США ударили ракетами по 5 базам шитской Хезболлы в Ираке и Сирии - много жертв

04:30 03.01.2020

США нанесли удары по пяти объектам Хезболлы в Ираке и Сирии. Об этом заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"В ответ на повторяющиеся атаки Катаиб Хезболлы (KH) по иракским базам... военные США нанесли точечные оборонительные удары по пяти объектам KH в Ираке и Сирии", - говорится в распространенном заявлении Хоффмана.В Пентагоне отметили, что эти удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции."Пять целей включают в себя три объекта KH в Ираке и два в Сирии. Этими объектами являются склады оружия и места командования и управления, которые KH использует для планирования и проведения атак на силы коалиции", - пояснил Хоффман.США обвинили Иран в поставках вооружений Катаиб Хезболле.