспорядков, арестован, субъект, нанесший удар ножом волонтеру, находится в розыске.



Евангелическая церковь Германии (ЕЦГ) в делах о беженцах из стран Ближнего Востока и Северной Африки с первых дней миграционного кризиса, разразившегося осенью 2015 года, занимает особую позицию. Церковь укрывает у себя подлежащих депортации нелегалов, проводит в их пользу всяческие благотворительные и правозащитные акции. А в сентябре 2019 года Совет ЕЦГ даже принял решение об учреждении организации, которая совместно с церковными приходами займется спасением мигрантов в Средиземном море и их дальнешим размещением.



На эти и другие благодеяния мигранты отвечают в присущей им манере. Бесплатная раздача продуктов и кормежка нередко заканчивается в лучшем случае вытеснением ими из очереди немецких стариков и бездомных, а в худшем - мордобоем. Сами церкви они подвергают разгрому, как это было, к примеру, в Мюнхене, где 37-летний сомалиец с криками "Я сожгу всех христиан" и "Аллах акбар" закидал принесенными с собой камнями и попадавшимися под руку предметами церковной утвари собравшихся на пасхальное богослужение прихожан церкви Св. Павла. Аналогичный инцидент был и в Регесбурге, где пьяный 33-летний афганец, пробравшись в музыкальный зал местной церкви, переломал все находившиеся там музыкальные инструменты, причинив ущерб на сумму около 10 тыс. евро.

И это не единичные случаи. Если же говорить об убийствах, изнасилованиях, разбоях, грабежах, причинениях увечий, кражах, наркопреступлениях и прочих уголовных деяниях, совершаемых мигрантами, то там счет идет на десятки тысяч в год!



Но всякий раз священнослужители - от высшего духовенства до приходских пасторов - внушают своей пастве, а через нее всему немецкому обществу, что каждый конкретный случай ни в коем случае нельзя "инструментализировать и манипулировать им", - то есть каждое отдельно взятое преступление, совершенное беженцем, нельзя возводить в систему.

На той же позиции стоят и светские власти Германии, поддерживаемые провластными СМИ. Так что не удивительно, что на следующий день после драмы в Ауэ-Бад-Шлеме ведущие издания страны с удовольствием цитировали едва отошедшего после проведенной ему операции раненого волонтера Майка В.: "Я не испытываю ненависти к тому, кто меня ранил, - сказал он проникшим к нему репортерам. - Я счастлив, что обрел мир в своем сердце. Но я боюсь, что есть риск, что случившееся со мной будет инструментализировано в неблагоприятную сторону".

СМИ к сказанному раненым Майком добавили и заявление его отчима - 70-летнего бывшего члена городского совета от ХДС Хорста Диппеля: "Сириец вел себя неподобающим образом, - цитировали они его. - Но он был изгнан с мероприятия женой суперинтенданта. Но так как он не воспринимает женщин всерьез, то обиделся и через 20 минут вернулся с семью приятелями".



Утром субботы, 25 декабря, на сайте прихода церкви Св. Николая появилось объявление, в котором, в частности, сообщалось: "Мы возражаем против того, чтобы считать это преступление поводом для причисления всех иностранцев к потенциальным насильственным преступникам. Потому что этому ужасному акту, совершенному одним мигрантом, противостоят бесчисленные хорошие впечатления от мигрантов".



Еще в 1993 году журнал Foreign Affairs опубликовал статью "Столкновение цивилизаций?" американского социолога и политолога, автора концепции этнокультурного разделения цивилизаций Сэмюэла Хантингтона, которая в 1996 году была издана отдельной книгой. В ней он высказал мнение о неизбежности в недалеком будущем противостояния между исламским и западным мирами и предостерегал, что цивилизация ислама сильно отличается от христианской, и что "приручить" ее Западу будет сложно, если не невозможно.



Этот труд Хантингтона немецкий обыватель в массе своей вряд ли читал. Чего не сказать об иерархах ЕЦГ и политиках Германии. Но, пользуясь неосведомленностью общества, они посредством СМИ зомбируют бюргеров удобными для себя клише. А в итоге значительная часть бюргеров, вооруженных "логикой Мони", видя, а то и на себе ощущая все бесчинства мигрантов, соглашается с тем, что "инструментализировать это нельзя". И продолжает считать своего канцлера самым влиятельным политиком мира, хотя только что сам отказал ей в доверии.



2.01.2020 Источник - svpressa.ru

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