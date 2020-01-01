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Калмыки: откуда на самом деле появился этот народ
01:13 03.01.2020

В составе монголо-татарского войска, покорившего Русь в 1237-1240 гг., были воины разных народов. А вот были ли среди них собственно монголы? Или хотя бы представители народов монгольской языковой группы?
Многие, наверное, думают, что доказательством былого прихода монголов в Восточную Европу является расселение калмыков в низовьях Волги. Однако история калмыков, оказывается, вовсе не связана с походами Чингисхана и его преемников!

Калмыки пришли из глубин Центральной Азии на юг Западной Сибири и Урала только во 2-й половине 16 века. Причем их приход не сопровождался какими-то громкими завоеваниями и разорениями. Хотя калмыки, борясь за места для кочевий, сталкивались с ногаями, сибирскими татарами и казахами. Калмыки, в частности, нападали на Сибирское ханство Кучума до его завоевания Ермаком, но в то же время торговали с восточными русскими владениями на Урале. После начала покорения Сибири русскими значительная часть калмыков оказалась в пределах Русского государства.

В 17-18 веках калмыки обживали степи Нижнего Поволжья, причем основная часть народа кочевала в регионах современных Самары и Саратова. В это время они были уже буддистами ламаистского толка, тогда как монголы времен Чингисхана оставались приверженцами древних шаманистских культов. Архимандрит Иакинф Бичурин, изучавший в начале 19 века китайские хроники, утверждал, что калмыки, начиная движение на запад, мечтали восстановить империю Чингисхана, но это предположение не находит поддержки у современных историков.
В 1771 году произошла массовая возвратная миграция калмыков в Восточный Туркестан (Джунгарию), ставший к тому времени прочным владением Китайской империи. Причины такой откочевки до сих пор во многом загадочны. Территория расселения оставшихся в Российской империи калмыков свелась примерно к той, которую ныне занимает Республика Калмыкия.

Итак, калмыки с "монголо-татарским игом" никак не связаны и никогда не заходили на территории древнерусских княжеств. Калмыки оставались кочевым народом степей, а юго-восточные границы русских земель до второй половины 16 века совпадали с границей леса со степью и не выходили в степи.

Наверное, для определения того, были или нет монголы на Руси, было бы достаточно данных топонимики. При обилии даже в центральных русских областях топонимов из тюркских языков, здесь нет ни одного названия, производимого от монгольских языков. В Московской Руси начиная с 15 века были значительные тюркские анклавы (Касимовское ханство), многие Чингизиды и представители знатных ордынских родов шли на службу к русским князьям. Они дали названия некоторым городам, деревням, кое-где речкам, урочищам... Все это выдает исключительно тюркское происхождение ордынских выходцев на Руси. И никакого монгольского следа в русской топонимике.
Границы встречаемости монгольских топонимов на карте России четко очерчены в исследовании Владимира Очир-Гаряева (2012) из Бурятского государственного университета. Легко объяснимы монгольские или связанные с монгольскими народами названия на территориях разных регионов Сибири и Урала, даже Северного Кавказа и Крыма. Последнее однозначно связывается с нашествиями Чингисхана и его преемников. В Поволжье и на Нижнем Дону тоже встречаются монгольские топонимы, но большинство их отражает уже пребывание калмыков в позднее время (16-18 вв.). Тоже относится и к калмыцким названиям в Башкортостане. Пожалуй, самым глубоким проникновением монгольских топонимов на северо-запад, в лесную зону, следует считать речку Баянгул в Ульяновской и Пензенской области. Баянгул это монгольское Баянгол, но и это название могло быть принесено калмыцкими кочевниками со своей родины.
Итак, свидетельства топонимики о присутствии монголов, в отличие от тюрков, на землях древней Руси отсутствуют начисто.

В 1990-е годы в Пензенской области на руинах древнего городища Золотаревка под руководством профессора Геннадия Белорыбкина были раскопаны следы грандиозного сражения, происшедшего на этом месте в Средние века, приблизительно в 13 столетии. Предположительно оно связывается с нашествием Батыя на Волжскую Булгарию и Мордовию в 1236 или 1237 году.
Судя по вооружению, одежде, амулетам и прочим деталям, здесь имела место подлинная "битва народов", не запечатленная, как ни странно, ни одним письменным источником. Это тем более удивительно, что в битве участвовали, судя по находкам, также и русские воины.
Участниками сражения, как пишет Белорыбкин в статье "1237 год. Гибель города на Суре" на своем сайте, "со стороны монголов были различные, в основном тюркские племена, а со стороны защитников – булгары, буртасы, мордва, русские, кипчаки и, что уж совсем неожиданно, аскизы, жившие в начале 2 тыс. на Алтае, то есть почти за 3000 км от Посурья".

Таким образом, сколь можно судить, признаков участия этнических монголов в битве нет, а "монгольским" войско нападавшей стороны названо лишь в дань исторической традиции. Впрочем, можно думать и так, что в этом сражении погибла значительная часть монгольского войска, и собственно монголы дальше пройти не смогли.
Интересен был бы анализ краниологического материала – на поле битвы собрано немало черепов ее участников – но он пока не проводился.
Как бы то ни было, не существует никаких признаков того, чтобы отряды захватчиков, принадлежавших к народам монгольской этнической группы, дошли в 13 веке до Руси.

1.01.2020

Источник - cyrillitsa.ru
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